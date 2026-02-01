Esta es la puntuación del 'jurado paralelo' de ELDÍA para la final de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Humor e ironía se unieron en la noche de este sábado sobre el escenario de los Ritmos latinos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.

El Recinto Ferial reunió a las ocho murgas finalistas (La Sonora, Diablos Locos, Diabólicas, Triqui Traques, Tiralenguas, Zeta-Zetas, Trapaseros, Bambones) que lo dieron todo para ganar uno de los premios del concurso.

Pero más allá de las puntuaciones oficiales, te dejamos aquí las del 'jurado paralelo' de ELDÍA:

La Sonora

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Sostuvieron un primer tema reconocible y bien defendido. El segundo arrancó con dudas en voces, pero el efecto sorpresa les devolvió fuerza, levantando al público. Y si dejaron buen sabor de boca es porque no fallaron 7 Juanjo Ramos Periodista Periodista Dignísima final con un buen primer tema (y si…) y un segundo que fue de menos a más. La parte del simulacro fue brillante. Son la demostración de que, sin ser un ejército, se puede sonar bien y escribir buenas letras . 7 Manoj Daswani Periodista Periodista La murga llegó a la final avalada por una fase brillante, en la que se coló entre las ocho mejores del concurso. En la noche decisiva ofreció una actuación impecable, pero apostó por un repertorio excesivamente populista 7 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón La murga llegó a la final avalada por una fase brillante, en la que se coló entre las ocho mejores del concurso. En la noche decisiva ofreció una actuación impecable, pero apostó por un repertorio excesivamente populista. 7 Víctor de Castro Periodista Periodista Abrir la final nunca es fácil, algo que no le pesó a La Sonora. Los de Añaza tienen facilidad para conectar. Sacaron gente sin mucho sentido en el primer tema como si tuvieran en cuenta los preferencias del jurado. En el segundo tema se lanzan a criticar con el simulacro de Garachico como hilo conductor y levantan al Recinto tras echar a los políticos. 6 Carlos García Periodista Periodista Lejos de ser relleno, hicieron mejor final que fase. Directos, potentes y con temas cercanos, salvo el final del primer tema, muy interno y repetido. En el simulacro, gran golpe en su desalojo del Recinto, con una inesperada vuelta de tuerca a los políticos 'carotas'. 7

Diablos Locos

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Disparate puro y entrega total. El primer tema fue un batiburrillo de golpes, con Cornucas y homenajes. A ratos difícil de seguir, pero efectivo y con el recinto en pie. El segundo, más caótico aún en comprensión, pero claro en intención: enfado risas compartidas. Y de acuerdo en todo lo que entendí. Locos y comiéndose el escenario. 8 Juanjo Ramos Periodista Periodista Volvieron a su mejor versión. Show al más puro estilo trónico en el primero y un segundo con momentos brillantes. Pero una pega: la vocalización. Un lunar que no evitó una conexión brutal con el público. 8 Manoj Daswani Periodista Periodista Magisterio trónico sobre el escenario del Recinto Ferial. Una actuación imponente con gotas de calidad murguera incuestionable. Volvieron a ser Diablos. Merecían más que un accésit. 8,75 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Divertidos, desenfadados y con un punto de locura, el grupo arrancó su actuación entre gritos y carcajadas, terminó conquistando al público con una inesperada carga emotiva. Su cierre, vestidos de la muerte, dio paso a una crítica afilada que no dejó títere con cabeza: varios políticos se llevaron su particular “sentencia”.. 9 Víctor de Castro Periodista Periodista La fiesta trónica volvía a una final tras dos años. Lo hicieron con un búnker ‘petado’ de gente donde lo que más había era puro humor de Diablos, con palos a Tarife y reivindicación para las personas con problemas físicos. En el segundo tema cumplen con su objetivo: llevarse a varias víctimas por delante. Una de ellas la dicción, que por instantes fue un problema. Un tema como multitud de momentazos. 8,5 Carlos García Periodista Periodista Se esperaba mucho más. Salvaron solo el final de ambos temas, cuando se pusieron serios y directos. Humor marca de la casa en un batiburrillo de inicio; luego, apuesta más que arriesgada que se perdió completamente. Por dicción... y por temática cuando se les entendió. 7

