Luz de Luna homenajea a Leo Dan en el concurso de agrupaciones musicales del Carnaval de Santa Cruz

Tras casi dos semanas en las que las murgas han sido las absolutas protagonistas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, llega el turno de las agrupaciones musicales. El escenario del Recinto Ferial de la capital chicharrera se llena este domingo de voces, color y ritmo para acoger este concurso que se celebra en un único día. El certamen, además, se estrena en jornada dominical; lo habitual era que se celebrara el sábado, pero en esta edición se atrasó unas 24 horas para ceder su sitio a la final de murgas adultas.

Como gran novedad este año, la Federación de Agrupaciones Musicales del Carnaval sorteará mil euros entre el público asistente que permanezca en el Recinto hasta el final de la noche. Se trata de una iniciativa que busca incentivar la asistencia a uno de los concursos más familiares y tradicionales de las carnestolendas capitalinas.

Los Yuppies

Arturo Jiménez

En esta ocasión, los encargados de romper el hielo fueron Los Yuppies, un grupo de corte tradicional dirigido por José Víctor Perdomo, que nació en 1986. "Un año más viéndonos las caras y van 38, pero con la misma ilusión del primero", destacó su director nada más salir al escenario. La formación quiso adelantar el festival de la cerveza unos meses y lució una fantasía inspirada en los trajes tradicionales tiroleses, con jarra de cerveza incluida -en forma de globo-.

Una vez colocados en el escenario, con la puntualidad que ha caracterizado también a los anteriores concursos de murgas, presentaron su canción inédita, Con numeritos a mí, del propio José Víctor Perdomo. Como ellos mismos apuntaron, este año pasaron de la poesía a la que tenían acostumbrado al público a las matemáticas. Durante el tema contaron hasta 21 en español, para después saltar al inglés, con cambio de melodía incluida, y acabar por todo lo alto con el francés y un ritmo mucho más animado.

Teiderife /

Después hicieron honor a su fantasía (February Fest de la cerveza) con un Mix de las cervezas y despedida con birra. No solo animaron al recinto, que les acompañó con las palmas, sino que hicieron recordar al público éxitos como La chevecha, de Palito Ortega. Ellos lo tienen claro: les gusta la de aquí, la Dorada "bien fría y espumosa". Así cerraron su actuación, en la zona delantera del escenario y al ritmo del himno de las siete estrellas verdes.

Salsabor

El sonido les jugó una mala pasada ya que, por problemas técnicos, se vieron obligados a demorarse. Parece ser que algo ocurría con alguna de las guitarras. Fuera lo que fuese, no les impidió defender su repertorio. Llegaron a la tarima directos desde Colombia, con la fantasía ¡Qué chimba!, y presentados por la voz de Yurena Delgado, apodada La Negra, una cara conocida de los concursos carnavaleros.

Arturo Jiménez

Precisamente, ella fue una de las autoras de la canción inédita Colombia, que compuso y cantó junto a Josué Villanueva, el otro solista del tema. De ahí, directos a bailar y cantar al son de Juan Luis Guerra. La sensación durante toda la actuación fue de estar escuchando música en directo en las calles de Cali o Bogotá. Y, por si habían hecho pocas referencias al país del café, se lanzaron con la canción Mi Destino de la popular serie La Reina del Flow. "Hay que olvidar todo el mal que ya llegó el Carnaval", concluyeron su repertorio. El público los despidió coreando su nombre.

Teiderife

Teiderife, bajo la dirección de Emilio Hernández, llegó con cuerpo de baile incluido porque, como ellos mismos aseguraron en uno de sus temas, "lo malo se va bailando". La formación, que es una de las más veteranas, trajo al Recinto los ritmos latinos que protagonizan este año el Carnaval y lo hizo de la mano tanto de su fantasía Rumbeando -diseñada por Hiraides Hernández-, como de su espectáculo, con temas como Buenas noches señores, de Juan José Monzón y la propia agrupación; y El Cantante, protagonizado por el solista Jesús Ramón Pérez.

Entre los componentes destaca la joven Daniela, una niña de diez años que repite por segunda vez en Teiderife y que ha contagiado al público con su ritmo. Se vinieron arriba, sobre todo, con Lo malo se va bailando y Cómo se vive aquí el Carnaval, también autoría de Monzón y del grupo.

Cantares Luz de Luna

En el ecuador de la noche, el cuarto puesto, Luz de Luna salió al escenario con Juan Carlos Rodríguez al frente y con José Francisco Betencourt estrenándose en la presidencia. El ritmo del concurso apenas ofrece un respiro entre repertorio y repertorio. Arrancaron con su plato fuerte: un tributo al cantante Leo Dan que incluyó éxitos como Mary es mi amor, Te he prometido y Como te extraño mi amor y que trajo buenos recuerdos a gran parte del público.

Una parte de sus componentes presumió de fantasía (El caribe en flor, de Javier Aguiar) para después lanzarse a interpretar su tema inédito, la cumbia Baila que la vida es breve. Para bajar pulsaciones tras veinte minutos frenéticos, finalizaron con la canción de Juan Gabriel Así fue, un tema que popularizó la artista española Isabel Pantoja y que la agrupación versionó como una bachata.

Jurado

En el apartado de Presentación, el jurado está compuesto por Thais Arias, experta en moda y certámenes de belleza; Sandra de La Rosa, licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Diseño y docente; Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente; Laura Sánchez, vestuarista de cine y espectáculos, patronista y modista; Evelyn Reiriz, licenciada en Bellas Artes, ilustradora y diseñadora.

En la modalidad de Interpretación, decidirán los premios Teresa de Jesús Jerónimo, directora coral, licenciada en pedagogía del lenguaje musical y profesora de música Conservatorio del Colegio Hispano Inglés; María Sabrina Lemus, directora musical, directora coral y arreglista; Virginia Guantanamera, cantante y compositora cubano-canaria; Juan Carlos Malagón, musicólogo y arreglista; y Lorenzo Rafael Cabeza, diplomado en Batería y Percusión por el Drummer Institute de Düsseldorf y Cantante.