Adiós al sueño de Los Legías del Carnaval de Tenerife 2026: cae en las preliminares de Cádiz con la peor puntuación de las 45 chirigotas participantes

El grupo de la Canción de la Risa Los Legías con G, que lidera Fran Trillo en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y vinculada al concurso de la Canción de la Risa cerró su tan histórica como controvertida participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) con el peor resultado posible. El jurado del certamen los situó en último lugar de las preliminares, ocupando la llamada cuchara de palo tras obtener 50,23 puntos, la puntuación más baja de las 45 chirigotas inscritas en esta edición.

Para el periodista Rafael Burgal, del Diario de Cádiz, no se recuerda hace años una chirigota que lograra una puntuación tan baja; es que de los cien puntos que otorga cada jurado, no han conseguido ni veinte.

El veredicto se dio a conocer en la noche de este miércoles en el Gran Teatro Falla, confirmando lo que ya se intuía tras una actuación que despertó más estupefacción y guasa que consenso artístico. Los Legías no lograron el pase de preliminares a cuartos de final, quedándose muy lejos del corte necesario para continuar en concurso.

Un sistema de puntuación que deja clara la distancia

El reglamento del COAC establece que las chirigotas son valoradas por cinco vocales, cada uno de los cuales puede otorgar hasta 100 puntos. Sin embargo, para garantizar el equilibrio, se elimina la puntuación más alta y la más baja, de modo que la nota máxima posible es de 300 puntos. En este contexto, los 50,23 puntos obtenidos por Los Legías reflejan una diferencia abismal respecto al nivel exigido en Cádiz.

Como referencia, la chirigota que se quedó a las puertas de las semifinales, Los de la tribu de al lado, alcanzó 175 puntos, una cifra que casi triplica la obtenida por el grupo tinerfeño. El corte para acceder a cuartos de final está fijado en los 180 puntos, con un máximo de 20 chirigotas, lo que deja aún más patente la lejanía de Los Legías respecto a los estándares del certamen.

Expectación, ironía y un debut para la historia

Los Legías con G actuaron por primera vez en la historia del COAC el pasado 15 de enero, generando una enorme expectación. No solo se trataba del debut de una agrupación procedente de Tenerife en el concurso gaditano, sino también de una propuesta que, desde el primer momento, se percibió como ajena a los cánones clásicos de la chirigota.

La actuación, de casi media hora, fue descrita por la crítica como agónica, con una presentación cantada de lado, dos supuestos pasodobles, cuplés que no terminaron de cuajar y un popurrí cargado de imitaciones y chistes desfasados. El público del Falla optó por tomárselo con humor, coreando irónicamente «campeones, campeones» y gritando «chirigota, chirigota», en una mezcla de sarcasmo y paciencia que evitó males mayores.

Felipe Ravina, el personaje más salvado

Dentro de una actuación muy cuestionada, Felipe Ravina, con su boina de cabrero, fue uno de los personajes que logró conectar mínimamente con el público, especialmente en los supuestos cuplés, cargados de referencias políticas y guiños a Cádiz. Aun así, ni siquiera esos momentos evitaron la sensación generalizada de que la agrupación no había pasado “la instrucción” necesaria para pisar el Falla.

Reacciones y críticas desde dentro del propio COAC

Tras su actuación, Los Legías siguieron siendo protagonistas… pero fuera de concurso. Figuras históricas del Carnaval gaditano como ‘El Yuyu’ no tardaron en lanzar sus dardos. En su chirigota de este año, caracterizado como cardenal, llegó a dedicar una irónica “carta del apóstol San Pablo a los romanos de Tenerife”, provocando una de las ovaciones más sonadas del certamen.

A estas críticas se sumó la comparsa Los Pájaros Carpinteros, que dedicó un cuplé especialmente duro a la agrupación canaria, acusándolos de haberse tomado el concurso “a cachondeo” y reavivando el debate sobre el choque de estilos entre murgas y chirigotas.

Un sueño cumplido, aunque con final amargo

Pese al resultado, Fran Trillo y los componentes de Los Legías podrán decir que cumplieron su sueño: cantar en el Teatro Falla. Un hito histórico para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que, sin embargo, deja un balance artístico agridulce que contrapone la ilusión con la realidad, máxime cuando de lo que se habla es de la imagen que han proyectado del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en Cádiz.

Una lección para saber que los sueños, sueños son, y por atrevimiento se pueden tornar en pesadilla.