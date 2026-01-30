El 'jurado paralelo' puntúa la cuarta fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 cierra sus cuatro primeras fases que dan paso a la gran final que tendrá lugar el sábado en el Recinto Ferial de Tenerife. Diablos Locos, Redoblonas, Irónicos, Zeta-Zetas y Diabólicas fueron las encargadas de completar la cuarta fase.

Durante la primera fase actuaron Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques. Para la segunda noche tuvimos la presencia de Tiralenguas, Tras Con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora. La penúltima fase tuvo como protagonistas a Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados.

El 'jurado paralelo' de El Día, formado por Raquel García, Juanjo Ramos, Manoj Daswani, Pablo Afonso, Víctor de Castro y Carlos García, emitió el siguiente fallo.

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Dos temas con ironía, crítica y emoción marca de la casa. El primero con su “manía” de conectar desde lo cotidiano; al segundo, no le faltaron recursos de esos ”levantaplazas”; extras protagonistas, canariedad, compromiso social y rajado a quien ofende. Ah y a Bermúdez lo llamaron “Pinocho”. Grandes. 9 Juanjo Ramos Periodista Periodista Volvieron por sus fueros, confesando sus manías y buscando la perfección en su segundo tema. No lo consiguieron (por poco), pero sí levantar al público del Recinto y transmitir potencia musical. Muy bien nivel. Los trónicos vuelven a la final. 8,5 Manoj Daswani Periodista Periodista Les costó despegar, pero se reencontraron consigo mismos para volver a la finalísima. Tiraron al suelo el portátil al suelo con la misma fuerza con que cantaron. Tenían ganas de agradar y lo hicieron mientras divertían y se divertían. Enormes los de Tomy, con las primeras gotas de humor certero desde que comenzaron las fases el lunes. Se agradece una actuación así. 8 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Los Trónicos pusieron el recinto patas arriba con un pasacalle arrollador, demostrando que quedarse fuera de la final el año pasado solo les ha dado más ganas de guerra. Arrancaron con un primer tema que fue creciendo hasta enganchar por completo, y remataron con “Un tema perfecto”, donde sonaron como un auténtico coro, firmando una actuación que huele a final por los cuatro costados. 9 Víctor de Castro Periodista Periodista Gracias por volver. El pinchazo queda en anécdota. Los trónicos están aquí y estarán el sábado. Reivindican la calidad de lo local con palo a Trapaseros. Sacuden el corazón con el canto a las madres. Cierran con la canción perfecta que abarca de todo y el Recinto se los agradece. 9 Carlos García Periodista Periodista Murga grande en el arranque: por conexión, por respetar su disfraz, por potencia musical... 'Las manías' evidenció serios altibajos, con estrofas más potentes que otras. Su oda final a las madres levantó la canción. El 'tema perfecto' tuvo de todo y sin respiro ni freno. Energía, show visual, sentimiento, humor, identidad de canaria... en resumen, un batiburrillo de los de Diablos. Como La Sonora y Trapaseros, saldaron cuentas con prensa y jurado... al menos ellos tenían una razón. Ahí ya no fueron tan grandes como al inicio. Suficiente, de sobra, para pasar el corte. 8

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Propuesta novedosa en su primer año, apostando por el espectáculo y el humor integrado en la música. Buen trabajo de movimientos y ejecución, con crítica envuelta en show. El debate izquierda-derecha y el juego oriental dejaron ideas interesantes, aunque no terminaron de conectar emocionalmente. Mucho mérito, novedad y base sobre la que crecer 6 Juanjo Ramos Periodista Periodista Trabajadas y con ilusión, sonaron muy bien. Años luz de otras debutantes. Pero sus letras tuvieron un tono añejo, más propio de finales de los 90 que de estos tiempos. Ni su crítica impactó ni sus chinas fueron capaces de vender bien. 5 Manoj Daswani Periodista Periodista Puede considerarse pecado de novatas cantar a la política nacional, aspiración que casi nunca cuaja en el concurso tinerfeño. Viajan del popurrí del primer tema al intento de hacer humor (viejuno) en el segundo. Se quedó en eso, en un intento. Expectativas no cumplidas por parte de una murga que buscaba hacer honor a la infantil del mismo nombre. Fue que no. 4,5 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Estrenan año y con su pasacalle lo dieron todo. El primer tema se quedó corto de fuerza, con un planteamiento más propio de una propuesta infantil que de una murga adulta. Finalizan de chinas mejorando algo pero sin llegar a convencer. “La espelamos el plóximo año”. 3,5 Víctor de Castro Periodista Periodista Un buen debut, muy trabajadas a nivel musical y de dicción... pero la calidad de los temas se las llevan por delante. Si el azar las hubiera puesto en la primera fase, tal vez la historia fuera distinta, pero el ciclón trónico lo resisten pocas murgas. La mejor debutante. 6 Carlos García Periodista Periodista Presencia vocal más que aceptable, en todo momento, para una debutante. Luego, todo lo que podían prometer se perdió por el camino en sendas letras que no llegaron, en especial en sus intentos de humor. 4,5

