El 'jurado paralelo' puntúa la cuarta fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 cierra sus cuatro primeras fases que dan paso a la gran final que tendrá lugar el sábado en el Recinto Ferial de Tenerife. Diablos Locos, Redoblonas, Irónicos, Zeta-Zetas y Diabólicas fueron las encargadas de completar la cuarta fase.
Durante la primera fase actuaron Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques. Para la segunda noche tuvimos la presencia de Tiralenguas, Tras Con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora. La penúltima fase tuvo como protagonistas a Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados.
El 'jurado paralelo' de El Día, formado por Raquel García, Juanjo Ramos, Manoj Daswani, Pablo Afonso, Víctor de Castro y Carlos García, emitió el siguiente fallo.
Diablos Locos
Raquel García
Letrista y periodista
Dos temas con ironía, crítica y emoción marca de la casa. El primero con su “manía” de conectar desde lo cotidiano; al segundo, no le faltaron recursos de esos ”levantaplazas”; extras protagonistas, canariedad, compromiso social y rajado a quien ofende. Ah y a Bermúdez lo llamaron “Pinocho”. Grandes.
9
Juanjo Ramos
Periodista
Volvieron por sus fueros, confesando sus manías y buscando la perfección en su segundo tema. No lo consiguieron (por poco), pero sí levantar al público del Recinto y transmitir potencia musical. Muy bien nivel. Los trónicos vuelven a la final.
8,5
Manoj Daswani
Periodista
Les costó despegar, pero se reencontraron consigo mismos para volver a la finalísima. Tiraron al suelo el portátil al suelo con la misma fuerza con que cantaron. Tenían ganas de agradar y lo hicieron mientras divertían y se divertían. Enormes los de Tomy, con las primeras gotas de humor certero desde que comenzaron las fases el lunes. Se agradece una actuación así.
8
Pablo Afonso
Presidente Premio Criticón
Los Trónicos pusieron el recinto patas arriba con un pasacalle arrollador, demostrando que quedarse fuera de la final el año pasado solo les ha dado más ganas de guerra. Arrancaron con un primer tema que fue creciendo hasta enganchar por completo, y remataron con “Un tema perfecto”, donde sonaron como un auténtico coro, firmando una actuación que huele a final por los cuatro costados.
9
Víctor de Castro
Periodista
Gracias por volver. El pinchazo queda en anécdota. Los trónicos están aquí y estarán el sábado. Reivindican la calidad de lo local con palo a Trapaseros. Sacuden el corazón con el canto a las madres. Cierran con la canción perfecta que abarca de todo y el Recinto se los agradece.
9
Carlos García
Periodista
Murga grande en el arranque: por conexión, por respetar su disfraz, por potencia musical... 'Las manías' evidenció serios altibajos, con estrofas más potentes que otras. Su oda final a las madres levantó la canción. El 'tema perfecto' tuvo de todo y sin respiro ni freno. Energía, show visual, sentimiento, humor, identidad de canaria... en resumen, un batiburrillo de los de Diablos. Como La Sonora y Trapaseros, saldaron cuentas con prensa y jurado... al menos ellos tenían una razón. Ahí ya no fueron tan grandes como al inicio. Suficiente, de sobra, para pasar el corte.
8
Redoblonas
Raquel García
Letrista y periodista
Propuesta novedosa en su primer año, apostando por el espectáculo y el humor integrado en la música. Buen trabajo de movimientos y ejecución, con crítica envuelta en show. El debate izquierda-derecha y el juego oriental dejaron ideas interesantes, aunque no terminaron de conectar emocionalmente. Mucho mérito, novedad y base sobre la que crecer
6
Juanjo Ramos
Periodista
Trabajadas y con ilusión, sonaron muy bien. Años luz de otras debutantes. Pero sus letras tuvieron un tono añejo, más propio de finales de los 90 que de estos tiempos. Ni su crítica impactó ni sus chinas fueron capaces de vender bien.
