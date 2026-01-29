Arlena Rubí Mantecón: "Vivir el Carnaval desde dentro te hace valorar el trabajo que hay detrás"

Arlena Rubí Mantecón Hernández será la primera candidata a reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en pisar el escenario del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. La estudiante, nacida el 11 de noviembre de 2005 en Santa Úrsula, representa al Centro Comercial Añaza Carrefour con la fantasía Luminis del diseñador Santi Castro. Como datos sobre ella, su canción favorita es El doctorado de Tony Dize y la serie más reciente que ha terminado de ver es la última temporada de Stranger Things.

¿Cómo fue el momento en el que se enteró de que había sido seleccionada como candidata?

Ya había hablado con Santi Castro. Me dijo que me decía algo pronto y pasaron casi dos meses. Un día me llamaron para un supuesto casting de un anuncio de telefonía móvil. Tenía que leer el guion y en la última frase ponía: "Soy la nueva candidata a Reina del Carnaval con Santi Castro". Me quedé en shock.

¿Es su primera vez en una gala de la reina adulta?

No. Pude estar en el backstage el año pasado. Fui con mi padre y ver todo aquello detrás del escenario fue impresionante. Me di cuenta de la magnitud del Carnaval.

¿Ser candidata a reina le recuerda a la experiencia de Miss Norte?

No. Siento que no tiene nada que ver. Miss Norte es muy intenso a nivel actividades, conviviencia, pasarela, ensayos y fotos. El Carnaval te permite disfrutar más al ser mucho más cercano y humano.

¿Qué hace especial al Carnaval frente a otros certámenes?

La fantasía y todo el proceso creativo. Estás involucrada en la creación del traje y en todo el trabajo que hay detrás. Eso lo hace mucho más bonito. En Miss Norte al final es pasarela, jurado y ya. El Carnaval es otra cosa y vivirlo desde dentro te hace valorar todo el trabajo que hay detrás de cada traje.

"Luminis resume lo que es el Carnaval"

¿Ya ha podido pisar el escenario?

Estuve entregando premios en la segunda fase de las murgas infantiles. Desde que entré al Recinto Ferial estaba muy nerviosa. Hasta tenía las manos frías y no paraba de sudar. Cuando subí al escenario no se me quitaba la sonrisa. Fue increíble ver el apoyo a los niños y niñas y pensar que eso es lo que vamos a vivir muy pronto.

La gala cae en día 11, que es su número favorito. ¿Cree que es casualidad o una señal?

Me decanto más por decir que es una señal. Muchos momentos importantes han caído en ese día, incluso la primera vez que hablé con Santi Castro. Me da mucha tranquilidad y seguridad porque siento que pase lo que pase todo va a salir bien.

Si tuviera que definir su fantasía en una sola palabra, ¿cuál sería?

Con su mismo nombre. Para mi lo Luminis resume todo lo que es el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Arlena Rubí durante la gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / María Pisaca / MARIA PISACA

Para terminar, le propongo unas preguntas para conocerle mejor.

Genial.

¿Mira el móvil nada más despertarse o aguantas un poco sin hacerlo?

Aguanto un ratito. Primero intento espabilarme un poco.

"El Carnaval te permite disfrutar de cada momento"

¿Prefiere salir hasta tarde o un plan de sofá y manta?

Depende del momento, pero suelo ser más de quedarme en casa. Menos en Carnavales que salgo hasta tarde.

¿Suele llegar la primera o la última?

La última normalmente.

De pequeña, ¿qué quería ser de mayor?

Siempre he pensado en ser criminóloga.