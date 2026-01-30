Duelo entre dinero e ingenio en la final de murgas

El Centro de Ferias y Congresos de Santa Cruz de Tenerife acoge el sábado por la noche, desde las 20:00 horas, la gran final de murgas adultas del Carnaval de la capital chicharrera que llega con caras nuevas respecto a la pasada edición.

De los ocho protagonistas de la velada, cuatro murgas que regresan o se estrenan en la gran fiesta de la crítica y el pasacalle. Vuelven Diablos Locos regresan al olimpo murguero después del tropezón del año pasado, el primero en los últimos 28 años. Prueba superada y como un tiro se plantearon en la cuarta y última fase.

La familia Carvajal está de enhorabuena, pues es la primera vez desde su fundación en 2017 que Diabólicas, la murga hermana de Diablos Locos -sus responsables, Lali y Masi Carvajal son hermanos-, logra el ansiado pase a la final. También se sitúan entre los ocho magníficos para el jurado Triqui Traques, que en los últimos años se ha convertido en un fijo discontinuo: pasó a final en 2024, se cayó en 2025 y regresa este. Y la otra formación que entra entre los finalistas es Tiralenguas, que cambió de director y parece acompañarle la suerte. Aunque visto lo visto en su actuación, el repertorio es fruto del trabajo.

Los otros fijos de la final, La Sonora, que ya estuvo el año pasado, al igual que Zeta-Zetas, Trapaseros y Bambones.

La primera lectura de la cita de esta noche: la representación de murgas femeninas -de dos en 2025 (Guachinquietas y Chaladas) a una esta edición (Diabólicas)- mengua precisamente en un año en el que el jurado de Interpretación cuenta con seis mujeres entre los nueve integrantes. Aún así, parece costar más caro el pase.

Y frente a los que esta noche tienen la responsabilidad de engrandecer la final -La Sonora, Diablos, Diabólicas, Triqui-Traques, Tiralenguas, Zeta-Zetas, Trapaseros y Bambones-, cuatro traspiés que dejan atrás a históricos fuera de la cita. Unos más que anhelados Irónicos, que se daba por hecho que estuvieran entre los ocho favoritos del jurado.

La nómina de ausencias la complenta Guachinquietas que no pudo sumar su tercer pase consecutivo desde su fundación; Chaladas, colectivo que estrenaba director musical -Richar Casanova- y que tanto gustó el año pasado en Santa Cruz después de venir de los oropeles del Norte en 2024.

Y para ausencias notables, las de Mamelucos. Tampoco estarán esta noche en la final son Burlonas, de Adela Peña, lo que sitúa la letra en vía de extinción.

¿Qué se espera para esta noche? De las ocho finalistas, tres o cuatro ya han alcanzado su premios, lo que condenaría al público a ver una actuación de trámite esta noche. Frente a esta percepción, la de aquellos que precisamente se han quedado fuera arriesgando o equivocándose en la elección de los temas del repertorio y que verán la final desde su local. Inclusos otros aseguran que habrá más artistas que letras en otros cosas.

¿Última final?

Entre los amantes de la buena letra reina un punto de pesimismo a raíz del veredicto del jurado. Aseguran sin ambaje que la etapa de Javier Caraballero al frente de Fiestas se distingue por una apuesta por el espectáculo, y cada año se avanza más en esa línea.El concurso este año está dirigido por Yeray Piñero y hasta suma un trofeo similar al de la Champion Murgas que organizó Javier Rolo fuera del marco del Carnaval.

Los ‘dinosaurios’ como denominaría Trapaseros a los más tradicionales del concurso entienden que el veredicto del jurado fomenta este año el espectáculo, dentro de una línea que ya ha ganado enteros en el pasado. En ese duelo de personalidad del concurso en el que parece inmerso, los letristas de Bambones lo simplificaron: ¿el dinero puede más que el ingenio? Es la diatriva que plantearon en su presentación, en una clara mención a Trapaseros, por el desborte artístico que presentará sobre el escenario esta noche.

De ahí que se planteen que el concurso de murgas, como formato tradicional, pasará a la historia, para dejar paso a un espectáculo, cuasi musical, que jubila el estatus actual de la crítica. Esta advertencia no es un grito al cielo, sino que aseguran que este jurado se ha cebado con las murgas que se distingue por cuidar sus letras. De otra forma, los encargados de elegir a los finalistas muestra su clara predilección por el espectáculo. No se entendería de otra forma que de los nueve miembros del jurado solo haya dos periodistas.