5
Manoj Daswani
Periodista
Puede considerarse pecado de novatas cantar a la política nacional, aspiración que casi nunca cuaja en el concurso tinerfeño. Viajan del popurrí del primer tema al intento de hacer humor (viejuno) en el segundo. Se quedó en eso, en un intento. Expectativas no cumplidas por parte de una murga que buscaba hacer honor a la infantil del mismo nombre. Fue que no.
4,5
Pablo Afonso
Presidente Premio Criticón
Estrenan año y con su pasacalle lo dieron todo. El primer tema se quedó corto de fuerza, con un planteamiento más propio de una propuesta infantil que de una murga adulta. Finalizan de chinas mejorando algo pero sin llegar a convencer. “La espelamos el plóximo año”.
3,5
Víctor de Castro
Periodista
Un buen debut, muy trabajadas a nivel musical y de dicción... pero la calidad de los temas se las llevan por delante. Si el azar las hubiera puesto en la primera fase, tal vez la historia fuera distinta, pero el ciclón trónico lo resisten pocas murgas. La mejor debutante.
6
Carlos García
Periodista
Presencia vocal más que aceptable, en todo momento, para una debutante. Luego, todo lo que podían prometer se perdió por el camino en sendas letras que no llegaron, en especial en sus intentos de humor.
4,5
Irónicos
Raquel García
Letrista y periodista
Un bálsamo para los oídos y para el alma murguera. Primer tema en positivo, de homenaje y orgullo. Cultura son ellos. Exquisitamente musicalizados. Realidad social con crítica constructiva. Cambios de tono mágicos y nada de agresividad. Imposible no empatizar. Voz del pueblo sin estridencias, con música, mensaje y verdad.
9,5
Juanjo Ramos
Periodista
Esperaba más. Su canto a la canariedad no aportó gran cosa. Mejoraron notablemente en el segundo, sobre todo en la estrofa dedicada a profesores, sanitarios, autónomos… Suenan bien, se les entiende todo y tendrán armas mejores para el sábado. Pues adelante
7,5
Manoj Daswani
Periodista
Todo lo cantan bien. Son el grupo que mejor suena en todo el Carnaval. En el primer tema lo hacen todo de maravilla (si fueran una coral) porque se alejan de la crítica para arrimarse al elogio y la oda. En el segundo aterrizan con mayor carga crítica, sin abandonar en ningún momento el tono melódico que les caracteriza. Agrada escucharles. Boletos para regresar el sábado.
7
Pablo Afonso
Presidente Premio Criticón
Con una propuesta que buscaba reivindicar el paisaje y el folclore canario, el grupo no logró conectar con el público general, si su afición. Su interpretación resultó falta de intensidad y el tema presentado no encontró eco suficiente entre los asistentes. El segundo número logró mejorar la impresión inicial, dejando una sensación general de expectativa incumplida, pues se esperaba mucho más de su actuación.
7
Víctor de Castro
Periodista
Suenan muy bien, no fallan una nota, casi ejerciendo más de coral que de murga. Le cantan a la canariedad en versión alabanza, pero la crítica se la dejan para el segundo tema. Le dan voz a los autónomos, pero les falta chicha. Las expectativas estaban por encima de sonar bien.
7
Carlos García
Periodista
7
Zeta-Zetas
Raquel García
Letrista y periodista
De los mejores ZZ pocas cosas se conservan (cambio de disfraz y efecto lumínico) en 2026. Ya su entrada fue atropellada y su Mago de Oz una propuesta tan arriesgada como desconcertantes los desarrollos de sus personajes. Con la velada recuperaron algo de punch, aunque solo en sus dos estrofas finales.
7
Juanjo Ramos
Periodista
No son los que eran, pero se resisten a caer en el insignificancia. Apostaron por El Mago de Oz, que tuvo sus momentos, y por una velada en la que, con altibajos, acabaron en lo más alto. Puede que sí, puede que no.
