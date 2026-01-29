El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la tercera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados completaron su participación en el concurso
La tercera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 llegó a su final en el Recinto Ferial tras la actuación de Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados. Una noche que comenzó con los ganadores del primer premio del Concurso de Murgas Infantiles, Mamelones.
Un día más, el 'jurado paralelo' de El Día, conformado por Raquel García, Juanjo Ramos, Manoj Daswani, Pablo Afonso, Víctor de Castro y Carlos García dieron su opinión y puntuación sobre la noche vivida en el edificio capitalino.
Guachinquietas
Burlonas
Marchilongas
Trapaseros
Avispados