Pero lo que va a ocurrir esta noche en la final no solo es certificar la muerte del modelo tradicional de la cita sino que pone en jaque a los firmes defensores de la letra como única razón de ser. Un ejemplo muy elocuente: Bambones, máximos exponentes de ese género, pasó en quinto lugar.

A modo de nota de color, salvo en el caso de Avispados, que cantó el miércoles, pasaron todas las murgas que cerraron cada una de las fases del concurso: Triqui-Traques, La Sonora y Diabólicas.

1. La Sonora

Abre fuera de concurso la Afilarmónica Ni Fú Ni Cá para dar paso a La Sonora. Con su director talismán al frente, Carlos Estévanez, defenderán trabajo musical y dos temas con ambición (“¿Y si…?” y “Guayota”) buscan el más difícil todavía. Van a demostrar que su premio no fue el pase a la final, donde ya cobran trieno.

2. Diablos locos

Parten con muchos boletos para “picar cartón” en su reencuentro con la final tras un año sabático. Vienen rodeados con un halo de buen rollo. El puesto de actuación juega a favor para los trónicos, con Tomy Carvajal al frente. Sus temas, «El búnker» para seguir con «Scary Movie Trónicos», en el que prometen un espectáculo de crítica, humor e inonía... «Sofía!, como reivindica su despedida. Viene a por todas tras el desatino de 2025.

3. Diabólicas

La sorpresa del concurso y única murga femenina en la final, por primera vez en sus ocho años en el Carnaval. En aras de buscar fórmulas para llegar a lo más alto, Sara Febles y Romén Soriano. Sus temas, con sello norteño, «Extrnajerizados» y « Para disfrutar y moverte en el carnaval te traigo el transporte ideal».

4. Triqui-traques

Se reencuentran con el Olimpo muergo de la mano de la nueva generación que toma el control de la murga: Jose Otero, Yone Delgado y Emilio López Foronda, una joya por carisma y juventud. Sus temas, Los des-okudas y Quieto y parado me tienes colgando en tus manos. El último, una apuesta por humor.

5. Tiralenguas

La final corre el riesgo de haber entrado en bucle y que salvo la actuación de Diablos no terminen de despuntar. Los sucesores de José Antonio Vera tienen la oportunidad de rendile el mejor tributo peleando por un cartón, méritos que confiarán a sus letras «Nuestra vuelta ciclista» y «Las Etiquetas».

Zeta-Zetas

Recta final de la fiesta del pasacalle. En el pasado se habría dicho que el cierre de la final es un tres en raya Bambón, con la marca original, la marca blanca y el hacendado... Las vueltas de la vida son otras. Zetas viene a mostrar que sin Javier Lemus y sin Santi Martel, los letristas que los iluminaron y hoy están en Trapaseros -el primero- y en Diablos -el segundo, ellos pueden. Sus triunfos, Pablo Chueca y Sebid González, que se convirtieron en letristas de la murga casi como quien hace de la necesidad virtud. Ya tienen premios: estar en la final y no como prestados. Buscarán hacer un buen papel.

7. Trapaseros

Llega el momento de máxima tension: mano a mano entre los vigentes ganadores y el segundo premio de Interpretación de 2025. Llegados de Los Realejos están de luna de miel y disfrutan de los éxitos gracias a los letristas Yeray Farra, Javier Lemus y Ragüel Chávez, con montaje de David Padilla. Interpretarán «En Carnaval todo es posible», para seguir con «Trapabowl canaria», que promete una sucesión de artistas aderenzando la letra.

8. Bambones

Vienen con el éxito de su actuación en fase y sorprendidos por la valoración de un jurado que los dejó quinto en fase. Con montaje de Julio Alexis Fernández, intepretarán «Mejor una cabalgata» para enlazar con «Al rincón de pensa». Los de Primi revindicarán letra pero también se harán notar con puesta en escena.

La final que comenzará a las 20:00 horas con la Afilarmónica Ni Fú Ni Fá como telonera, está previsto que finalice a diez minuto de las tres de la madrugada, cuando en el escenario del recinto ferial, sobre el que se instalará un podium, una murga levante el trofeo del pito que acreditará a primer premio de Interpretación o peor si gana si el dinero o el ingenio.