Diabólicas

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista El transporte como excusa para una avalancha de temas. Mucha intención y clara voluntad crítica, aunque con exceso de contenidos. El público respondió menos que en fase, pero defendieron la propuesta y salieron adelante con fuerza. 7,5 Juanjo Ramos Periodista Periodista Sonaron bien, con la confianza que da el pase, y aunque no fueron malos temas sí que lanzaron lo mejor en fase. Dignas finalistas 6 Manoj Daswani Periodista Periodista Mejoría en todos los aspectos. Pueden quedarse más que contentas con un año redondo, primero con el merecidísimo pase y luego con las sensaciones que dejaron en la final. 5,5 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Actuación con voces correctamente conjuntadas, pero el tema elegido no terminó de convencer ni de implicar al público. Lo mejor ya lo habían dado en la fase, y en esta última actuación dejaron la sensación de acudir más como “turistas” que como aspirantes reales a ganar premio. 6 Víctor de Castro Periodista Periodista El salto de calidad de un año a otro de la única representante femenina en la final es notable. Suenan bien, afinadas y con fuerza. Pese a que los temas de fase tenían más sustancia, en la final no desentonan con su estilo directo. En el primero con la movilidad como hilo conductor (nunca mejor dicho) denuncian varias de la situación de Tenerife. Parodian al extranjero en el segundo, que no termina de despegar del todo. Ojalá sigan en esta línea el año que vienen. 6,5 Carlos García Periodista Periodista Gastaron sus mejores balas en fase, pero en la final en absoluto desentonaron. En su primero, a modo de coctelera, cupo de todo, y casi a cualquier precio. Luego criticaron la masificación turística, pero sin explotar mucho. Sonaron bien... y se les entendió. 6

Triqui Traques

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Primer tema cargado de asuntos ya escuchados. Músicas irregulares y problemas de ritmo y coordinación. Difícil comprensión. El segundo giró a un intento. Vestuario poco acorde. Buen pasacalle y despedida, pero actuación algo verde para una final. 5 Juanjo Ramos Periodista Periodista Prefiero no caer en echar de menos, durante sus 30 minutos, a otras murgas. El jurado decidió y se respeta. Pero ni la interpretación musical ni el contenido estuvieron a la altura del resto de finalistas 4 Manoj Daswani Periodista Periodista Como se dice en el argot, iban ciegos a la final. Con sus dos mejores temas ya invertidos en el codiciado pase, su actuación dejó mucho que desear. 4 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón La murga, con una trayectoria marcada por los altibajos en los últimos años, logró este año colarse nuevamente en la final gracias a una actuación en fase que convenció al jurado. Sin embargo, su actuación no acabó de alcanzar el nivel necesario para estar entre las premiadas. Aun así, nunca se sabe: el fallo del jurado oficial puede dar alguna sorpresa. 5 Víctor de Castro Periodista Periodista Triquis se encontró en la primera fase con el caramelo de destacar sin mucho esfuerzo y lo aprovechó para meterse en la final… algo que tal vez no esperaban escuchado el primer tema. En el segundo, un intento de humor que lo mejor que tuvo fue el “Bermúdez Pinocho”. Qué oportunidad se perdió de ver cómo le iba a la posesa tras 20 años sin verla… no es el nivel de una final de murgas. Luego cantó Pepe Benavente y la gente lo agradeció. 4 Carlos García Periodista Periodista Su premio era estar sobre el escenario el sábado. Y también que su pasacalles y despedida sigan siendo venerados. Mucha inseguridad y hasta desorden con los desokupas; y totalmente fuera de contexto su caracterización de sonny angel. 4,5

Tiralenguas

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Primer tema bien defendido. En voces prec, aunque con asuntos ya muy escuchados de igual manera y retahílas algo atropelladas. El segundo, más valiente: reflexión sobre las etiquetas y una sociedad polarizada, con el público atento hasta el final. Supieron pedir perdón, eso les honra. 7,5 Juanjo Ramos Periodista Periodista Densa y excesivamente recargada, la letra del primero provocó que pareciera que iban cuesta arriba con la bici. El segundo, de las etiquetas, caló más. Mensaje potente, aunque buenista. 7 Manoj Daswani Periodista Periodista Sacan partido a su Vuelta a España, que era buena percha para sacar todavía más punta. Pueden salir más que felices de un gran año. Suenan de fabula. 6 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Pedaleando flojito en la final. ¡En bici recorrieron la isla entera, repasando los excesos. En su primer intento la cadena se aflojó y llegaron con el pie cambiado. Con el tema “La etiqueta”, debería poner “¡estamos de rebajas en esta final!” No conectaron con ninguno de sus temas. 5 Víctor de Castro Periodista Periodista Los de Icod se suben a la bicicleta en este Tour de Francia que es la final de murgas. Empiezan bien pero el carril bici se hace eterno, más allá del sur. Tiene sus picos, pero lo que parecía Contador se queda en Enric Mas. Con el tema de “Etiquetas” es imposible no etiquetar el comienzo con la Escuelita Murguera mal y con el Post-it de ZZ en versión desteñido. Suenan bien y el tema es bueno, pero se esperaba algo más. 7 Carlos García Periodista Periodista Puesto para hacer algo grande. Y su entrada invitó a reforzar esa idea. Pero luego pincharon pese a sus buenas letras. La primera muy intensa, aunque a la vez densa y lineal, por lo que no conectaron; la segunda, mensaje profundo y mucha carga de realidad, aunque fiarlo todo a un monotema les volvió a lastrar. 6,5