7
Manoj Daswani
Periodista
Perdidos en su propio laberinto. La que fue murga de la innovación y la imaginación no tiene ahora ninguna señal que la identifique. Viajaron de un extrañísimo 'Mago de Oz' a una velada que acabó... en combate nulo. Decepción de una murga a la que pesa el brillo de sus Carnavales más gloriosos. A años luz.
5
Pablo Afonso
Presidente Premio Criticón
“De hombres de hojalata, pero no sonaron a cacharro”. Así se presentaron sobre el escenario, con un tema sólido y voces bien afinadas que supieron conectar con el público desde los primeros compases. La agrupación cerró su actuación con una puesta en escena original: un ring de boxeo donde, a golpe reivindicaron las necesidades sociales que siguen sin respuesta.
Pelearon, efectivamente, por su pase a la final. Y aunque no firmaron la actuación más redonda de la noche, su propuesta destacó por el mensaje, la energía y la coherencia entre lo teatral y lo musical.
7
Víctor de Castro
Periodista
En su velada del año faltó la pelea que libran desde hace años. Musicalmente se acercan a sus años dorados, pero no consiguen el siguiente paso: desligarse del espectáculo o revivir las locuras del pasado que los catalogó como la murga del nuevo siglo. Cuando parecía acabar en combate nulo, enganchan el último golpe para levantar al Recinto. Puedes catar final a los puntos.
7,5
Carlos García
Periodista
De los mejores ZZ pocas cosas se conservan (cambio de disfraz y efecto lumínico) en 2026. Ya su entrada fue atropellada y su Mago de Oz una propuesta tan arriesgada como desconcertantes los desarrollos de sus personajes. Con la velada recuperaron algo de punch, aunque solo en sus dos estrofas finales.
6,5
Diabólicas
Raquel García
Letrista y periodista
Letras firmes y contundentes, con una forma de contar que enchufa. De menos a más, tocaron miedos, olvidos y adicciones con temas poco transitados. A ratos atropelladas, pero con identidad y un final que dejó buen voltaje en el recinto. Sin miedo, no olvidarán esta fase.
8
Juanjo Ramos
Periodista
Actuar las últimas de 4 fases era un caramelo envenenado. Pero dejaron dos buenos temas, con momentos que arrancaron aplausos y un final al borde del escenario, sin micros y con Desbocados, que las metía en las quinielas
7
Manoj Daswani
Periodista
Murga en evolución y que deja la agradable sorpresa del último día. Cantan con garra y ofrecen buenos golpes en una primera canción llena de pegada. Abordan con valentía asuntos como la ludopatía y luego ofrecen una original apuesta por los objetos perdidos. Lo que no perdieron nunca fue el entusiasmo por mejorar... y lo consiguieron. Revelación de la noche.
7
Pablo Afonso
Presidente Premio Criticón
Con una interpretación llena de fuerza y la firme intención de confirmar su condición de estar entre las murgas punteras, cerraron la noche con un número que dejó huella. Aunque actuaron en último lugar, se posicionaron entre las más destacadas de la jornada. Su tema final, “Objetos perdidos”, interpretado al final a capela, sirvió como emotiva despedida de una cuarta fase en la que será imprescindible tenerlas muy en cuenta.
7
Víctor de Castro
Periodista
La fase comenzó ardiendo con Diablos y terminó de rojo con la grata sorpresa de Diabólicas. No solo de ellas, sino de todas las murgas que se han quedado en el camino a los pies de la escalera y a pleno pulmón. Rayan a un alto nivel y nadie les puede quitar la ilusión de estar el sábado con todo merecimiento.
7
Carlos García
Periodista
Notable broche para cerrar las fases con la evolución de Diabólicas, que sonaron bien y tuvieron argumentos en sus letras. De menos a más, en sus 'miedos' dejaron partes muy reseñables. Y con los 'objetos perdidos' elevaron algo más el nivel con pasajes brillantes. Final algo populista, pero a la vez efectista con el a capela junto a Desbocados.