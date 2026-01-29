Sigue en directo la 4ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IV fase del concurso de murgas adulto del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife / RTVC

Y. Rodríguez

Santa Cruz de Tenerife

El concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vivirá esta noche uno de los momentos más especiales, cuando se conozcan las formaciones que pasarán a la gran final que se celebrará este sábado. Pero antes, pasarán por el escenario dedicado a los Ritmos latinos las últimas cinco murgas en presentar sus temas: Diablos Locos, Redoblonas, Irónicos, Zeta-Zetas y Diabólicas.

Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques fueron los primeros en presentarse ante el público el pasado lunes. El martes fue el turno de Tiralenguas, Tras con TrasMamelucosChinchosos y La Sonora; y el miércoles, el de Guachinquietas, Burlonas, MarchilongasTrapaseros y Avispados.

De entre estos 21 grupos carnavaleros se elegiran los ocho mejor puntuados, que lo darán todo en la cita del sábado para alcanzar algunos de los premios.

