Pasan a la final de murgas del Carnaval de Tenerife Bambones, Triqui, Tiralenguas, La Sonora, Trapaseros, Diablos, Zeta y Diabólicas

Mamelucos se queda fuera de la fiesta de la crítica y el pasacalle por cuarta vez en las dos últimas décadas e Irónicos, tercer premio de 2025, verá la final desde Los Realejos

Diabólica, la única femenina entre los ocho finalistas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.

Diabólica, la única femenina entre los ocho finalistas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. / Andrés Gutiérrez

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Bambones, Triqui-TraquesTiralenguasLa SonoraTrapaserosDiablos LocosZeta-Zetas y Diabólicas protagonizarán este sábado, desde las 20:00 horas, la gran final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026.

¿Sorpresa? Irónicos se queda fuera, y eso que vienen con el aval de ser el primer premio del Norte en 2025 y terceros de Interpretación en Santa Cruz la pasada edición.

Mamelucos caen por cuarta vez en las dos últimas décadas.

Por primera vez en la historia Diabólicas pasa a la final y se convierte en la única murga femenina en la gran final. Se quedan fuera Burlonas, por segundo año consecutivo, y también se tropiezan Guachinquietas que acumulaban dos pases a final, pero cayeron a la tercera.

El Norte estará representado en esta edición por Trapaseros y por ¡Tiralenguas!, que cambiaron de director, nuevos aires y volvieron a la final por todo lo alto, si bien en esta edición también se queda fuera Chaladas.

TEMAS

