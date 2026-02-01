Melania Hernández: "Sentí que este año era el momento de presentarme"

Melania Hernández Torres será la cuarta candidata en pisar el escenario de la Gala de Elección de la Reina Adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Natural de Los Realejos y nacida el 11 de marzo de 1990, defenderá la fantasía 'Latir', diseñada por Jorán Torres y su equipo, en representación de Estilista Candy Torres, Michelle Andana, Taller de Chapa y Pintura José Pedro y Restaurante Amigos del Norte. En el plano personal, su canción favorita es 'No dejes de soñar', de Manuel Carrasco, y el último libro que ha leído es 'Querida yo, tenemos que hablar'.

¿Cómo le llegó la candidatura?

No tuve que presentarme a ningún casting ni nada relacionado. Fue mi idea. Mi tío es diseñador y se lo plantee yo. Por suerte no me dijo que no, sino que se sumó a la locura.

Entiendo que el Carnaval es algo muy presente en su familia.

Sí. Lo llevamos en la sangre. Recuerdo ir al coso de Puerto de la Cruz con cinco o seis años con mis abuelos maternos y verlo desde las gradas que se colocaban por la Avenida de Cristóbal Colón. Mi tío Jorán lleva más de veinte años presentando candidatas a reina infantil en distintos municipios de la Isla como Los Realejos. Es la primera vez que lleva una candidata a Santa Cruz. Además, sentía que este era el momento de presentarme.

¿Por qué sintió que era el momento?

Siempre me ha gustado el Carnaval y he estado vinculada a él. El año anterior fue complicado a nivel personal y necesitaba cerrar una etapa y empezar otra completamente distinta. Siento que es pasar de un año difícil a otro maravilloso.

¿Cómo logra compaginar su vida personal con la candidatura sin perder la cabeza?

Mi familia es mi apoyo principal. Tengo una hija y ellos me ayudan mucho. Se quedan con ella por la tarde si tengo ensayo y nos organizamos bastante bien. Es un esfuerzo, pero es poco tiempo y merece mucho la pena.

Al final está viviendo un sueño.

Todo pasa tan rápido que a veces ni me doy cuenta de lo que estoy viviendo. Pero hay momentos que te dan un choque de realidad. Por ejemplo, cuando estuve entregando premios en las murgas infantiles y vi la puerta por la que se sale al escenario fue darme cuenta de que queda poco y nada.

¿Cómo es la relación con las compañeras?

Muy buena. Somos un grupo unido y nos apoyamos entre todas. No existen rivalidades. Compartimos mucho y eso hace que la experiencia sea todavía más especial.

Melania Hernández en la gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / María Pisaca / MARIA PISACA

¿El premio se lo dedicarías a tu hija?

A ella la primera. Pero también al resto de mi familia, a mi tío y a mis patrocinadores. Esto no es un proyecto individual, es un proyecto de familia y de amigos. Hasta mi abuela está metida en el taller cortando, pegando lentejuelas y ayudando en lo que haga falta. Se ha convertido en un proyecto de toda la familia. Se lo dedicaría a todos los que han estado en esos momentos buenos y en los no tan buenos.

Vamos a conocerla un poco mejor. Cómo carnavalera, ¿se siente más de murgas o comparsas?

Me gusta todo lo que rodea el Carnaval. Las comparsas me encanta y siempre he pensado en apuntarme a alguna. Las murgas me encantan. Voy a presentaciones, finales, a todo.

¿Cuál diría que es su murga favorita?

Voy a tirar para mi municipio que son Los Realejos y voy a decir Trapaseros. Para mí es la mejor.

¿Es más de carnaval de día o de noche?

Junto a mi familia teníamos una carroza de Carnaval. Íbamos a todos los cosos de Puerto de la Cruz, La Orotava y demás. Disfruto más el Carnaval de día y me suelo llevar a mi hija.

De pequeña, ¿cuál era tu profesión soñada?

Siempre he querido ser peluquera, que al final está un poco relacionado con el Carnaval. Después me fui encaminando hacia otros lugares.