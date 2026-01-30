Pasan a la final de murgas del Carnaval de Tenerife Bambones, Triqui, Tiralenguas, La Sonora, Trapaseros, Diablos, Zeta y Diabólicas

Bambones, Triqui-TraquesTiralenguasLa SonoraTrapaserosDiablos LocosZeta-Zetas y Diabólicas protagonizarán este sábado, desde las 20:00 horas, la gran final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.

¿Sorpresa? Irónicos se queda fuera, y eso que vienen con el aval de ser el primer premio del Norte en 2025 y terceros de Interpretación en Santa Cruz la pasada edición.

Mamelucos caen por cuarta vez en las dos últimas décadas.

Por primera vez en la historia Diabólicas pasa a la final y se convierte en la única murga femenina en la gran final. Se quedan fuera Burlonas, por segundo año consecutivo, y también se tropiezan Guachinquietas que acumulaban dos pases a final, pero cayeron a la tercera.

El Norte estará representado en esta edición por Trapaseros y por ¡Tiralenguas!, que cambiaron de director, nuevos aires y volvieron a la final por todo lo alto, si bien en esta edición también se queda fuera Chaladas.