La gala infantil de este lunes, un musical de Carnaval

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se cita esta tarde con la cantera. El Recinto Ferial acoge este 2 de febrero, a partir de las 18:30 horas, la Gala de Elección de la Reina Infantil que este año llega con un estreno destacado: Paula Álvarez debuta como directora con una propuesta concebida como un musical dentro de la propia gala.

«Va a ser un musical dentro de la gala infantil», explica Álvarez, que reconoce la ilusión de presentar una idea muy pensada para el público más joven. El espectáculo se articulará desde una obertura dividida en tres partes, con música inspirada en Encanto, aunque con identidad propia y totalmente adaptada al Carnaval chicharrero.

La primera parte de esa obertura será un homenaje directo a los protagonistas de la fiesta. El arranque culminará con una explosión festiva al ritmo de «Carnaval, te quiero tanto», en la que Paula Álvarez también proyecta su faceta como autora de las letras.

Tras esa apertura, tomarán el relevo los presentadores de la gala, Ninfa y Árgel, que durante toda la tarde encarnarán a Mirabel y Bruno, personajes reconocibles para el público infantil. Justo antes de la entrada de Joroperos Infantil, uno de los momentos más esperados por los pequeños, y que volverá a aparecer a lo largo del espectáculo como hilo conductor; entre las actuaciones destaca el número conjunto de grupos coreográficos que moverá a 250 participantes.

Sobre el escenario desfilarán diez niñas que aspiran por convertirse en reina infantil, en un espectáculo donde el protagonismo recaerá tanto en las niñas y actuaciones que tocan corazón. El veredicto recaerá en un jurado variado y multidisciplinar, integrado por Marco Toledo, productor y cineasta; Trinidad Pérez Trujillo, como jurado popular; Alegría, animadora infantil; Aina Arpiz, vestuarista; Eva Trujillo, presentadora de Televisión Canaria; Sergio Branic, productor musical y teatral; y Carolina Bethecourt Lorenzo, profesora de Estilismo en Vestuario y Complementos.