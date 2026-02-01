La Final de Murgas del Carnaval de Santa Cruz registra 16 atenciones sanitarias, en su mayoría por patologías leves

El dispositivo de seguridad y emergencias de la Final del Concurso de Murgas de Santa Cruz de Tenerife registró un total de 16 personas atendidas por cuestiones sanitarias, en su mayoría por patologías de carácter leve, como pequeños traumatismos, caídas, vómitos o mareos, según ha informado este domingo el Ayuntamiento en una nota.

El dispositivo desplegado estuvo compuesto por cerca de 200 personas entre policías, personal sanitario, bomberos, voluntarios de Protección Civil, vigilantes de seguridad y controladores de acceso.

En el apartado policial, la Policía Local contó con un operativo compuesto por 45 efectivos, entre los que se incluían personal tanto en el exterior como en el interior del Recinto Ferial de Tenerife.

Unidades de la Policía Nacional también se coordinaron con el resto del dispositivo.

El preventivo de atención sanitaria, gestionado por Cruz Roja Española, estuvo integrado por 35 profesionales que atendían tanto el Puesto Médico en el interior del recinto como las diferentes patrullas distribuidas por las gradas del público.

Recursos técnicos

En cuanto a los recursos técnicos a disposición se contó con tres ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB): una de Soporte Vital Avanzado (SVA) más un Vehículo de Intervención Rápida (VIR). También había dos médicos, dos enfermeros, un coordinador general y dos gestores de recursos integrados en el Puesto de Mando Avanzado (PMA)

Además, en el PMA adjunto al Recinto Ferial también trabajaron un operador del (CETRA-Cecopal), un técnico de la sección de Protección Civil; un técnico de comunicación de Seguridad y Emergencias del consistorio; y un enlace de comunicaciones de la Policía Local.

Desde dicha instalación se coordinaban todos los recursos, incluidos los 19 integrantes del Consorcio de Bomberos de Tenerife. En cuanto al voluntariado de Protección Civil, la agrupación santacrucera aportó 13 integrantes, e incluso su dotación de la ambulancia de SVB, junto a una decena de voluntarios de la agrupación de Güímar; y cuatro más provenientes de la agrupación de La Orotava.

Finalmente se incluyeron todas las labores desarrolladas por los 35 vigilantes de seguridad y casi una treintena de controladores de acceso que trabajaron en este evento del Carnaval santacrucero.