Diez niñas optan al título de reina infantil un encanto de gala para la cantera del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge la Gala de Elección de la Reina Infantil 2026, que llega marcada por un estreno destacado: el de Paula Álvarez como directora del espectáculo.

18:30 horas y el ritmo del 'Santa Cruz en Carnaval' anuncia el inicio del espectáculo, con un despliegue de un centenar de niños tomando que dan vida a la familia Carnaval, donde cantan que son fantásticos y mágicos. ¡Imposible relajarse porque ya es Carnaval!, canta. Golpazo en el momento de la obertura cuando aparece Carlos Mas sonre el escenario; máxima tensión porque parecía que el responsable de sonido había percibido un error y... era un guiño de humor. Era la salutación que se hacía de forma cantada a todos los protagonistas de la fiesta...

Y llega el esperado cetro que alguien entrega y se recibe con solemnidad y reverencia incluida.

El arranque del espectáculo adopta forma de cuento y salen dos orugas gigantes y el escenario se llena de mariposas grande que bajan hasta de los pasillos de las gradas para subirse algunas de ellas al escenario del Carnaval mientras confetis también en forma de mariposas salen de los cañones distribuidos por el recinto ferial.

La maestra de ceremonia, Mirabel, anunciaba desde un pequeño set entre el patio de butacas a los miembros del jurado. La obertura duró diez minutos y sin embargo voló y acaparó la atención del público, que dejó sabor a poo. Acaba de arrancar el espectáculo que se inició con el mismo entusiasmo que los niños reciben a los Reyes Magos en el estadio Rodríguez López.

Mirabel interactuaba con el público. Anunciaba la llegada de la primera de las dos comparsas infantiles, Joroperos, y la cantera que ocupaba tres cuartas partes de las sillas, además de las agradas frontales del escenario, los recibieron con aplausos.

Rosa y plata de vestuario, un pasito para adelante y... en el escenario los niños de Joroperos que arrancaron con el arrope de la percusión para luego entregarse al baile con las canciones tropicales y propias del Carnaval de fondo.

Y de Joroperos, la directora de la Gala se da un tiempo para interactuar con los niños, a los que la maestra de ceremonia Mirabel les invita que llamen a Bruno, un personaje de cuatro metros de alto que recorre el patio de butacas mientras se canta y se baila sobre el escenario al ritmo de "No se habla de Bruno".

Y para sorpresa del público... Bruno advierte que tiene visiones... y ¡que ya sabe quién va a ganar la gala de elección de la reina infantil del Carnaval de Santa Cruz!. Mirabel le pregunta que, aprovechando su sexto sentido, le diga si están preparadas las candidatas.

Y arranca el desfile de las primeras de las diez niñas que protagonizan la velada.

La primera, Sofía Campos Ramos, que llega con una creación bajo el título de “Burbujas de amor”, de Sedormir Rodríguez de la Sierra, representando a Grupo Intesa. Tonos pasteles rosados y azules con mucho brillo.

En segundo lugar, Micaela Díaz Lima, que luce la fantasía “Desde bien lejitos vengo”, de Santi Castro, representando a Clínicas Dr. Blas García. El traje, una obra de arte cargada de artesanía desde la aparencia de un caracol que se cuela entre setas por un bosque encantado, con una parte trasera que es un escándalo de calidad. Micaela es hermana de Camila, la reina infantil saliente del Carnaval, sobrinas de la diseñador y directora artística que tanto ha engrandecido el Carnaval como María Díaz.

Tercera, Ciara Luz Álvarez Chinea, con la fantasía “No me cuentes pinochadas que llevo una ballena detrás”, de J. J. Santana, representando a Multicentro Comercial El Trompo y Radio Marca Tenerife. El traje representa el momento del cuento cuando la ballena que traga a Pinocho.

En cuarto puesto, Yaxira González Chinea, con un traje titulado “Firmamento”, de Noé González de la Rosa, representando a Valoriza, la propuesta del diseñador revelación de las últimas ediciones y uno de los más jóenes. La fantasía viene desde el negreo para iluminarse al llegar al frente del escenario; por la parte de atras parecen unas cerraduras para adentrarse en el firmamento que inspira la creación.

Y de la belleza a las fantasías, al tercer premio de Interpretación de grupos coreográficos del Carnaval, con Yu-Funk, de Yurena de la Rosa, y luego, el segundo: La Vica Dance, de La Victoria, formación que sorprendió en el certamen aunque parecía que en la gala el número de participantes fue un poco interior que en el certamen. Los niños son unas máquinas. Con las figuras que forma. El grupo se crece y marca cada uno de los movimientos a la par.

