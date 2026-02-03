Pepe Benavente y King África, en la gala de elección de la reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vuelve a mirar este miércoles a uno de sus pilares más queridos: los mayores. El Recinto Ferial acogerá a las 17:30 horas, la Gala de Elección de la Reina de los Mayores del Carnaval 2026, la segunda de las galas dirigidas este año por Paula Álvarez, que se estrenó el pasado lunes con la elección de la reina infantil. El espectáculo será retransmitido en directo por Televisión Canaria y estará presentado por Victorio Pérez, que ya el pasado año se tornó en una de las más gratas sorpresas de la velada.

Un total de once candidatas subirán al escenario para optar al cetro de Reina de los Mayores, en una gala que, como es tradición, combina el certamen con el Festival de Agrupaciones de Mayores, uno de los momentos más emotivos del calendario carnavalero. En esta edición participarán, por este orden, Con Nuestra Gente Chincanayros, Volcanes del Teide, Reconecta2, Tercera Edad Tegueste, Las Incansables de Icod, Antón Guanche Candelaria, Mayores del 2000, Fraisa, Monte Nevado y Rondalla Las Nieves.

El jurado encargado de emitir el veredicto estará integrado por Héctor León, graduado en Bellas Artes y diseñador de vestuario para cine y teatro; María Encarnación Ibáñez Bueno, profesora de patronaje y confección del CIFP Las Indias; Marielba González García, directora de clínicas MG Medical Group; Marta Cairós, directora de los Servicios Informativos de Televisión Canaria; Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes, pintora y comisaria de arte; Carmen Suárez Benítez, doctora en Arte y Humanidades, conservadora y restauradora de Bienes Culturales; e Inés Domínguez Rodríguez, como jurado popular.

Entre las actuaciones del festival, King África y una actuación conjunta de Pepe Benavente, El Morocho y Jhonny Maquinaria, además de la colaboración especial de Yanely Hernández, completando un espectáculo pensado para el disfrute del público y el lucimiento de las candidatas.

Las puertas del Recinto Ferial se abrirán al público a las 16:00 horas. El acceso se realiza mediante invitaciones a la entrada del recinto.