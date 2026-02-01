Esta es la puntuación del 'jurado paralelo' de ELDÍA para la final de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
La Sonora, Diablos Locos, Diabólicas, Triqui Traques, Tiralenguas, Zeta-Zetas, Trapaseros y Bambones son las formaciones que optaban a los premios de Interpretación
Final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / TVC
Humor e ironía se unieron en la noche de este sábado sobre el escenario de los Ritmos latinos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.
El Recinto Ferial reunió a las ocho murgas finalistas (La Sonora, Diablos Locos, Diabólicas, Triqui Traques, Tiralenguas, Zeta-Zetas, Trapaseros, Bambones) que lo dieron todo para ganar uno de los premios del concurso.
Pero más allá de las puntuaciones oficiales, te dejamos aquí las del 'jurado paralelo' de ELDÍA:
La Sonora
La Sonora se presenta en la final de murgas
Raquel GarcíaLetrista y periodista
Sostuvieron un primer tema reconocible y bien defendido. El segundo arrancó con dudas en voces, pero el efecto sorpresa les devolvió fuerza, levantando al público. Y si dejaron buen sabor de boca es porque no fallaron
7
Juanjo RamosPeriodista
Dignísima final con un buen primer tema (y si…) y un segundo que fue de menos a más. La parte del simulacro fue brillante. Son la demostración de que, sin ser un ejército, se puede sonar bien y escribir buenas letras .
7
Manoj DaswaniPeriodista
La murga llegó a la final avalada por una fase brillante, en la que se coló entre las ocho mejores del concurso. En la noche decisiva ofreció una actuación impecable, pero apostó por un repertorio excesivamente populista
7
Pablo AfonsoPresidente Premio Criticón
La murga llegó a la final avalada por una fase brillante, en la que se coló entre las ocho mejores del concurso. En la noche decisiva ofreció una actuación impecable, pero apostó por un repertorio excesivamente populista.
7
Víctor de CastroPeriodista
Abrir la final nunca es fácil, algo que no le pesó a La Sonora. Los de Añaza tienen facilidad para conectar. Sacaron gente sin mucho sentido en el primer tema como si tuvieran en cuenta los preferencias del jurado. En el segundo tema se lanzan a criticar con el simulacro de Garachico como hilo conductor y levantan al Recinto tras echar a los políticos.
6
Carlos GarcíaPeriodista
Lejos de ser relleno, hicieron mejor final que fase. Directos, potentes y con temas cercanos, salvo el final del primer tema, muy interno y repetido. En el simulacro, gran golpe en su desalojo del Recinto, con una inesperada vuelta de tuerca a los políticos 'carotas'.
7
Diablos Locos
Diablos Locos
Raquel GarcíaLetrista y periodista
Disparate puro y entrega total. El primer tema fue un batiburrillo de golpes, con Cornucas y homenajes. A ratos difícil de seguir, pero efectivo y con el recinto en pie. El segundo, más caótico aún en comprensión, pero claro en intención: enfado risas compartidas. Y de acuerdo en todo lo que entendí. Locos y comiéndose el escenario.
8
Juanjo RamosPeriodista
Volvieron a su mejor versión. Show al más puro estilo trónico en el primero y un segundo con momentos brillantes. Pero una pega: la vocalización. Un lunar que no evitó una conexión brutal con el público.
8
Manoj DaswaniPeriodista
Magisterio trónico sobre el escenario del Recinto Ferial. Una actuación imponente con gotas de calidad murguera incuestionable. Volvieron a ser Diablos. Merecían más que un accésit.
8,75
Pablo AfonsoPresidente Premio Criticón
Divertidos, desenfadados y con un punto de locura, el grupo arrancó su actuación entre gritos y carcajadas, terminó conquistando al público con una inesperada carga emotiva. Su cierre, vestidos de la muerte, dio paso a una crítica afilada que no dejó títere con cabeza: varios políticos se llevaron su particular “sentencia”..
