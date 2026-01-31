En Directo
Sigue en directo la final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
Ocho murgas se enfrentan en la gran final por uno de los premios de Interpretación
Santa Cruz de Tenerife elegirá esta noche a la mejor murga del Carnaval 2026. Una cita en la que las ocho formaciones finalistas optarán a uno de los premios de Interpretación, mientras que los premios de Presentación se seleccionarán de entre todas las participantes.
Las participantes, por orden de actuación, son:
- La Sonora
- Diablos Locos
- Diabólicas
- Triqui Traques
- Tiralenguas
- Zeta-Zetas
- Trapaseros
- Bambones
Sigue este directo y no te pierdas nada de lo que ocurrirá en una de las noches más importantes del Carnaval chicharrero.
La murga envía su pésame a la familia de Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife que falleció este sábado.
Abre el concurso la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá.
Arranca la gran final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.
Aquí puedes ver la opinión del 'jurado paralelo' de ELDÍA sobre las cuatro fases del concurso:
La orquesta tinerfeña más viral del momento, Nueva Línea, será la encargada de poner a bailar al público durante la deliberación del jurado.
Humberto Gonar
Te dejamos las crónicas de nuestro compañero Humberto Gonar para que revivas las cuatro fases del concurso antes de empezar la gran final.
Humberto Gonar
En este enlace podrás seguir en directo la crónica de nuestro compañero Humberto Gonar.
Como es tradición, la Afilarmónica Ni Fú-Ni Fá actuará de telonera.
A partir de las 20:00 horas comienza la gran final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Síguelo en directo a través de ELDÍA y no te pierdas ningún detalle.
