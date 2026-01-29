El Recinto Ferial acoge la cuarta fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval; al término se conocerán a las ocho protagonistas de la final

El Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 afronta esta tarde, a partir de las 20:30 horas, una de sus jornadas más determinantes. El Recinto Ferial será escenario de la cuarta fase, la última antes de la gran final del sábado, una noche clave en la que cinco agrupaciones se jugarán sus opciones de entrar en el selecto grupo de ocho finalistas.

En esta edición participan 21 murgas, repartidas en cuatro fases clasificatorias, y tras la actuación de esta noche el jurado dará a conocer los nombres de las formaciones que lucharán por los premios el próximo 31 de enero. La expectación es máxima, tanto en el público como entre los colectivos, conscientes de que cada letra, cada afinación y cada golpe escénico puede resultar decisivo.

Abren la cuarta fase los Diablos Locos, con 129 componentes, que regresan al concurso con la fantasía “Aladdín, alabán, Aladdín, bon, bam; la lámpara era de Temu y en vez de genio salió Jafar”, diseño y adaptación de Lito Díaz.

Bajo la dirección de Tomy Carvajal, interpretarán los temas “Los maniáticos” y “Un tema perfecto”, con letras de la propia murga y dirección musical de Acaymo Correa. Una propuesta que mezcla ironía, crítica social y un potente despliegue escénico para marcar territorio desde el arranque.

2. Redoblonas (2025)

Segunda en el orden de actuación será una de las novedades del certamen, Redoblonas, que se estrena este año en el concurso. Llegan desde el Barrio de la Salud, con 75 componentes, y lucirán la fantasía “Que comience el show”, diseño de Iván Sosa.

Dirigidas por Sary Martín, defenderán los temas “Y tú más!!!… Un reflejo de una sociedad” y “Crónica de un inmigrante… una mano detrás y otra delante”, con letras de Félix Padilla, Frank Bermúdez, Migue, Aridani, Javi Congas y Sary Martín, y dirección musical de Félix Padilla.

3. Irónicos (2004)

Desde Los Realejos llega la tercera murga de la noche, Irónicos, con 76 componentes y la fantasía “Con el arte por doquier damos vida a este Luthier”, diseño de Javier González.

Bajo la dirección de Yared García, interpretarán “Canarias es puro arte” y “Seremos voz del pueblo”, con letras de Borja Díaz y dirección musical de Samuel Fumero, apostando por un repertorio comprometido y con fuerte identidad cultural.

4. Zeta.Zetas (2003)

Desde el sagrado corazón del carnaval, el Mercado del Barrio de la Salud, llega Zeta Zetas, con 70 componentes y la fantasía “Lealtad, honor y amistad, y de mosquetero ZZ a defender nuestro carnaval”, diseño de Josua Sánchez.

Dirigidos por Ángel Cabrera, pondrán sobre las tablas “Poniendo corazón, con valor y sabiduría, ese cuento de mago de Oz hoy aquí se termina” y “La velada del año”, con letras de Pablo Chueca y Sebid González y dirección musical de Richard Casanova.

Cerrarán la fase y la competición de la noche las Diabólicas, que ensayan en la Asociación Yanira de Ofra. Con 65 componentes, presentarán la fantasía “Si no nos dan el papel, escribimos nosotras el guion”, diseño de Carlos Santana.

Dirigidas por Sara Febles, interpretarán “Te confieso hoy que puedo, cuál es mi mayor miedo” y “Santa Cruz en el olvido, el almacén de los objetos perdidos”, con letras de Javier ‘El Pechi’, Alexia Rodríguez y la propia murga, y dirección musical compartida por Romen Soriano y Sara Febles.

El jurado del concurso de murgas adultas

El fallo volverá a recaer en un jurado dividido en Interpretación y Presentación, destacando que en Interpretación, de los nueve miembros, seis son mujeres, un reflejo del peso femenino en la valoración artística del concurso.

Jurado de Interpretación:

Eduardo Peña González , titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna.

, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna. Ariann , cantante y violonchelista profesional, ganadora de festivales internacionales e influencer.

, cantante y violonchelista profesional, ganadora de festivales internacionales e influencer. Elisa Sonia Albertos Cedrés , músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias.

, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias. Alejandro Gómez , periodista de Radio Televisión Canaria.

, periodista de Radio Televisión Canaria. Melanie Henríquez , narradora, actriz de doblaje internacional y locutora.

, narradora, actriz de doblaje internacional y locutora. Martha Sofía Quiñones , actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz.

, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz. Marta Rodríguez , presentadora y redactora de Televisión Canaria.

, presentadora y redactora de Televisión Canaria. Carolina Gil Hernández , clown y artista de “Farandulitis Aguda”.

, clown y artista de “Farandulitis Aguda”. Leopoldo Real González, docente en aulas de formación del SEPE.

Jurado de Presentación:

Cristo Rodríguez Torres , técnico de Confección y Moda.

, técnico de Confección y Moda. Vicky Martorell , estilista de vestuario.

, estilista de vestuario. Javier Aguilar, diseñador de moda de la firma Ananas Wear.

Con todo listo, Santa Cruz se prepara para una noche decisiva en la que solo las mejores lograrán el ansiado pase a la final. El Carnaval entra en su recta más emocionante.