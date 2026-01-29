Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la tercera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados completaron su participación en el concurso

Trapaseros sobre el escenario del Recinto Ferial

Trapaseros sobre el escenario del Recinto Ferial

María Pisaca

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La tercera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 llegó a su final en el Recinto Ferial tras la actuación de Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados. Una noche que comenzó con los ganadores del primer premio del Concurso de Murgas Infantiles, Mamelones.

Un día más, el 'jurado paralelo' de El Día, conformado por Raquel García, Juanjo Ramos, Manoj Daswani, Pablo Afonso, Víctor de Castro y Carlos García dieron su opinión y puntuación sobre la noche vivida en el edificio capitalino.

Guachinquietas

1. Guachinquietas

1. Guachinquietas / María Pisaca

Raquel García

Letrista y periodista
Entrada potente. Conexión inmediata con el público. Buenas ideas y golpes actuales, en especial en el segundo tema, pero excesivamente hablados y poco integrados en la música. Voces poco compactadas y formato previsible. Mensaje claro, emoción irregular.
6,5

Juanjo Ramos

Periodista
Inesperado pinchazo. La crítica pareció deslavazada y el humor, su carta maestra para optar a final, arrancó más risas hablando que cantando. Fue más de lo mismo.
6

Manoj Daswani

Periodista
Fue paradójico que estuvieran mejor en los minutos que no puntúan. Entraron con aroma a Triquikonas y prometían mucho, pero su tema de crítica se quedó en un ‘murgas hablando de murgas’ y el de humor, en un buen intento que no cuajó. Por debajo del nivel de 2025.
5

Pablo Afonso

Presidente Premio Criticón
Pasacalle que logró levantar al público gracias a unas voces casi impecables y a una puesta en escena muy efectiva: se presentaron como barrenderas dispuestas a “limpiar conciencias”. Pese a ello, la actuación quedó por debajo del nivel alcanzado el año anterior y el grupo no terminó de despegar. Cerraron con “Un reto”, estilo de su letrista Naara, pero sin alcanzar el toque de humor que el público esperaba.
6,5

Víctor de Castro

Periodista
Hacer humor en las murgas estaría extinto si no fuera por Guachinquietas, aunque en la comparación con 2025 salgan perdiendo. El primer tema, un batiburrillo de quejas con aplauso fácil a los barrenderos. ¿Lo mejor? La presentación.
6,5

Carlos García

Periodista
Como Chaladas, su propio listón previo se les ha convertido más en un lastre que un empuje. Crítica social de inicio e intento de humor en un segundo en el que 'Kimberly' tardó mucho en cambiar de registro.
5,5

Burlonas

2. Burlonas

2. Burlonas / María Pisaca

Raquel García

Letrista y periodista
Dos temas con contenido, argumento y valentía. Letras firmadas, voces compactadas y un público en silencio absoluto, escuchando. Asuntos no tratados hasta ahora. Personalidad, solidez, riesgo y coherencia. Son lo que ves
9

Juanjo Ramos

Periodista
Ellas sí que nos educan y recuerdan lo que debe ser una murga. Cuando hagamos balance de todas las fases no será difícil que su segundo tema esté entre los mejores.
8

Manoj Daswani

Periodista
Se desquitan de los sinsabores del Carnaval anterior con una emocionante defensa de todos los letristas del concurso. Un monumento a la letra. Así conquistan a los que amamos su estilo. No se mueven ni un milímetro de sus principios y de su perfil 100% crítico. Deberían ser eternas.
8

Pablo Afonso

Presidente Premio Criticón
Se esperaba algo bueno y cumplieron con nota. Arrancaron con un primer tema que fue de menos a más, reivindicando el talento y la figura de los letristas de murgas. Terminaron con las voces muy conjuntadas y un último tema redondo, que deja su pase a la final realmente cerca.
8

Víctor de Castro

Periodista
A veces el camino al éxito pasa por el fracaso. Para muestra, Burlonas. No rayan a su mejor nivel, pero superan en el duelo de tú a tú a Guachinquietas. A base de letra se unen a ChatGPT y se quedan cerca de coronar. En el segundo salen en defensa de las infantiles y de la infancia. Estarán en la pomada para el sábado.
7,5

Carlos García

Periodista
Sólidas en el escenario, y fieles a su estilo de murga agarrada a la letra y de corte tradicional. De estilo, y el miércoles de temática, pese a que no explotaron. El monotema de la educación infantil tampoco llegó por completo.
6,5

Marchilongas

3. Marchilongas

3. Marchilongas / María Pisaca

Raquel García

Letrista y periodista
Sorprendieron por actitud, frescura y autoridad temática. Letras murgueras, actuales y bien argumentadas, con un segundo tema muy consciente y cercano. Algún desajuste vocal puntual no empañó una actuación sólida y con identidad propia.
7

Juanjo Ramos

Periodista
Fueron la mejor versión de sí mismas en mucho tiempo. Valiente, directo y preciso (por argumentado) el primero. Una visión feminista necesaria y actualizada. Improvisar (y sorprender) tampoco se les dio mal.
7

