El 'jurado paralelo' de El Día le da a Bambones el primer premio en la final de murgas de Santa Cruz de Tenerife

La actuación de Bambones en la final de murgas le robó el corazón al jurado paralelo de EL DÍA. Para ellos, la formación de El Cardonal, que se hizo con el segundo premio en el apartado de Interpretación, tenía que ser la ganadora del concurso. De hecho, cinco de los seis integrantes la valoran con un diez –la máxima puntuación–, un aluvión de sobresalientes que les corona con un 9,75 de media, frente al 9,11 que consiguieron el pasado sábado.

Por detrás de ellos y con casi un punto menos de valoración –siempre según el jurado paralelo–, la verdadera ganadora de la noche: Trapaseros. Los de Los Realejos levantaron por segundo año consecutivo el ansiado cartón en la capital chicharrera y se lo llevaron para el norte, pero este comité alternativo formado por Raquel García, Carlos García, Víctor de Castro, Juanjo Ramos, Manoj Daswani y Pablo Afonso los coloca en la segunda posición con un 8,82 de media (9,15 en la lista oficial).

Tampoco coincidieron con el jurado en qué murga se merecía el tercer puesto. Tiralenguas se alzó con el bronce en la final; ellos, en cambio, creyeron que Diablos Locos debía ocupar esa posición y, por tanto, les puntuaron con un 8,04.

Empate a tres

A partir de esta tercera posición, el jurado paralelo no puede decirse. Los de Icod de los Vinos empatan a puntos con Zeta Zetas y La Sonora. Las tres, con un 6,5 de media, podrían ocupar el cuarto puesto y llevarse el accésit de Interpretación, que en realidad recayó en los de Tomy Carvajal.

Las murgas premiadas sí coinciden, pero todas en distinto orden. La única representación femenina en la final, Diabólicas, se quedó fuera del podio en ambas valoraciones. El jurado del Recinto Ferial les dio un 6,48, mientras que el paralelo, algo más crítico, les puso un 5,83. En cualquier caso, aprobadas.

Suspenso Triquis Traques

Los Triqui Traques, sin embargo, no lograron siquiera el suficiente –4,83 de media– en las páginas de EL DÍA. El jurado, con un 5,60, también los colocó en la última posición entre los ocho finalistas.