9
Víctor de CastroPeriodista
La fiesta trónica volvía a una final tras dos años. Lo hicieron con un búnker ‘petado’ de gente donde lo que más había era puro humor de Diablos, con palos a Tarife y reivindicación para las personas con problemas físicos. En el segundo tema cumplen con su objetivo: llevarse a varias víctimas por delante. Una de ellas la dicción, que por instantes fue un problema. Un tema como multitud de momentazos.
8,5
Carlos GarcíaPeriodista
Se esperaba mucho más. Salvaron solo el final de ambos temas, cuando se pusieron serios y directos. Humor marca de la casa en un batiburrillo de inicio; luego, apuesta más que arriesgada que se perdió completamente. Por dicción... y por temática cuando se les entendió.
7
Diabólicas
Diabólicas, en la final del concurso
Raquel GarcíaLetrista y periodista
El transporte como excusa para una avalancha de temas. Mucha intención y clara voluntad crítica, aunque con exceso de contenidos. El público respondió menos que en fase, pero defendieron la propuesta y salieron adelante con fuerza.
7,5
Juanjo RamosPeriodista
Sonaron bien, con la confianza que da el pase, y aunque no fueron malos temas sí que lanzaron lo mejor en fase. Dignas finalistas
6
Manoj DaswaniPeriodista
Mejoría en todos los aspectos. Pueden quedarse más que contentas con un año redondo, primero con el merecidísimo pase y luego con las sensaciones que dejaron en la final.
5,5
Pablo AfonsoPresidente Premio Criticón
Actuación con voces correctamente conjuntadas, pero el tema elegido no terminó de convencer ni de implicar al público. Lo mejor ya lo habían dado en la fase, y en esta última actuación dejaron la sensación de acudir más como “turistas” que como aspirantes reales a ganar premio.
6
Víctor de CastroPeriodista
El salto de calidad de un año a otro de la única representante femenina en la final es notable. Suenan bien, afinadas y con fuerza. Pese a que los temas de fase tenían más sustancia, en la final no desentonan con su estilo directo. En el primero con la movilidad como hilo conductor (nunca mejor dicho) denuncian varias de la situación de Tenerife. Parodian al extranjero en el segundo, que no termina de despegar del todo. Ojalá sigan en esta línea el año que vienen.
6,5
Carlos GarcíaPeriodista
Gastaron sus mejores balas en fase, pero en la final en absoluto desentonaron. En su primero, a modo de coctelera, cupo de todo, y casi a cualquier precio. Luego criticaron la masificación turística, pero sin explotar mucho. Sonaron bien... y se les entendió.
6
Triqui Traques
Un momento de la actuación de Triqui Traques
Raquel GarcíaLetrista y periodista
Primer tema cargado de asuntos ya escuchados. Músicas irregulares y problemas de ritmo y coordinación. Difícil comprensión. El segundo giró a un intento. Vestuario poco acorde. Buen pasacalle y despedida, pero actuación algo verde para una final.
5
Juanjo RamosPeriodista
Prefiero no caer en echar de menos, durante sus 30 minutos, a otras murgas. El jurado decidió y se respeta. Pero ni la interpretación musical ni el contenido estuvieron a la altura del resto de finalistas
4
Manoj DaswaniPeriodista
Como se dice en el argot, iban ciegos a la final. Con sus dos mejores temas ya invertidos en el codiciado pase, su actuación dejó mucho que desear.
4
Pablo AfonsoPresidente Premio Criticón
La murga, con una trayectoria marcada por los altibajos en los últimos años, logró este año colarse nuevamente en la final gracias a una actuación en fase que convenció al jurado. Sin embargo, su actuación no acabó de alcanzar el nivel necesario para estar entre las premiadas. Aun así, nunca se sabe: el fallo del jurado oficial puede dar alguna sorpresa.
5
Víctor de CastroPeriodista
Triquis se encontró en la primera fase con el caramelo de destacar sin mucho esfuerzo y lo aprovechó para meterse en la final… algo que tal vez no esperaban escuchado el primer tema. En el segundo, un intento de humor que lo mejor que tuvo fue el “Bermúdez Pinocho”. Qué oportunidad se perdió de ver cómo le iba a la posesa tras 20 años sin verla… no es el nivel de una final de murgas. Luego cantó Pepe Benavente y la gente lo agradeció.
