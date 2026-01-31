Sigue en directo la final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / TVC

Y. Rodríguez

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife elegirá esta noche a la mejor murga del Carnaval 2026. Una cita en la que las ocho formaciones finalistas optarán a uno de los premios de Interpretación, mientras que los premios de Presentación se seleccionarán de entre todas las participantes.

Las participantes, por orden de actuación, son:

  1. La Sonora
  2. Diablos Locos
  3. Diabólicas
  4. Triqui Traques
  5. Tiralenguas
  6. Zeta-Zetas
  7. Trapaseros
  8. Bambones

Sigue este directo y no te pierdas nada de lo que ocurrirá en una de las noches más importantes del Carnaval chicharrero.