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Un bálsamo para los oídos y para el alma murguera. Primer tema en positivo, de homenaje y orgullo. Cultura son ellos. Exquisitamente musicalizados. Realidad social con crítica constructiva. Cambios de tono mágicos y nada de agresividad. Imposible no empatizar. Voz del pueblo sin estridencias, con música, mensaje y verdad. 9,5 Juanjo Ramos Periodista Periodista Esperaba más. Su canto a la canariedad no aportó gran cosa. Mejoraron notablemente en el segundo, sobre todo en la estrofa dedicada a profesores, sanitarios, autónomos… Suenan bien, se les entiende todo y tendrán armas mejores para el sábado. Pues adelante 7,5 Manoj Daswani Periodista Periodista Todo lo cantan bien. Son el grupo que mejor suena en todo el Carnaval. En el primer tema lo hacen todo de maravilla (si fueran una coral) porque se alejan de la crítica para arrimarse al elogio y la oda. En el segundo aterrizan con mayor carga crítica, sin abandonar en ningún momento el tono melódico que les caracteriza. Agrada escucharles. Boletos para regresar el sábado. 7 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Con una propuesta que buscaba reivindicar el paisaje y el folclore canario, el grupo no logró conectar con el público general, si su afición. Su interpretación resultó falta de intensidad y el tema presentado no encontró eco suficiente entre los asistentes. El segundo número logró mejorar la impresión inicial, dejando una sensación general de expectativa incumplida, pues se esperaba mucho más de su actuación. 7 Víctor de Castro Periodista Periodista Suenan muy bien, no fallan una nota, casi ejerciendo más de coral que de murga. Le cantan a la canariedad en versión alabanza, pero la crítica se la dejan para el segundo tema. Le dan voz a los autónomos, pero les falta chicha. Las expectativas estaban por encima de sonar bien. 7

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista De los mejores ZZ pocas cosas se conservan (cambio de disfraz y efecto lumínico) en 2026. Ya su entrada fue atropellada y su Mago de Oz una propuesta tan arriesgada como desconcertantes los desarrollos de sus personajes. Con la velada recuperaron algo de punch, aunque solo en sus dos estrofas finales. 7 Juanjo Ramos Periodista Periodista No son los que eran, pero se resisten a caer en el insignificancia. Apostaron por El Mago de Oz, que tuvo sus momentos, y por una velada en la que, con altibajos, acabaron en lo más alto. Puede que sí, puede que no. 7 Manoj Daswani Periodista Periodista Perdidos en su propio laberinto. La que fue murga de la innovación y la imaginación no tiene ahora ninguna señal que la identifique. Viajaron de un extrañísimo 'Mago de Oz' a una velada que acabó... en combate nulo. Decepción de una murga a la que pesa el brillo de sus Carnavales más gloriosos. A años luz. 5 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón “De hombres de hojalata, pero no sonaron a cacharro”. Así se presentaron sobre el escenario, con un tema sólido y voces bien afinadas que supieron conectar con el público desde los primeros compases. La agrupación cerró su actuación con una puesta en escena original: un ring de boxeo donde, a golpe reivindicaron las necesidades sociales que siguen sin respuesta. Pelearon, efectivamente, por su pase a la final. Y aunque no firmaron la actuación más redonda de la noche, su propuesta destacó por el mensaje, la energía y la coherencia entre lo teatral y lo musical. 7 Víctor de Castro Periodista Periodista En su velada del año faltó la pelea que libran desde hace años. Musicalmente se acercan a sus años dorados, pero no consiguen el siguiente paso: desligarse del espectáculo o revivir las locuras del pasado que los catalogó como la murga del nuevo siglo. Cuando parecía acabar en combate nulo, enganchan el último golpe para levantar al Recinto. Puedes catar final a los puntos. 7,5 Carlos García Periodista Periodista De los mejores ZZ pocas cosas se conservan (cambio de disfraz y efecto lumínico) en 2026. Ya su entrada fue atropellada y su Mago de Oz una propuesta tan arriesgada como desconcertantes los desarrollos de sus personajes. Con la velada recuperaron algo de punch, aunque solo en sus dos estrofas finales. 6,5

