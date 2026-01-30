Estas son las ocho murgas adultas finalistas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Estamos en la semana más especial del año para los murgueros. Esa en la que todo el esfuerzo y trabajo realizado durante meses se han puesto sobre el escenario con el objetivo de alcanzar una plaza en la gran final del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.

De las 21 formaciones que han participado en esta edición, cuyo concurso se distribuyó en cuatro fases, en la madrugada de este jueves a viernes se han dado a conocer las ocho que mejor puntuación obtuvieron por parte del jurado y que, por tanto, podrán optar a uno de los premios de Interpretación durante la final de este sábado.

Las afortunadas, siguiendo el orden de actuación de la final, son: La Sonora, Diablos Locos, Diabólicas, Triqui Traques, Tiralenguas, Zeta-Zetas, Trapaseros y Bambones. Y, por si no eres un gran apasionado de las murgas, te las presentamos a continuación.

¿Cuáles son las murgas finalistas?

Te contamos un poco más sobre las murgas finalistas según la información del Libreto del Carnaval de ELDÍA:

La Sonora

Andrés Gutiérrez

La murga de Carlos Estévanez viene de haber sumado la pasada edición el segundo pase en sus cinco años en concursos; el primero coincidió con su estreno, en 2021.

Este colectivo es el resultado de la entrega de su director con el responsable musical, Óscar Gómez, con la implicación de Nino Bello, que escribió en el ayer a Tiralenguas.

Diablos Locos

Andrés Gutiérrez

Los trónicos vienen dispuestos a sacarse la espinita de 2025, cuando se quedaron fuera de la final por primera vez en 28 años. Con Maxi Carvajal, que cedió la batuta a su hijo hace cinco años, Diablos siempre logró el pase a la gran final. Al equipo de letristas se suma un ilustre, Santi Martel, que hasta el año pasado hizo volar a Zeta Zetas en la etapa de Lemus.

Diabólicas

Andrés Gutiérrez

Diabólicas protagoniza un cambio total: desde la directora artística, donde Tania Carvajal deja paso a Sara Febles. Es una de las niñas prodigio de Rebobinados que monta al grupo junto a Romén Soriano, con el que ha formado tándem. Las chicas de Lali Carvajal buscan reinventarse y agradar al público, como pretenden, y lograr el salto a la ansiada final.

Triqui Traques

Arturo Jiménez

Viven desde el año pasado una transición en busca de la final, un proyecto que inició Oterito en 2025 como presidente con el arrope de la cantera de ‘triquitraquitos’, como Yone Delgado y el propio director artístico.

Cambio en el montaje: Alberto Déniz sustiuye a Sergio Arnaldi. Este año la ‘Posesa’ cumple 20 años, un estilo que les hipotecó.

Tiralenguas

Andrés Gutiérrez

El director y fundador de Tiralenguas, José Antonio Vera, abrió las ventanas para que entrara aire fresco, como pedían los componentes tras ser la única de las cuatro murgas del Norte en concurso que no llegó a final.

Estrenan responsable artístico, Osel Martín y repiten como letrista en un tema a Rubén ‘Pitu, director de Sarymánchez, de Gran Canaria.

Zeta-Zetas

Andrés Gutiérrez

Salir y hacer un buen papel se ha convertido en cuestión de honor, después de dar un paso al frente los componentes para, después de las mieles disfrutadas con Lemus y Martel, demostrar que tienen un sitio en la final. Lo lograron el pasado año y aspiran a no repetir errores como en 2024. Pivotan en letras de Sebid con la implicación de Pablo Chueca.

Trapaseros

María Pisaca

¿Cabe el más difícil todavía después de traer a la comparsa de Antonio Martínez Ares? La respuesta, en la final.

Con la colaboración en sus filas de Javier Lemus y Yeray ‘El Farra’, están de moda. Si cuadran esa gran final, el concurso como tal podría pasar a la historia para dar paso el espectáculo total.

Bambones

Arturo Jiménez

Jordán, Primi, Juanjo ‘el abogado’, Javi Nóbrega, Mario, Agustín y Bazzocchi. Son los genios de un estilo que resiste al huracán del espectáculo que amenaza desde el año pasado a la final. Son los máximos exponentes de la murga con la letra como esencia y razón de ser.

Encontraron en Josué Quevedo un artista que hace grande su imagen.