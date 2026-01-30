Daniela Sánchez, candidata a reina: "Pisar el escenario con el pie derecho me da suerte"

Daniela Sánchez Padilla será la segunda candidata en subirse al escenario en la Gala de Elección de la Reina Adulta del Carnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife. La enfermera, nacida el 2 de febrero de 2000, defenderá la fantasía ‘Atamande’, una creación de Team Santana Carnaval, en representación de Repsol Grupo González Canarias. Entre sus preferencias personales, su disfraz favorito de Carnaval es el de rumbera, su canción preferida ‘Where Is My Husband' de Raye y el último libro que ha leído es ‘La asistenta te vigila’.

¿Cómo conoció la convocatoria del casting para ser candidata?

Fue de forma natural. Soy de Arafo y siempre he seguido la trayectoria de Team Santana. Empecé a fijarme en ellos cuando presentaban candidatas de la tercera edad. Me parecía un proyecto precioso y veía cómo cuidaban cada detalle. Vi que el proyecto crecía y fue entonces cuando me enteré de los castings y decidí presentarme.

¿Qué ha supuesto dar el salto del mundo de la comparsa a una candidatura a reina?

Es el sueño de mi vida. Llevo participando en el Carnaval desde que soy muy pequeña. Siempre he soñado con llegar a ser candidata. Veía las galas infantiles y le pedía a mi padre que me patrocinara, aunque fuera en broma. Ahora paso de subirme al escenario con la comparsa Tropicana a verme como candidata adulta. Es cumplir ese sueño que llevaba dentro desde niña.

"La Gala de Elección de la Reina es el broche final del Carnaval"

¿Qué define la esencia de la gala de la Reina adulta del Carnaval?

La gala es en sí la esencia del Carnaval. Es el broche de oro. Consiste en elegir a una chica que represente y lleve por todo el mundo la esencia del mejor Carnaval del mundo, como es el de Tenerife. La gala es esa seña de identidad. Representa todo lo que somos.

¿Qué puede adelantar sobre la fantasía ‘Atamande’?

Lo poco que puedo contar es que es una fantasía con mucha historia canaria. Tiene muy presente el cariño que sentimos por nuestras Islas. Se puede definir como una forma de representar ese amor, conexión por la tierra y nuestras raíces. Está cargado de significado.

Daniela Sánchez en la gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / María Pisaca / MARIA PISACA

¿Hay mucha diferencia entre presentarse a un certamen y a reina?

Son experiencias completamente distintas. La candidatura no solo se trata de mí. En este caso llevo a mis espaldas el trabajo de todo un equipo enorme, más de treinta personas. No es solo llevar un traje bonito, es representar el esfuerzo, talento y la dedicación de mucha gente. No es un certamen donde se evalúa solo la belleza física o intelectual, aquí se valora un proyecto colectivo.

¿Cómo está viviendo estos días previos?

Con sentimientos encontrados. El domingo 25 fue la primera vez que pisé el Recinto Ferial siendo candidata y fue muy especial. Siempre que entro al recinto lo hago con el pie derecho, al igual que cuando subía al escenario con Tropicana, porque me da suerte. Siento respeto y miedo también. Llevo el Carnaval en la sangre y para mi es importante reflejar lo que siento en esos tres minutos y medio.

"Llevo el Carnaval en la sangre"

Vamos a conocerle un poco más. ¿Prefiere las comparsas o eres más de murgas?

Las comparsas. Son una parte muy grande de mi.

¿Es más de estar en casa o salir a la calle?

Depende mucho del día. Soy de las dos por igual.

¿Cuál es tu mayor hobby?

Bailar. Siempre lo ha sido.

¿Desde pequeña querías ser enfermera?

Sí. Aunque antes quería ser matrona, pero ahora no lo tengo tan claro. Actualmente trabajo en geriatría y me gusta.

¿TikTok o Instagram?

TikTok.

¿Qué impone más: el escenario o el silencio previo?

El silencio previo a salir.