Leire García, candidata a reina: "Si gano le dedicaré el premio a todos mis abuelos"

Leire García Santana lucirá una fantasía de Jorge González Santana llamada 'Confía' y en representación de Broker Mediterráneo Consulting Group. Será la tercera candidata en pisar el escenario en la Gala de la Reina del Carnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife. La futura profesora de infantil nació el 31 de octubre de 2005 en San Cistóbal de La Laguna. Su último libro leído es Releasing 10 (Los chicos de Tommen 6) y su canción favorita es All too weel (10 minutes version) de Taylor Swift.

¿Es su primera vez como candidata a reina adulta del Carnaval?

Como adulta sí. Me presenté en la categoría infantil hace diez años, en 2016. Ahora la ilusión es incluso mayor, pero también siento más nervios. En la infantil no eres consciente del impacto que tiene todo. Aun así, desde que me presenté de pequeña tenía claro que quería repetir de mayor.

Entonces, podríamos decir que es muy carnavalera desde prácticamente siempre.

Totalmente, el Carnaval me encanta y ha estado presente en mi vida siempre. Además, la gala de la reina no me la pierdo nunca.

¿Hay alguna reina que recuerde de forma especial?

Judith López en 2017. Fue el primer año que viví la gala en el Recinto Ferial. Verla salir y lucir su fantasía...fue muy impactante para mí. Le tengo especial cariño.

¿Cuál es el primer recuerdo que se le viene a la cabeza al pensar en Carnaval?

Mi diseñador, Jorge, y yo somos parientes. Por lo que desde pequeña siempre ha estado presente en mi vida. No recuerdo un momento exacto porque lo he tenido siempre muy interiorizado. Lo he vivido de forma natural, como quien aprende a hablar.

¿Qué le parece el escenario de este año?

Me gusta mucho. Este año lo siento como mío, también creo que es porque me presento entonces estoy sintiendo todo más. Lo he visto en personas y me impactó de lo grande y bonito que es.

Leire García en la gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / María Pisaca / MARIA PISACA

¿Cómo le llegó la propuesta?

Jorge fue mi diseñador cuando me presenté como candidata a reina infantil y siempre hemos bromeado con que cuando fuera mayor de edad me presentaría a la gala adulta. Y al final se hizo realidad. Me lo propuso y dije que sí sin pensarlo. Era imposible decir que no a una oportunidad así.

También viene del mundo del baile, ¿cree que le ayuda a controlar los nervios y le da seguridad encima del escenario?

Empecé bailando con cuatro años. He pasado por distintos estilos, desde clásico hasta algo más urbano. Pero siempre que me he subido a un escenario ha sido en grupo. Aquí es distinto porque vas sola y los nervios son otros. Aunque si es verdad que el haber bailado delante de público me da un poquito más de seguridad.

Estudia Magisterio Infantil, ¿ha podido compaginarlo con Carnaval?

He tenido momentos de agobio, no te voy a mentir. Pero poco a poco lo he ido sacando. Lo bueno es que también me ha coincidido con vacaciones de la universidad y eso me ha ayudado a descansar bastante y poder hacer las cosas con calma.

¿A quién le dedicaría el premio?

A mi familia. En especial a mis abuelos que fallecieron hace poco. Sé que me van a acompañar en el escenario y estarán apoyandome desde arriba. Si gano mi mirada irá directa al cielo.

Le lanzó unas preguntas cortas para conocerla aun más. ¿Cuál es su plan perfecto para desconectar de estudios y ensayos?

Leer. Puedo leerme libros larguísimos en una semana. También me gusta quedarme en casa viendo series junto a mi gata.

¿Es muy casera?

Sí. También me gusta salir, pero ahora prefiero estar en casa.

Si tuviera que definir esta experiencia con una sola palabra, ¿cuál sería?

Sueño. De pequeña lo viví mucho y me sigo llevando con las niñas con las que me presenté. Tengo muchos buenos recuerdos de esa época.