Zeta-Zetas

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Exceso de velocidad. Perdieron demasiado tiempo colocando atrezzo que restó más de lo que sumó y terminó tapando la letra. La intención crítica estuvo, pero sin punch ni fluidez, y con problemas de comprensión. El exceso de recursos no aportó y acabó jugando en contra. 6,5 Juanjo Ramos Periodista Periodista Más gente en el escenario que argumentos. El “enterrado” nunca llegó a emerger del todo, aunque tuvo algún momento. El segundo reivindicó la lucha contra las enfermedades raras, la agricultura… y el rastro (aquí va el emoticono de sorpresa). 6,5 Manoj Daswani Periodista Periodista El efecto que lograron con su pódcast levantó al público de sus butacas. Tuvo su mérito en una final que estaba siendo somnolienta. Acabaron en alto y con la impresión de que podrían picar cartón. 6 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón El grupo era esperado como una de las actuaciones más destacadas del concurso, pero su primer tema no cumplió las expectativas. En el segundo, pese a algunos fallos de sonido, mejoraron notablemente y ofrecieron una interpretación y puesta en escena acorde con el nivel que se esperaba. 7 Víctor de Castro Periodista Periodista La presentación del primer tema auguraba un golpe en la mesa de la murga para separarse de lo que fue y reivindicarse… y creó un hype que no se cumplió. Costó entenderlos hasta que se levantaron. La idea era muy buena… El segundo tema empieza fallando el inalámbrico como en la fase. Va remontando y acaba arriba con la denuncia del rastro y un “No nos roben lo nuestro” que duró mucho. El público terminó en pie y el nivel de la final los hacía candidatos al cartón. 7 Carlos García Periodista Periodista Dejaron para la final los que consideraban sus mejores temas... y los defendieron. En el primero, los enterrados, prometían idea y escenificación... ya el desarrollo y el sentido... Con su podcast del pueblo llegaron, aunque a veces por 'entullo' en el escenario y en la grada... 6

Trapaseros

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Brillantes. Parecía imposible levantar el entusiasmo y lo hicieron. Suenan brutales. Crítica directa entre sorpresas espectaculares. El volumen subió con ellos. 9 Juanjo Ramos Periodista Periodista Un espectáculo arrollador el segundo tema, su Trapabowl. Cantantes profesionales, imágenes, un app, figurantes para regalar… ¿Y la letra? El primero me gustó. Que me perdonen: yo creo que el concurso de murgas es otra cosa. 8,5 Manoj Daswani Periodista Periodista El primer tema es impecable y propio de la murga grande que ya son. Nadie puede cuestionarles el trabajo, que suenan como un cañón, que innovan... En sus Premios Dial no cumplen las altísimas expectativas. 9 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Una joya del norte que brilla con fuerza, y un ejemplo para muchas otras murgas. Su magnífica interpretación volvió a confirmar que están entre los grandes: afinación, humor inteligente y una puesta en escena impecable. Por el escenario pasó más gente que por el Coso, y cada intervención arrancó aplausos del público. A falta de la última murga, los mejores de la noche, sin duda. 9 Víctor de Castro Periodista Periodista Suenan espectacular y en el primer tema lo demuestran. En el segundo no, porque apenas cantan. El espectáculo deja la boca abierta y más sabiendo las mentes brillantes que hay detrás. En cada tema enseña todas las virtudes que tiene la Murga de Los Realejos. Esto es lo que una vertiente defiende como la nueva forma de ver las murgas ¿Cómo se compite contra eso? 10 Carlos García Periodista Periodista Tan espectaculares como desconcertante calificarlos. El primero fue completo, con crítica, ironía, algo de humor y hasta levantaplazas. El segundo es espectaculo en mayúsculas. Sin discusión. ¿Murga? Complicado definirlos así por mucha evolución que se imagine. 7,5

Bambones

