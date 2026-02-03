Cecilia Díaz, candidata a reina: "Nunca imaginé verme como candidata"

Cecilia Esther Díaz Hernández será la candidata número seis en la Gala de Elección de la Reina de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. La creadora de contenido lucirá la fantasía 'Sueños de cristal', diseñada por Sedomir Rodríguez de la Sierra, en representación de Dormitorum y Diario de Avisos. En lo personal, su canción favorita es 'Ain't no mountain high enough' de Marvin Gaye y Tammi Terrel; el último libro que ha leído es 'La mala costumbre' de Alana Portero, y su disfraz ideal es cualquier con el que se sienta guapa y sexy.

Sale con el número seis, que además es su número de la suerte. ¿Cree que es una casualidad o una señal?

No soy muy supersticiosa, así que el raciocinio me dice que es una casualidad. Pero la ilusión me dice que es una señal. El seis es un número que me persigue desde pequeña. Cuando salió, me emocioné mucho. Siento que es una señal de que todo va a salir bien, que nada va a fallar, que lo haré lo mejor posible y que disfrutaré del momento.

¿Es más importante disfrutar de toda la experiencia o el veredicto del jurado?

Sin duda disfrutar.

Es su primera vez como candidata. ¿Qué le llevó a decir que si a esta aventura?

Es un sueño hecho realidad. Nunca pensé que una chica como yo pudiera presentarse a Reina del Carnaval. Siempre vi ese espacio como algo muy normativo. Cuando me lo propusieron dije que sí sin pensarlo. Soy muy impulsiva y prefiero pedir perdón antes que pedir permiso. No me he arrepentido ni un segundo de mi decisión.

"Cuando me propusieron ser candidata dije que sí sin pensarlo"

Si tuviera que definir esta experiencia en una sola palabra, ¿cuál sería?

Emocionante. No paro de llorar todo el rato. Cada día me hace más ilusión, sobre todo por lo que representa para todas las chicas a las que alguna vez nos dijeron que, por nuestro cuerpo, no podíamos estar en ciertos espacios.

En redes sociales muestra una versión muy natural. ¿Qué parte de usted se verá sobre el escenario que no siempre se puede ver o apreciar en redes?

Realmente me van a ver a mí. En redes sociales siempre me he mostrado tal cual soy. Mis redes son un diario de mi vida. He compartido momentos felices, pero también otros malos en los que me he mostrado vulnerable. Soy una persona muy transparente y no sé fingir ni crear un personaje. Creo que el mensaje que mi equipo y yo queremos transmitir va a llegar y yo voy a hacerlo lo mejor posible para que así sea.

Cecilia Díaz en la gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / María Pisaca / MARIA PISACA

Ahora que está dentro del Carnaval, ¿qué parte del proceso le ha sorprendido más?

El sacrificio y el trabajo que hay detrás de todo. No solo de las reinas sino de las murgas, las comparsas, las agrupaciones musicales, de todos. La mayoría de la gente no es consciente de los meses de preparación que hay detrás. Es impresionante ver a tanta gente que lo da todo por amor al Carnaval, a su pueblo y a su tierra, muchas veces incluso poniendo dinero de su bolsillo.

Ya ha podido estar encima del escenario.

Sí. El año pasado y este también la murga Chaladas me ha permitido subirme con ellas. Este año fue ocn una amiga muy especial, Ana Benavides, la primera candidata curvy del Carnaval. Fue un momento muy bonito porque hablamos de diversidad corporal y de conquistar especios. Más allá del resultado, esto ya se siente como una victoria.

"Es impresionante ver como la gente lo da todo por amor al Carnaval"

Le propongo unas preguntas para conocerle un poco más. ¿Prefiere las murgas o las comparsas?

Las comparsas. Sobre todo por lo visual, es decir, los trajes.

Cuando sale al escenario, ¿mira hacia el público o fija la mirada en el infinito?

Prefiero mirar hacia el público.

Cuando era pequeña, ¿que quería ser de mayor?

Periodista.

¿Suele ser la primera en llegar o la última?

La última siempre.