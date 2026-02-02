Micaela Díaz Lima, reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Micaela Díaz Lima, que luce la fantasía “Desde bien lejitos vengo”, de Santi Castro, representando a Clínicas Dr. Blas García, se alzó con el título de reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 en un espectáculo que duró a penas dos horas y en el que Paula Álvarez se estrenó en la dirección artística.

A modo de anécdota, la nueva soberana es prima de la reina infantil de la pasada edición, Camila Dorta Lima, que también lució una fantasía de Santi Castro, que retiene por tanto el cetro de la cantera. Las dos reinas son sobrinas de María Díaz, una de las grandes diseñadores del Carnaval en los noventa y una de las creadoras de mayor proyección nacional e internacional en el mundo de la moda.

Coge así Santi Castro carrerilla en busca de la posibilidad de lograr hasta triplete de reinas, porque particp

El título de primera dama de honor fue para Leire Socas Alam, ataviada con “Mi destino se llama amistad”, de David Afonso Darias, representando a Podas Bello y Maquinarias Cohermo.

Segunda dama de honor, Sofía Campos Ramos, que llega con una creación bajo el título de “Burbujas de amor”, de Sedomir Rodríguez de la Sierra, representando a Grupo Intesa.

La tercera dama de honor, Daniela Barrera Padilla, con la fantasía “Cuenta conmigo”, de Alexis Santana, representando a la Asociación Carroza Carnavalera y Escuelas Infantiles El Creyón de Sofi.

Completa la corte de honor, la cuarta, Ana Ferrera González, ataviada con la fantasía “La hora del planeta”, de Dani Mena, representando a Henry Cly Photographer, Grupo El Cine, Grupo Los Menceyes y Ferretería Miraes.

La gala de elección de la reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Teneirfe 2026 fue un espectáculo correcto, con una duración de menos de dos horas en la que se sucedieron las actuaciones de lo más granado de las formaciones que han acaparado los premios en el concurso coreográfico en el apartado de Interpretación, o la murga ganadora Mamelones o las intervenciones de las dos comparsas de la cantera.

Obertura en forma de cuento, tres bloques de desfiles de las diez candidatas al título y, ya en la recta final, actuación de Wonder, los mejores en coreográficos que desbordó el escenario. Impresiona ver a más de doscientos bailarines casi de forma milimétrica y al unísono.

Llamó la atención de la novel orquesta juvenil Los Moriscas, que demostraron que al público infantil de la gala le gusta mucho más El beso, de Nueva Línea, que Marejada; y es que pusieron a cantar y bailar al recinto con el éxito de la temporada, entre un popurrí de temas populares de Carnaval.

La gala se vino arriba y sacó orgullo con Carnaval del barrio que desbordó el escenario. Color, fantasías variopintas porque era un número conjunto con los grupos coreográficos. ¿Cabía el más difícil todavía? Se aventuraba el momento de la proclamación de la reina infantil.

Paula Álvarez había hecho guiños de ingenio con la oruga, con Bruno... Incluso paró el crono para que cada grupo pudiera disfrutar de su tiempo, sin prisas, pero sin pausa. "La música es mi lengua y mundo mi familia", cantaban en ese momento Mirabel, la maestra de ceremonia con un cuerpo de baile al ritmo de canciones mexicanas que traía al recuerdo el Carnaval que inauguró el recinto ferial en 1996, entonces dedicado a México; recuerdo por el motivo; la calidad de esta gala, muy superior a la de entonces.

El momentazo de la gala infantil, y no había llegado la proclamación, la entrada de la reina infantil del Carnaval 2025 en medio de un pasillo que le hizo el cuerpo baile mexicano y mientras, se colocaban las diez aspirantes para conocer el veredicto del jurado mientras los bailarines abandonaban por las escaleras del escenario hacia el patio de butacas.

Llegaba el momento de la proclamación.

Santa Cruz de Tenerife ya tiene reina infantil del Carnaval.