Diabólicas deja fuera a Mamelucos en la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife según el 'jurado paralelo' de El Día
Tras la cuarta fase del concurso en el Recinto Ferial, los seis jurados han dado su fallo
El Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 finalizó sus rondas preliminares tras la actuación de las 21 agrupaciones que se subieron a las tablas del Recinto Ferial con el objetivo de lograr un pase a la final del próximo sábado.
Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques actuaron en la primera fase. En la segunda estuvieron Tiralenguas, Tras Con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora. La tercera noche los protagonistas fueron Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados. El cierre este jueves corrió a cargo de Diablos Locos, Redoblonas, Irónicos, Zeta-Zetas y Diabólicas.
El 'jurado paralelo' de El Día, formado por Raquel García, Juanjo Ramos, Manoj Daswani, Pablo Afonso, Víctor de Castro y Carlos García, ha ido emitiendo su fallo diario tras la actuación de todas las murgas. Para ellos, estas han sido las puntuaciones, con las ocho murgas que pasarían a la final según su criterio: Trapaseros, Bambones, Tiralenguas, Diablos Locos, Burlonas, La Sonora, Irónicos y
Puntuaciones del 'jurado paralelo'
Primera fase
- Chaladas: 6,5.
- Bambones: 9,5.
- Jocicudas: 4,67.
- Desatadas: 4,33.
- Malcriadas: 4,08.
- Triqui-Traques: 6,25.
Segunda fase
- Tiralenguas: 8,58.
- Tras Con Tras: 5.
- Mamelucos: 6,83.
- Chinchosos: 3,67.
- La Sonora: 7,75.
Tercera fase
- Guachinquietas: 6.
- Burlonas: 7,83.
- Marchilongas: 6,5.
- Trapaseros: 9,04.
- Avispados: 3,08.
Cuarta fase
- Diablos Locos: 8,58
- Redoblonas: 4,92
- Irónicos: 7,5.
- Zeta-Zetas: 6,67.
- Diabólicas: 7,08
