Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeTiempo en TenerifeAsesinato en TenerifeDía de CandelariaÁngel Víctor TorresReina Infantil del CarnavalTrasplante de cara
instagramlinkedin

En Directo

Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Sigue la última hora de los concursos y la fiesta en la calle

La última hora sobre los carnavales en Canarias, en especial el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, contada en directo con el desarrollo de todos sus actos y toda la actualidad relacionada con la fiesta

Mamelones, ganadores de murgas infantiles este 2026.

Mamelones, ganadores de murgas infantiles este 2026.

Andrés Gutiérrez

M. Plasencia

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arrancó el 16 de enero con la gala inaugural de esta fiesta, que la capital tinerfeña dedica a Ritmos Latinos. ¿Ya tienes tu disfraz preparado? Los redactores de EL DÍA están listos para salir a la calle con y sin disfraz.

Aquí puedes seguir todo lo que vayan contando sobre los festejos, así como las novedades del programa del Carnaval, el Concurso de Murgas, el Concurso de Comparsas y los certámenes, con la Gala de la Reina como acto principal.

Noticias relacionadas

De estas y otras actividades programadas iremos dando cuenta en este directo, conforme se vayan produciendo. Cuando acabemos con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguiremos con los de otros municipios de la isla y los de otras islas. Paralelamente, también nos daremos una vuelta por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Carnaval da juego para todos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
  2. Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
  3. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  4. La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
  5. La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
  6. Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
  7. La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
  8. El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet

Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Sigue la última hora de los concursos y la fiesta en la calle

Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Sigue la última hora de los concursos y la fiesta en la calle

Cecilia Díaz, candidata a reina: "Nunca imaginé verme como candidata"

Saber ganar

Saber ganar

Micaela Díaz Lima, reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Micaela Díaz Lima, reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Una gala infantil correcta que presume de los grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Una gala infantil correcta que presume de los grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Carla Castro, candidata a reina: "Ser reina del Carnaval sería mi momento más icónico"

Carla Castro, candidata a reina: "Ser reina del Carnaval sería mi momento más icónico"

Todas merecen ser reinas

Todas merecen ser reinas

Chaxiraxi rompe la racha de Caña Dulce con un doblete en el concurso de agrupaciones musicales del Carnaval de Santa Cruz

Tracking Pixel Contents