RTVC vive un intenso fin de semana de Carnaval con murgas, comparsas y agrupaciones musicales

RadioTelevisión Canaria vive un intenso fin de semana de Carnaval con la retransmisión de tres grandes citas que recorrerán distintas expresiones de la fiesta. El sábado estará marcado por la Gran Final del Concurso de Murgas de Santa Cruz de Tenerife, mientras que el domingo llega una doble cita en la plataforma Canarias Play, con el Concurso de Comparsas Infantiles del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y, ya por la noche, el Concurso de Agrupaciones Musicales del Carnaval santacrucero.

Final murguera en RTVC

Este sábado, 31 de enero, RadioTelevisión Canaria despliega un amplio dispositivo técnico y humano para acercar a los hogares la Gran Final del Concurso de Murgas de Santa Cruz de Tenerife, una de las citas más queridas y multitudinarias del Carnaval santacrucero.

Las ocho murgas finalistas desplegarán su socarronería, sus disfraces y su talento en una cita ineludible que podrá seguirse en directo desde las 20:00 horas a través de La Radio Canaria, Televisión Canaria y a través de Canarias Play.

La radio pública canaria ofrecerá una cobertura en directo conducida por Cristian Luis, que vuelve por segundo año consecutivo a compartir micrófonos con Ángel González y Laura Plasencia, encargados de pulsar el ambiente entre el público y las murgas.

La retransmisión se completa con el desparpajo y la alegría carnavalera de la colaboradora María José Cámara y Natacha Llarena, “periodista de vocación y murguera de corazón”, en sus propias palabras. Desde la cabina de La Radio Canaria compartirán con los oyentes comentarios, curiosidades y datos de interés de las distintas murgas, para que quienes sigan la final a través de las ondas no se pierdan ni la crítica, ni la sátira, ni una pizca de purpurina.

Un despliegue técnico y humano pensado para que quienes escuchen La Radio Canaria “sientan que están en el Recinto Ferial con nosotros y se les ponga la carne de gallina como a nosotros”, asegura Luis.

Televisión Canaria también se vuelca con la jornada decisiva del concurso, que contará con la conducción de Alexis Hernández, acompañado en esta ocasión por Laura Afonso, presentadora de ‘Hay que verlo’, mientras que Naomi Vera continuará trasladando el ambiente y las reacciones a pie de escenario.

Debido al amplio dispositivo técnico y humano, el Telenoticias 2 adelantará su horario a las 19:30 horas con una duración reducida de 25 minutos. Este informativo se realizará desde el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife con Isabel Baeza, quien entrevistará al alcalde, al concejal de Fiestas y al periodista especializado Humberto Gonar, mientras que otra parte del equipo hablará con el director del concurso, los teloneros de la Nifu Nifa y los presentadores de la gala. También cabe destacar que Heriberto Fernández se encargará del Telenoticias 1 y el avance.

Las comparsas y agrupaciones musicales toman Canarias Play

El domingo, 1 de febrero, las señales digitales de RadioTelevisión Canaria volverán a volcarse con el Carnaval. A partir de las 18:00 horas, el Concurso de Comparsas Infantiles del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se emitirá en directo a través de RTVC.es, el canal de YouTube y Canarias Play, con la narración de Tomás Galván y los comentarios a pie de escenario de Sonsoles Castillo. La cita, presentada por Lorenzo de Vera y Déborah Artiles, se redifundirá el sábado 7 de febrero.

Nada más finalizar la fiesta comparsera, a las 20:00 horas, las plataformas digitales del grupo ofrecerán en directo el Concurso de Agrupaciones Musicales del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, presentada por Puchi Méndez y Eugenio González, mientras que Laura Afonso y José Marrero se encargarán de la narración y comentarios en los micrófonos de RTVC.

RadioTelevisión Canaria completa así un intenso fin de semana de Carnaval en directo, acercando a los hogares el ambiente y la emoción de tres grandes citas de las fiestas, y reforzando su compromiso con la difusión y promoción de una de las grandes señas de identidad cultural del Archipiélago.