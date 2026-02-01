Bambones vuelve a hacer historia con el Premio Criticón a la mejor canción del concurso de murgas del Carnaval

El Premio Criticón 2026 vuelve a irse a El Cardonal. El grupo de letristas de Bambones ha logrado por decimocuarta vez uno de los reconocimientos con mayor trayectoria del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, una apuesta por mimar la letra crítica y el contenido murguero. Cabe recordar que estas distinciones, en las modalidades adulta e infantil, las conceden periodistas y comunicadores de cuantos cubren la información de Carnaval y en particular dichos certámenes de la crítica y el pasacalle.

El fallo fue emitido tras la reunión del jurado celebrada de forma excepcional en domingo —al ser festivo el lunes— en La Cuadra del Palmero, un escenario ya habitual para este dictamen alternativo, tan esperado como incómodo para algunos.

“Cuestión de suerte”, la letra elegida

El Premio Criticón recae en la letra “Cuestión de suerte”, interpretada por Bambones y firmada por su equipo de letristas. Un reconocimiento que, según el propio jurado, no fue fruto de la casualidad ni de una decisión sencilla.

De hecho, el acta deja constancia expresa de que “la ganadora del Criticón no ha sido ‘Cuestión de suerte’”, en una declaración irónica con la que se subraya la enorme dificultad del debate y el altísimo nivel de otras letras en liza, especialmente “Los magos del norte”, a la que el jurado manifiesta su “absoluta admiración”.

“Puede ser cuestión de gustos”, recoge el texto, “pero nos hemos tomado el debate como algo muy serio”, comparando el proceso deliberativo con la precisión y el conocimiento necesarios para acertar en un Trivial, en clara alusión al otro galardón de la noche.

Premio Enrique González para Mamelones

El Premio Enrique González fue otorgado a la letra “El trivial del Carnaval”, interpretada por Mamelones y firmada por Idafe González, una obra que destacó por su ingenio, estructura y capacidad para jugar con la memoria colectiva y el conocimiento carnavalero.

Este reconocimiento refuerza el prestigio del galardón que honra la figura de Enrique González y subraya la importancia del trabajo autoral dentro del universo murguero, más allá de los focos del concurso oficial.

Un fallo comunicado en directo

Como novedad destacada, por primera vez en su historia el fallo del Premio Criticón se comunicó en directo, a través de Televisión Canaria, durante la emisión del programa “Entre nosotras”. Un paso que amplía la visibilidad del galardón y refuerza su papel como contrapeso crítico dentro del Carnaval.

Un toque de atención al concurso

El acta del jurado no se limita a enumerar premiados. En un tono reflexivo —y fiel al espíritu del Criticón— lanza una invitación directa a la organización del Concurso y a todas las murgas adultas para analizar la deriva del certamen.

“El espectáculo no puede ir en detrimento de la esencia murguera”, advierte el texto, recordando que esa esencia se sustenta en una buena interpretación musical, a cargo de la propia murga, y una gran letra. Aunque el jurado valora la innovación y el intento de abrir una “nueva línea”, deja claro su deseo de que el espíritu tradicional del concurso se mantenga vivo.

Entrega de premios

Los galardones del Criticón y del Premio Enrique González se entregarán el próximo 16 de febrero, en el Centro Comercial Alcampo – La Laguna, a la conclusión del Concurso Infantil de Disfraces, prevista para las 17:00 horas.

Una vez más, el Criticón cumple con su función: premiar la letra, incomodar al poder establecido y recordar que, sin crítica, la murga pierde su razón de ser.