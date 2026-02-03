Carnaval de Tenerife 2026, en directo | Sigue la última hora de los concursos y la fiesta en la calle

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 arrancó el 16 de enero con la gala inaugural de esta fiesta, que la capital tinerfeña dedica a Ritmos Latinos. ¿Ya tienes tu disfraz preparado? Los redactores de EL DÍA están listos para salir a la calle con y sin disfraz.

Aquí puedes seguir todo lo que vayan contando sobre los festejos, así como las novedades del programa del Carnaval, el Concurso de Murgas, el Concurso de Comparsas y los certámenes, con la Gala de la Reina como acto principal.

De estas y otras actividades programadas iremos dando cuenta en este directo, conforme se vayan produciendo. Cuando acabemos con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, seguiremos con los de otros municipios de la isla y los de otras islas. Paralelamente, también nos daremos una vuelta por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Carnaval da juego para todos.

Cecilia Díaz, candidata a reina: "Nunca imaginé verme como candidata" Cecilia Esther Díaz Hernández será la candidata número seis en la Gala de Elección de la Reina de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. La creadora de contenido lucirá la fantasía 'Sueños de cristal', diseñada por Sedomir Rodríguez de la Sierra, en representación de Dormitorum y Diario de Avisos. En lo personal, su canción favorita es 'Ain't no mountain high enough' de Marvin Gaye y Tammi Terrel; el último libro que ha leído es 'La mala costumbre' de Alana Portero, y su disfraz ideal es cualquier con el que se sienta guapa y sexy.

Saber ganar Parecía que iba a tener una jornada tranquila ayer pero, desde que acabó la Gala de la Reina Infantil, comenzó a desfilar gente por mi negocio y, a eso de las diez de la noche, estaba a punto de batir el record Guiness de aquel lejano 1989, cuando se dieron cita más de doscientas cincuenta mil personas en la Plaza de España para bailar con Celia Cruz y la Billo`s. Una de las veces que pude levantar la cabeza vi que entraba Paquito el Arretranco. Paco es de esas personas que hablan poco pero que, cuando lo hacen, meten el dedo en la llaga.

Micaela Díaz Lima, reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 Micaela Díaz Lima, que luce la fantasía "Desde bien lejitos vengo", de Santi Castro, representando a Clínicas Dr. Blas García, se alzó con el título de reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 en un espectáculo que duró apenas dos horas y en el que Paula Álvarez se estrenó en la dirección artística.

Una gala infantil correcta que presume de los grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge la Gala de Elección de la Reina Infantil 2026, que llega marcada por un estreno destacado: el de Paula Álvarez como directora del espectáculo.

Carla Castro, candidata a reina: "Ser reina del Carnaval sería mi momento más icónico" Carla Castro Castellano saldrá como la quinta candidata en la Gala de Elección de la Reina Adulta del Carnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife. La estudiante de marketing, nacida el 10 de noviembre de 2001 en El Sauzal, defenderá la fantasía 'Icónica'. Una creación de Alexis Santana en representación de McDonald's y El Día. Entre sus canciones preferidas destaca 'Billie Jean' de Michael Jackson y su disfraz favorito es "cualquiera de un evento histórico, por ejemplo de Cleopatra".

Todas merecen ser reinas Lejos de pensar que mis clientes me iban a dar un pequeño descanso, después de la paliza del sábado pasado, anoche tuve una trabajera enorme, tanto fue así que, a eso de las doce de la noche, ya no me quedaban garbanzas de las de mi madre. Por momentos, mi negocio se convirtió en un potaje de temas. Por un lado, hablando de la gala de la reina infantil de esta tarde, por otro de las agrupaciones musicales de anoche y, por otro, del fallo del jurado en las murgas adultas.

Chaxiraxi rompe la racha de Caña Dulce con un doblete en el concurso de agrupaciones musicales del Carnaval de Santa Cruz Tras seis años de reinado de Caña Dulce, Chaxiraxi ha conseguido arrebatarle el trono, alzándose con el primer premio de Interpretación en el concurso de Agrupaciones Musicales del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En esta ocasión, el máximo reconocimiento recayó, por tanto, en la formación que ensaya en el Barrio de La Salud. Eso sí, los anteriores campeones tampoco se fueron de vacío.

Humberto Gonar La gala infantil de este lunes, un musical de Carnaval Diez aspirantes infantiles optan al título de reina desde las 18:30 horas en el recinto.

Humberto Gonar Primi Rodríguez, sorprendido por la "locura" vivida por Bambones en la final de murgas del Carnaval de Tenerife El director de la murga de El Cardonal evita entrar en charcos; admite que no se ve haciendo un repertorio como Trapaseros.