Manoj Daswani

Periodista
Valientes en su primer tema arremetiendo contra las murgas que cantaron argumentos machistas en Carnavales anteriores. Grata alegría verlas cantar identificadas con lo que llevaron al concurso. Notables en el primero, más flojas en el segundo.
6

Pablo Afonso

Presidente Premio Criticón
La murga que forma parte de la historia de los concursos, ofreciendo una interpretación más sólida y afinada que en otras ediciones. La presidenta, Tere, se merece un diez por mantener la agrupación en pie tantos años. Cerraron con el tema “Improvisación”, un final con el que lograron convencer, a medias, al público.
6,5

Víctor de Castro

Periodista
Sorprenden para bien. A su elegancia habitual con el disfraz, suman buenas letras y voces. La improvisación, sin ser algo nuevo, les sale bien. No era un puesto fácil y cumplen con nota.
7

Carlos García

Periodista
Llevan años fuera de las quinielas, pero nunca han tirado la toalla. Y en este 2026, tampoco. Su temática (defensa del feminismo y la improvisación) y montajes fueron arriesgados, pero salvaron muy bien su actuación.
5,5

Trapaseros

4. Trapaseros

4. Trapaseros / María Pisaca

Raquel García

Letrista y periodista
Un espectáculo en fondo y forma. Letras con semántica potente, ideas paraguas bien explotadas y una defensa firme de la libertad de expresión que erizó al público. Dos temas muy distintos pero igual de sólidos. Fuerza, seguridad y contenido hilado. Noche de candidato claro.
9

Juanjo Ramos

Periodista
Suenan como un cañón. Espectáculo desde la entrada. Con recado, por cierto. Su primer tema brilló de principio a fin. Puso en pie al Recinto. Mucho mejor que un segundo en el que se perdieron en un mar de papeles.
9

Manoj Daswani

Periodista
La murga del momento. Pletóricos de confianza, curradísimos, cuidando hasta el más nimio de los detalles. En el primer tema resolvieron a nivel alto, pero pudiendo ahorrarse un par de recursos que eran demagogia gratuita (todo tiene un límite). En el segundo se les notó que ya asumen un papel. El de favoritos.
9

Pablo Afonso

Presidente Premio Criticón
Con el tema “Limitado” conquistaron escenario y público con una actuación redonda que confirma su crecimiento año tras año. Con su característico estilo y un despliegue cargado de ingenio y ritmo. Cerraron su participación con el tema “Fábrica de papel”, tema inferior al anterior, así y todo han dejado un “papelón” difícil de superar para el resto de las murgas.
9

Víctor de Castro

Periodista
Defendía el primer premio de 2025 donde rayaron a un nivel altísimo, pero para ellos la presión es un estímulo más. Una actuación completa en cuanto a nivel de letras y musical. Ni los dinosaurios se lo quisieron perder.
9,75

Carlos García

Periodista
Los mejores de la fase. Recado en su entrada al arranque de Bambones. Bajaron más de lo debido (para ser los actuales ganadores) al fango murguero, pero sus momentos buenos, en los dos temas, fueron demoledores.
8,5

Avispados

5. Avispados

5. Avispados / María Pisaca

Raquel García

Letrista y periodista
Murga pequeña, nueva y aún verde musical y escénicamente. Propuesta que recuerda a las murgas de los 80 en forma, pero sin el contenido ni la intención que exige el concurso actual. Letras simples, poca elaboración y escaso peso crítico. Entusiasmo sí; recorrido, mucho.
2

Juanjo Ramos

Periodista
No hicieron precisamente honor a su nombre con una actuación por debajo de lo deseable para este concurso. Se llevan la satisfacción de haber salido… y poco más.
3

Manoj Daswani

Periodista
Una actuación inocua, que no deja huella en su debut. Humor poco efectivo y crítica poco contundente. Lo mejor, el disfrute de desplegar lo trabajado en el primer concurso de su historia. 30 minutos intrascendentes y que no pasarán a la historia de este certamen. Lo mejor, que abreviaron.
2,5

Pablo Afonso

Presidente Premio Criticón
Salir a actuar después de Trapaseros no es tarea fácil, y esta murga demostró mérito solo por mantener el ánimo y la energía sobre el escenario. Su actuación evocó el estilo y la esencia de los años 80, tanto en su forma como en el contenido de sus letras. Pese a la entrega y la voluntad mostradas, la propuesta no logró destacar más allá de su entusiasmo.
4

Víctor de Castro

Periodista
Vaya papelón salir después de Trapaseros, pero cumplieron en su primer año. No fueron depredadores como las avispas, pero probaron la miel de las abejas de actuar en el Recinto Ferial.
5

Carlos García

Periodista
Últimos de la fase, tras Trapaseros, estrenándose en concurso, escasos 40 componentes... Avispados lo tenía todo en contra para poder destacar. Y lo pusieron muy fácil para que la lógica los acabara arrasando. Mucho por mejorar.
2

El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la tercera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la tercera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

