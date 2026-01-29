Mil euros por aguantar hasta el final del concurso de agrupaciones musicales del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El Concurso de Agrupaciones Musicales del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se celebra este domingo en el Recinto Ferial, desde las 20:00 horas, con una importante novedad: el sorteo de 1.000 euros entre el público asistente que permanezca en el recinto hasta el final del certamen. La iniciativa, impulsada por la Federación de Agrupaciones Musicales del Carnaval, busca incentivar la asistencia a uno de los concursos más familiares y tradicionales de las carnestolendas capitalinas.

El certamen estrena además jornada dominical, tras trasladarse del habitual sábado al domingo para adaptarse a la ampliación del concurso de murgas adultas, que este año ha pasado de tres a cuatro fases, obligando a reajustar el calendario y a desplazar la final al sábado.

Bajo el lema “Ven al concurso de agrupaciones musicales”, la campaña plantea un incentivo directo al público: solo por asistir a un concurso con entrada gratuita y numerada, se podrá optar a un premio económico que se sorteará una vez finalicen todas las actuaciones.

Cómo participar en el sorteo

La mecánica es sencilla. A la entrada del recinto se entregará un tique por persona, que se repartirá entre las 19:00 y las 22:00 horas, o hasta agotar existencias. Para optar al premio será imprescindible conservar el tique original y permanecer en el Recinto Ferial hasta el final del concurso, momento en el que se celebrará el sorteo.

Si al extraer el número premiado el poseedor no se encuentra en el recinto, se procederá a una nueva extracción, hasta un máximo de cuatro intentos. En caso de que nadie reclame el premio, este quedará desierto.

Una iniciativa para reforzar un concurso histórico

La presidenta de la recién constituida Federación de Agrupaciones Musicales del Carnaval, Texe Moreno, explicó que la idea surge de la necesidad de atraer más público a un certamen que tradicionalmente ha requerido mayor respaldo de asistencia.

“Surge de buscar ideas para que el público se anime y baje a ver a las agrupaciones musicales. Dentro de varias locuras, surge esta: dar un premio a la afición, un premio al público presente, y que al terminar el concurso se haga un sorteo para que el ganador o ganadora se lleve un dinero”, señaló.

Moreno detalló que, tras estudiar la propuesta, la federación decidió ponerla en marcha al tratarse de un incentivo económico y trasladó la idea a la organización del Carnaval, que la respaldó desde el primer momento.

“Nos reunimos con la organización del concurso y se lo trasladamos, les pareció una gran idea y contamos con todo su apoyo. El dinero sale íntegramente de la federación y esperamos que esta iniciativa surta efecto y el público baje a vernos”, explicó.

La presidenta aprovechó para invitar a la ciudadanía a asistir al certamen: “Es un concurso muy versátil musicalmente, familiar y divertido. Solo con asistir puedes ser el ganador o ganadora de 1.000 euros”.

El respaldo del área de Fiestas

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caraballero, valoró positivamente la iniciativa, enmarcándola dentro de una batería de medidas consensuadas con las propias agrupaciones musicales para dar mayor visibilidad al certamen.

“En las diferentes reuniones que tuvimos con las agrupaciones musicales surgieron varias propuestas para atraer público y dar a conocer mejor a estos grupos. Hablamos de difusión en redes, de actuaciones conjuntas con artistas internacionales y de mantener la entrada gratuita”, explicó. Caraballero destacó que fue la propia federación la que planteó el sorteo como incentivo directo al público.

“Ellos propusieron dar un premio al público que vaya al concurso, hacer una rifa y tener a alguien agraciado. Por eso se ha puesto este premio de mil euros. Todo lo que sea que el domingo el recinto esté lleno y la gente conozca y disfrute de uno de los grupos más clásicos de nuestro Carnaval, siempre nos va a parecer bien”, afirmó.

Ocho agrupaciones en concurso

En esta edición participarán ocho agrupaciones musicales, una menos que en años anteriores por la ausencia de Siboney. El concurso lo abrirán Los Yuppies, de corte tradicional y dirigidos por José Víctor Perdomo, formación nacida en 1986.

Les seguirán Salsabor, con sus cuidadas presentaciones bajo la dirección de Josué Villanueva, con Llorena Delgado, “La Negra”, como referente; Teide Rife, una de las agrupaciones más veteranas, dirigida por Emilio Hernández; y Luz de Luna, con Juan Carlos Rodríguez López al frente y estreno en la presidencia de José Francisco Betencourt.

En quinto lugar actuará Noblesa Canaria, dirigida por Aaron Alberto Padrón y con diseño de Adai Rodríguez Martín, formación histórica nacida en 1987. Le seguirá la decana Jaxi Laxi, con Tano Mujica, Texe Moreno y Moreno en la dirección; Sabor Isleño, dirigida por Ruimán Ortega Espinosa; y cerrará el certamen Caña Dulce, ganadora de las últimas seis ediciones, bajo la dirección de Juan Ramón Febles y con Carmen Dolores Vera en la presidencia.

Un concurso clásico que busca ahora, con un incentivo inédito, llenar de público el Recinto Ferial y reforzar el protagonismo de las agrupaciones musicales dentro del Carnaval chicharrero.