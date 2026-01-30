Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El mano a manos entre Trapaseros y Bambones cerrará la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Dos murgas del Norte en la gran fiesta de la crítica y el pasacalle, con Tiralenguas y Trapaseros, y con Diabólicas como única formación femenina; se quedan fuera Irónicos, Burlonas, Guachinquietas y Mamelucos, entre otras

Carlos Estévanez, director de La Sonora que repite por segundo año consecutivo en la gran final.

Carlos Estévanez, director de La Sonora que repite por segundo año consecutivo en la gran final. / Andrés Gutiérrez

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La Sonora abrirá este sábado, desde las 20:00 horas, la gran final de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Seguirá, por este orden, Diablos Locos, en segundo puesto; Diabólicas, terceras; Triqui-Traques, cuartos; Tiralenguas, quintos; Zeta-Zetas, sextos; Trapaseros, séptimos, y como cierre, Bambones.

Entre las alegrías, la presencia de Diabólicas, premio al trabajo de fondo y a la notable mejoría que presentaron al cierre de las cuatro fases, si bien se quedan por el camino Burlonas, por segundo año consecutivo.

Las chicas de Sara Febles y Laly Carvajal estarán en la final por primera vez en la historia.

A diferencia del pasado año, los sinfónicos Irónicos se quedan en Los Realejos este año, y vendrán, desde Icod de los Vinos, Tiralenguas. Al final va a ser verdad que les vino bien el cambio de director que pedían sus componentes.

En el capítulo de ausencias, Chaladas y Guachinquietas. La primera se estrenó con éxito en 2025; Guachinquietas sumaba dos pases y cayó al tercero.

Mamelucos suma su cuarta caída de la final en las dos últimas décadas.

Respecto a la final de 2025, cae Chaladas, Guachinquietas y Mamelucos para dar paso el sábado a Triqui, Diablos y Diabólicas.

