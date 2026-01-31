Todo listo para que la Ni Fú-Ni Fá abra la gran final de murgas adultas del Carnaval 2026

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife se preparaba para vivir este sábado una de esas noches llamadas a quedar grabadas en la memoria colectiva del Carnaval. Desde las 20:00 horas, en directo para Radio Televisión Canaria y con el habitual despliegue técnico de doble pantalla, el concurso de murgas adultas alcanzaba su punto culminante con una final que reunía a ocho formaciones de perfiles muy distintos, equilibrando veteranía, regresos ilusionantes y una revelación inesperada.

Antes de que se activara el tiempo de concurso, el telón se alzaría con la actuación fuera de concurso de Ni Fú-Ni Fá, la murga decana, dirigida por Cándido Moreno, encargada de marcar el tono de la noche y recordar el espíritu más tradicional del Carnaval antes de dar paso a la batalla definitiva por el primer premio de Interpretación. Este es el orden de actuación de la velada que se prevé acabe a las dos y media de la madrugada cuando se conozca el veredicto: La Sonora, Diablos LocosDiabólicas, Triqui Traques, TiralenguasZeta-ZetasTrapaseros y Bambones

Nervios, expectación y muchas cuentas pendientes flotaban en el ambiente. Cada murga llegaba con una estrategia distinta, con repertorios medidos al milímetro y con la sensación generalizada de que esta final podía marcar un antes y un después en el modelo del concurso.

1. LA SONORA (2004)

La murga encargada de abrir la final asumía el reto siempre complejo de romper el hielo y fijar el listón desde el primer minuto. Bajo la fantasía “El tiempo solo vale si se vive cantando”, La Sonora apostaba por una propuesta sensible, cuidada y de gran carga simbólica. Dirigidos por Carlos Estévanez, los santacruceros tenían previsto interpretar un primer tema de corte reflexivo, “Y si imaginamos un mundo mejor”, antes de adentrarse en “Guayota”, una composición con guiños identitarios y profundo arraigo canario. Una actuación pensada para seducir desde la musicalidad y el mensaje.

2. DIABLOS LOCOS (1970)

La murga decana del Carnaval llegaba a la final con el peso de su historia y el deseo de reafirmarse tras el tropiezo del año anterior. Convertidos en personajes de un particular universo inspirado en Aladdín, los trónicos proponían una noche de contrastes. “El Búnker” prometía una crítica asfixiante y reconocible, mientras que “Scary Movie Trónico” apuntaba al humor gamberro y al desmadre escénico. Una actuación concebida para recuperar esencia, provocar carcajadas y, si todo encajaba, volver a sacudir el concurso.

3. DIABÓLICAS (2016)

La única murga femenina de la final se presentaba como una de las grandes revelaciones del certamen. Con la fantasía “Si no nos dan el papel, escribimos nosotras el guion”, Diabólicas llegaba con un discurso reivindicativo y una clara evolución respecto a fases anteriores. “Extranjerizados” y una segunda apuesta más festiva, vinculada al transporte en Carnaval, auguraban frescura, mejora vocal y una conexión directa con el público. La ilusión de completar un concurso redondo acompañaba a un grupo que ya había hecho historia con su pase.

4. TRIQUI TRAQUES (1982)

Fieles a su estilo irreverente y directo, Triqui Traques regresaban a la final dispuestos a hacer de la sátira su bandera. Bajo la fantasía “Haciendo el payaso en tiempos engorrosos”, la murga planteaba una crítica social reconocible con “Des-okupas”, seguida de un segundo tema de corte más poético e introspectivo. Una actuación que se preveía intensa, con sello propio y el disfrute añadido de saberse, una vez más, entre las grandes de la noche.

5. TIRALENGUAS (1981)

Con 35 carnavales a sus espaldas, Tiralenguas afrontaba la final con la serenidad que da la experiencia y la ilusión renovada. Su fantasía, un recorrido por la memoria y los recuerdos, servía de marco para dos propuestas bien diferenciadas: “Nuestra vuelta ciclista”, cargada de ironía, y “Las etiquetas”, una reflexión crítica sobre la sociedad actual. La murga del Puerto de la Cruz apostaba por la coherencia, el mensaje y la identidad, sin renunciar a soñar con el cartón.

6. ZETA ZETAS (2003)

Los Zeta Zetas regresaban a la final con un discurso claro y combativo. Transformados en mosqueteros del Carnaval, su propuesta giraba en torno a la defensa de la fiesta y la voz del pueblo murguero. “Enterrados” y “Hoy somos tu voz” apuntaban a una actuación intensa, directa y muy enfocada al jurado, con la intención de repetir la buena conexión lograda en fases y consolidar su regreso al primer plano.

7. TRAPASEROS (1984)

Los realejeros llegaban señalados por muchos como los grandes favoritos de la noche. Su fantasía, “Trapaseros Park”, prometía un espectáculo visual y sonoro de alto impacto. Con un repertorio diseñado para sorprender, desde “En Carnaval todo es posible” hasta la delirante “Trapabowl Canaria”, Trapaseros se reservaba lo más potente para la final. Todo apuntaba a una actuación de esas que se recuerdan durante años, con momentos destinados a quedar grabados en la retina del público.

8. LOS BAMBONES (1982)

El cierre de la final recaía en Bambones, una murga acostumbrada a asumir grandes responsabilidades. Bajo la fantasía “Cocinando la memoria que se resiste al olvido”, los de Primi Rodríguez apostaban claramente por el contenido y la reflexión. “Mejor una cabalgata” y “Al rincón de pensar” anticipaban una actuación profunda, más centrada en la letra que en el artificio, con el reto añadido de cantar tras el huracán previo y conquistar al público en el último suspiro.

Con todo preparado, la final se presentaba como un choque de estilos, filosofías y maneras de entender la murga. Nada estaba escrito aún. A partir de las 20:00 horas, el Carnaval dictaría sentencia.