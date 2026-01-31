Sigue en directo la final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Santa Cruz de Tenerife elegirá esta noche a la mejor murga del Carnaval 2026. Una cita en la que las ocho formaciones finalistas optarán a uno de los premios de Interpretación, mientras que los premios de Presentación se seleccionarán de entre todas las participantes.

Las participantes, por orden de actuación, son:

La Sonora Diablos Locos Diabólicas Triqui Traques Tiralenguas Zeta-Zetas Trapaseros Bambones

La murga envía su pésame a la familia de Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife que falleció este sábado.

Abre el concurso la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá.

Arranca la gran final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.

La orquesta tinerfeña más viral del momento, Nueva Línea, será la encargada de poner a bailar al público durante la deliberación del jurado.

Como es tradición, la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá actuará de telonera.