4
Carlos GarcíaPeriodista
Su premio era estar sobre el escenario el sábado. Y también que su pasacalles y despedida sigan siendo venerados. Mucha inseguridad y hasta desorden con los desokupas; y totalmente fuera de contexto su caracterización de sonny angel.
4,5
Tiralenguas
Tiralenguas en la final de las murgas
Raquel GarcíaLetrista y periodista
Primer tema bien defendido. En voces prec, aunque con asuntos ya muy escuchados de igual manera y retahílas algo atropelladas. El segundo, más valiente: reflexión sobre las etiquetas y una sociedad polarizada, con el público atento hasta el final. Supieron pedir perdón, eso les honra.
7,5
Juanjo RamosPeriodista
Densa y excesivamente recargada, la letra del primero provocó que pareciera que iban cuesta arriba con la bici. El segundo, de las etiquetas, caló más. Mensaje potente, aunque buenista.
7
Manoj DaswaniPeriodista
Sacan partido a su Vuelta a España, que era buena percha para sacar todavía más punta. Pueden salir más que felices de un gran año. Suenan de fabula.
6
Pablo AfonsoPresidente Premio Criticón
Pedaleando flojito en la final. ¡En bici recorrieron la isla entera, repasando los excesos. En su primer intento la cadena se aflojó y llegaron con el pie cambiado. Con el tema “La etiqueta”, debería poner “¡estamos de rebajas en esta final!” No conectaron con ninguno de sus temas.
5
Víctor de CastroPeriodista
Los de Icod se suben a la bicicleta en este Tour de Francia que es la final de murgas. Empiezan bien pero el carril bici se hace eterno, más allá del sur. Tiene sus picos, pero lo que parecía Contador se queda en Enric Mas. Con el tema de “Etiquetas” es imposible no etiquetar el comienzo con la Escuelita Murguera mal y con el Post-it de ZZ en versión desteñido. Suenan bien y el tema es bueno, pero se esperaba algo más.
7
Carlos GarcíaPeriodista
Puesto para hacer algo grande. Y su entrada invitó a reforzar esa idea. Pero luego pincharon pese a sus buenas letras. La primera muy intensa, aunque a la vez densa y lineal, por lo que no conectaron; la segunda, mensaje profundo y mucha carga de realidad, aunque fiarlo todo a un monotema les volvió a lastrar.
6,5
Zeta-Zetas
Zeta-Zetas en su presentación
Raquel GarcíaLetrista y periodista
Exceso de velocidad. Perdieron demasiado tiempo colocando atrezzo que restó más de lo que sumó y terminó tapando la letra. La intención crítica estuvo, pero sin punch ni fluidez, y con problemas de comprensión. El exceso de recursos no aportó y acabó jugando en contra.
6,5
Juanjo RamosPeriodista
Más gente en el escenario que argumentos. El “enterrado” nunca llegó a emerger del todo, aunque tuvo algún momento. El segundo reivindicó la lucha contra las enfermedades raras, la agricultura… y el rastro (aquí va el emoticono de sorpresa).
6,5
Manoj DaswaniPeriodista
El efecto que lograron con su pódcast levantó al público de sus butacas. Tuvo su mérito en una final que estaba siendo somnolienta. Acabaron en alto y con la impresión de que podrían picar cartón.
6
Pablo AfonsoPresidente Premio Criticón
El grupo era esperado como una de las actuaciones más destacadas del concurso, pero su primer tema no cumplió las expectativas. En el segundo, pese a algunos fallos de sonido, mejoraron notablemente y ofrecieron una interpretación y puesta en escena acorde con el nivel que se esperaba.
7
Víctor de CastroPeriodista
La presentación del primer tema auguraba un golpe en la mesa de la murga para separarse de lo que fue y reivindicarse… y creó un hype que no se cumplió. Costó entenderlos hasta que se levantaron. La idea era muy buena… El segundo tema empieza fallando el inalámbrico como en la fase. Va remontando y acaba arriba con la denuncia del rastro y un “No nos roben lo nuestro” que duró mucho. El público terminó en pie y el nivel de la final los hacía candidatos al cartón.
