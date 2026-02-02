Carla Castro, candidata a reina: "Ser reina del Carnaval sería mi momento más icónico"

Carla Castro Castellano saldrá como la quinta candidata en la Gala de Elección de la Reina Adulta del Carnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife. La estudiante de marketing, nacida el 10 de noviembre de 2001 en El Sauzal, defenderá la fantasía 'Icónica'. Una creación de Alexis Santana en representación de McDonald's y El Día. Entre sus canciones preferidas destaca 'Billie Jean' de Michael Jackson y su disfraz favorito es "cualquiera de un evento histórico, por ejemplo de Cleopatra".

¿Cómo se convirtió en candidata?

En 2023 participé en el certamen de Miss Mundo Tenerife y resulté ganadora. Ahí conocí a Alexis Santana ya que el también diseña vestidos para esas galas. A partir de ahí me contacto y surgió la oportunidad.

¿Qué sintió cuando recibió la noticia?

Para mi esto es un sueño que tengo desde pequeñita. Soy carnavalera al cien por cien. Desde niña iba con mis padres al Carnaval de Día y hasta a concursos de disfraces. El Carnaval siempre ha estado presente en mi vida.

"Soy carnavalera al cien por cien"

¿Tiene algún recuerdo especial?

Muchísimos. De pequeña participé en un concurso de disfraces con mi guardería y hasta ganamos. También tenía la tradición de ir a la gala infantil con mi madre y una amiga suya. He vivivo el Carnaval desde que era prácticamente un bebé.

Representa a El Día en esta edición. ¿Qué significa llevar el nombre del periódico?

Es una gran responsabilidad. Es un periódico de renombre en Canarias y para mí supone un honor. Lo afronto con muchas ganas, pero también con el compromiso de dejar el nombre del periódico lo más alto posible.

En un abrir y cerrar de ojos llega el día de la gala. ¿Cómo sobrelleva los nrevios?

Estoy viviendo todo de forma muy intensa y también estoy experimentando todo lo que implica esta aventura. Trabajo en el taller, tengo las manos quemadas de la siliciona. La experiencia completa. Incluso viajé con el equipo y con mi diseñador a Turquía para conseguir los materiales de la fantasía.

Carla Castro en la gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / María Pisaca / MARIA PISACA

¿Cómo fue el viaje?

Fue especial y complicado. Todavía no se podía decir que era la candidata y tuvimos que ir un poco a escondidas. Pero fue maravilloso poder acompañarles.

La fantasía se llama 'Icónica', ¿qué significa para usted ese concepto?

Es algo que tiene una repercusión tan grande que se recuerda y recordará siempre aunque pasen los años.

"Ayudo en el taller, tengo las manos quemadas de la silicona"

Si tuviera que pensar en un momento icónico personal, ¿cuál sería?

Creo que verme como reina del Carnaval. Ojalá ese sea mi momento icónico.

En caso de que gane, ¿cómo se imagina celebrándolo?

Llorando, seguro. Soy muy llorona. Y con todo el equipo y mi familia.

Empezamos con unas preguntas rápidas para conocerla mejor. ¿Murgas o comparsas?

Comparsas.

¿Cuál es su favorita?

Las Cariocas.

¿Seguir una rutina fija cada día o improvisar?

Improvisar.

¿Desayuno perfecto?

Una tostada con aguacate, jamón serrano y huevo.