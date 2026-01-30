Estas son las ocho murgas adultas finalistas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
La Sonora, Diablos Locos, Diabólicas, Triqui Traques, Tiralenguas, Zeta-Zetas, Trapaseros y Bambones optan este sábado a uno de los premios de Interpretación
H. G. / M. P.
Estamos en la semana más especial del año para los murgueros. Esa en la que todo el esfuerzo y trabajo realizado durante meses se han puesto sobre el escenario con el objetivo de alcanzar una plaza en la gran final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.
De las 21 formaciones que han participado en esta edición, cuyo concurso se distribuyó en cuatro fases, en la madrugada de este jueves a viernes se han dado a conocer las ocho que mejor puntuación obtuvieron por parte del jurado y que, por tanto, podrán optar a uno de los premios de Interpretación durante la final de este sábado.
Las afortunadas, siguiendo el orden de actuación de la final, son: La Sonora, Diablos Locos, Diabólicas, Triqui Traques, Tiralenguas, Zeta-Zetas, Trapaseros y Bambones. Y, por si no eres un gran apasionado de las murgas, te las presentamos a continuación.
¿Cuáles son las murgas finalistas?
Te contamos un poco más sobre las murgas finalistas según la información del Libreto del Carnaval de ELDÍA:
La Sonora
La murga de Carlos Estévanez viene de haber sumado la pasada edición el segundo pase en sus cinco años en concursos; el primero coincidió con su estreno, en 2021.
Este colectivo es el resultado de la entrega de su director con el responsable musical, Óscar Gómez, con la implicación de Nino Bello, que escribió en el ayer a Tiralenguas.
Diablos Locos
Los trónicos vienen dispuestos a sacarse la espinita de 2025, cuando se quedaron fuera de la final por primera vez en 28 años. Con Maxi Carvajal, que cedió la batuta a su hijo hace cinco años, Diablos siempre logró el pase a la gran final. Al equipo de letristas se suma un ilustre, Santi Martel, que hasta el año pasado hizo volar a Zeta Zetas en la etapa de Lemus.
Diabólicas
Diabólicas protagoniza un cambio total: desde la directora artística, donde Tania Carvajal deja paso a Sara Febles. Es una de las niñas prodigio de Rebobinados que monta al grupo junto a Romén Soriano, con el que ha formado tándem. Las chicas de Lali Carvajal buscan reinventarse y agradar al público, como pretenden, y lograr el salto a la ansiada final.
Triqui Traques
Viven desde el año pasado una transición en busca de la final, un proyecto que inició Oterito en 2025 como presidente con el arrope de la cantera de ‘triquitraquitos’, como Yone Delgado y el propio director artístico.
Cambio en el montaje: Alberto Déniz sustiuye a Sergio Arnaldi. Este año la ‘Posesa’ cumple 20 años, un estilo que les hipotecó.
Tiralenguas
El director y fundador de Tiralenguas, José Antonio Vera, abrió las ventanas para que entrara aire fresco, como pedían los componentes tras ser la única de las cuatro murgas del Norte en concurso que no llegó a final.
Estrenan responsable artístico, Osel Martín y repiten como letrista en un tema a Rubén ‘Pitu, director de Sarymánchez, de Gran Canaria.
Zeta-Zetas
Salir y hacer un buen papel se ha convertido en cuestión de honor, después de dar un paso al frente los componentes para, después de las mieles disfrutadas con Lemus y Martel, demostrar que tienen un sitio en la final. Lo lograron el pasado año y aspiran a no repetir errores como en 2024. Pivotan en letras de Sebid con la implicación de Pablo Chueca.
Trapaseros
¿Cabe el más difícil todavía después de traer a la comparsa de Antonio Martínez Ares? La respuesta, en la final.
Con la colaboración en sus filas de Javier Lemus y Yeray ‘El Farra’, están de moda. Si cuadran esa gran final, el concurso como tal podría pasar a la historia para dar paso el espectáculo total.
Bambones
Jordán, Primi, Juanjo ‘el abogado’, Javi Nóbrega, Mario, Agustín y Bazzocchi. Son los genios de un estilo que resiste al huracán del espectáculo que amenaza desde el año pasado a la final. Son los máximos exponentes de la murga con la letra como esencia y razón de ser.
Encontraron en Josué Quevedo un artista que hace grande su imagen.
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
- La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
- El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet