Trapaseros gana con su Super Bowl la final de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
Bambones quedó segundo en Interpretación, seguido de Tiralenguas y accésit para Diablos Locos
Trapaseros se alzó con el primer premio de la Super Bowl en la gran final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, galardón que obtiene por segundo año consecutivo, gracias a un jurado de corte aminántemente fiel al espectáculo. De esta forma se resolvió el pulso que se había lanzado entre unos y otros: ¿dinero o ingenio?... la respuesta la resolvió el tribunal calificador.
El segundo fue para Bambones (que también repite premio con respecto al año pasado), de Primi Rodríguez, la mejor murga de corte tradicional, con el espectáculo.
Tercero se fue hasta Icod de los Vinos. Tiralenguas se reencuentró con la final siete años después de la última oportunidad. Los que fundó José Antonio Vera ganaron el tercero de Interpretación y retuvieron el mismo galardón que sumaron la pasada edición Irónicos.
El pódium de Interpretación lo completa con un áccesit la murga Diablos Locos, que también regresó a la final tras el paréntesis del año pasado y se contentó con un cuarto puesto.
En el apartado de Presentación, el primer premio fue para Zeta-Zetas, de Josua Sánchez, mientras que el segundo recayó Diablos Locos, de Lito Díaz y Moisés Rodríguez. El tercero se fue para las chicas de Marchilongas, con una fantasía de Josua Sánchez, y el accésit, Bambones, con una creación de Josué Quevedo.
Josua Sánchez se ha convertido en el diseñador más laureado en este Carnaval, al cosechar el segundo de presentación en la modalidad infantil con Castorcitos.
