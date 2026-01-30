El mano a manos entre Trapaseros y Bambones cerrará la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
Dos murgas del Norte en la gran fiesta de la crítica y el pasacalle, con Tiralenguas y Trapaseros, y con Diabólicas como única formación femenina; se quedan fuera Irónicos, Burlonas, Guachinquietas y Mamelucos, entre otras
La Sonora abrirá este sábado, desde las 20:00 horas, la gran final de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Seguirá, por este orden, Diablos Locos, en segundo puesto; Diabólicas, terceras; Triqui-Traques, cuartos; Tiralenguas, quintos; Zeta-Zetas, sextos; Trapaseros, séptimos, y como cierre, Bambones.
Entre las alegrías, la presencia de Diabólicas, premio al trabajo de fondo y a la notable mejoría que presentaron al cierre de las cuatro fases, si bien se quedan por el camino Burlonas, por segundo año consecutivo.
Las chicas de Sara Febles y Laly Carvajal estarán en la final por primera vez en la historia.
A diferencia del pasado año, los sinfónicos Irónicos se quedan en Los Realejos este año, y vendrán, desde Icod de los Vinos, Tiralenguas. Al final va a ser verdad que les vino bien el cambio de director que pedían sus componentes.
En el capítulo de ausencias, Chaladas y Guachinquietas. La primera se estrenó con éxito en 2025; Guachinquietas sumaba dos pases y cayó al tercero.
Mamelucos suma su cuarta caída de la final en las dos últimas décadas.
Respecto a la final de 2025, cae Chaladas, Guachinquietas y Mamelucos para dar paso el sábado a Triqui, Diablos y Diabólicas.