7
Carlos GarcíaPeriodista
Dejaron para la final los que consideraban sus mejores temas... y los defendieron. En el primero, los enterrados, prometían idea y escenificación... ya el desarrollo y el sentido... Con su podcast del pueblo llegaron, aunque a veces por 'entullo' en el escenario y en la grada...
6
Trapaseros
Trapaseros en la final
Raquel GarcíaLetrista y periodista
Brillantes. Parecía imposible levantar el entusiasmo y lo hicieron. Suenan brutales. Crítica directa entre sorpresas espectaculares. El volumen subió con ellos.
9
Juanjo RamosPeriodista
Un espectáculo arrollador el segundo tema, su Trapabowl. Cantantes profesionales, imágenes, un app, figurantes para regalar… ¿Y la letra? El primero me gustó. Que me perdonen: yo creo que el concurso de murgas es otra cosa.
8,5
Manoj DaswaniPeriodista
El primer tema es impecable y propio de la murga grande que ya son. Nadie puede cuestionarles el trabajo, que suenan como un cañón, que innovan... En sus Premios Dial no cumplen las altísimas expectativas.
9
Pablo AfonsoPresidente Premio Criticón
Una joya del norte que brilla con fuerza, y un ejemplo para muchas otras murgas. Su magnífica interpretación volvió a confirmar que están entre los grandes: afinación, humor inteligente y una puesta en escena impecable. Por el escenario pasó más gente que por el Coso, y cada intervención arrancó aplausos del público. A falta de la última murga, los mejores de la noche, sin duda.
9
Víctor de CastroPeriodista
Suenan espectacular y en el primer tema lo demuestran. En el segundo no, porque apenas cantan. El espectáculo deja la boca abierta y más sabiendo las mentes brillantes que hay detrás. En cada tema enseña todas las virtudes que tiene la Murga de Los Realejos. Esto es lo que una vertiente defiende como la nueva forma de ver las murgas ¿Cómo se compite contra eso?
10
Carlos GarcíaPeriodista
Tan espectaculares como desconcertante calificarlos. El primero fue completo, con crítica, ironía, algo de humor y hasta levantaplazas. El segundo es espectaculo en mayúsculas. Sin discusión. ¿Murga? Complicado definirlos así por mucha evolución que se imagine.
7,5
Bambones
Pasacalle de Bambones
Raquel GarcíaLetrista y periodista
Sacaron dos súper temas auténticamente murgueros, llenos de crítica, ironía y doble sentido. Su forma de contar asuntos novedosos hasta esa hora. Su desfile la armó y en su segundo tema invita a reflexionar lo que realmente es una Murga
10
Juanjo RamosPeriodista
Fue un desfile de letra e ingenio para poner boca abajo el Recinto, ganarse la admiración de todos una vez más y mandar el concurso al rincón de pensar.
10
Manoj DaswaniPeriodista
Hicieron el más difícil todavía. Era complicado competir con el talento de los artistas que habían cantado antes. Inmensos para poner al público en pie, dar rajazo tras rajazo, hacer murga en mayúsculas y conquistar a casi todos. Para el jurado, no fue suficiente.
10
Pablo AfonsoPresidente Premio Criticón
Y llegaron los del Cardonal para dar una patada en el escenario y recordarle al público que “los últimos serán los primeros”. Desde su primera intervención dejaron claro que venían a lo grande: ritmo, crítica, ironía y un humor fino. Con una interpretación impecable. Fue una actuación redonda, equilibrada, de esas que dejan huella. Sin duda, la mejor de la final.
10
Víctor de CastroPeriodista
Pues lo de Trapaseros se compite así, con Bambones. En una final descafeinada por el nivel, ambas murgas brindan uno de los mejores finales de la historia. Dos estilos totalmente opuestos. Bambones brilla en los temas, con las letras por delante. No cambien nunca, por favor, es necesario que existan.
10
Carlos GarcíaPeriodista
Tenían en su mano recuperar la esencia murguera y ya subieron al escenario con fuego en los ojos. Vuelta de tuerca al desfile de las fuerzas armadas. Ironía, acidez y energía en su segundo casi redondo. Libra por libra, y con diferencia, la mejor murga de la final más floja.
8,5