Después de las actuaciones del tercer y segundo premios de Interpretación en el concurso coreográfico, arranca el segundo de los tres bloques de aspirantes con Leire Socas Alam, ataviada con “Mi destino se llama amistad”, de David Afonso Darías, representando a Podas Bello y Maquinarias Cohermo, donde la niña se le ve supércómoda, bailando y animando al público mientras todo el decorado de su fantasía lo lleva detrás, aunque de forma disimulada. Y de fondo, "Quiero tener un millón de amigos", con una canción adaptada para el Carnaval. Priman el rosa palo que da forma al globo que levita entre personajes.

Sexta niña en desfilar: Ana Ferrera González, con la fantasía “La hora del planeta”, de Dani Mena, representando a Henry Cly Photographer, Grupo El Cine, Grupo Los Menceyes y Ferretería Miraes. La pequeña, que también lleva un globo, se la ve disfrutar y no parece que el volumen del traje, donde prima el rosa palo, azul y dorado, le reste frescura a la pequeña que no para de bailar y saludar al público.

En el séptimo puesto, otro de los favoritos. Daniela Barrera Padilla, que defenderá “Cuenta conmigo”, de Alexis Santana, representando a la Asociación Carroza Carnavalera y Escuelas Infantiles El Creyón de Sofi. La pequeña canta la canción en un traje que representa el cuento de las ovejas, donde la negrita le toca el corazón.

El segundo de los tres bloques llega a su fin y los maestros de ceremonia hacen una adivinanza con los niños para descubrir la chocolatina... momento para la publicidad, un tanto desconcertante, para seguir con el tercer y último pase de candidatas infantiles al título de reina de la cantera del Carnaval.

La octava en desfilar, Claudia Reyes Arvelo, con la creación “La más bella de las princesas”, del diseñador David Hernández, representando al Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, un traje sencillo respecto a lo que se había visto hasta ese momento pero con una niñña que destacaba por su entrega y también llamaba la atención el colorido de la fantasía.

Ya en la recta final, Alysson Rodríguez Luque, con “Zapatera a sus zapatos”, de Ángel Ramos, representando a Café-Bar Los Esperanceros y García & García. Un traje limpio y ordenado. La niña, entre los personajes del mundo de zapatera a tus zapatos, a los pies de dos girasoles gigantes y una casita que presidía la creación. Muy divertida la pequeña, casi del mismo tamaño que los personajes que enriquecen su diseño.

Cierra el desfile de candidatas a reina infantil Lucía Álvarez Báez, que cerrará el desfile con “Mensajera”, de Jorán Torres y su equipo, representando a E&M Gestoría Asesores SL, Sabores del Norte Canarias by Lis Peña y Autolavados Caprican. Una creación un poco atropellada en donde caben desde flores a una especie de molinillos amarillos y, por detrás, parecían sobres gigantes. La pequeña lo disfrutó.

Acabó así el desfile. Una hora y cinco minutos y el jurado de elección de la soberana de la cantera comenzaba ya la deliberación que depararía el nombre de la reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.

Sobresaliente entrada al escenario de la comparsa infantil decana, Tropicana. Llegada desde Candelaria, celebran tres décadas de participación en la fiesta de la máscara. Entran por la derecha del escenario al firmo que le marca su batucada, que goza y contagia de su tiempo de gloria con la butacada que interpretan una quincena de niños, entre ellos el percusinista más joven del Carnaval, con 4 años. Y del ritmo, y sin perderlo, al baile que ponen en escena sacando más realce a la fantasía diseñada por Jorge González Santana, autor de cabecera de sus creaciones.

Del ritmo de la comparsa a la crítica y el humor de la murga infantil Mamelones. En la última gala de la cantera en la que se pone al frente del grupo Aray Suárez, que de cara a la próxima edición ya cumple la edad y pasa a la formación adulta de la Casa del Miedo.

Los niños cantan con cinco sentidos, un tema que lleva la firma del trónico Idafe González, premios Criticón infantil esta edición.

Un jurado multidisciplinar

El veredicto recaerá en un jurado variado y multidisciplinar, integrado por Marco Toledo, productor y cineasta; Trinidad Pérez Trujillo, como jurado popular; Alegría, animadora infantil; Aina Arpiz, vestuarista; Eva Trujillo, presentadora de Televisión Canaria; Sergio Branic, productor musical y teatral; y Carolina Bethecourt Lorenzo, profesora de Estilismo en Vestuario y Complementos.