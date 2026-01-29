Aparecen dos dinosaurios en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: Trapaseros convierte el Recinto en Jurassic Park
La murga de Los Realejos revive a estos animales en su presentación
En el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife cabe todo. Cualquier cosa inimaginable es posible en una de las fiestas más importantes del mundo entero. Miles de personas vienen a la capital a vivir la fiesta carnestolenda... hasta los dinosaurios.
Y es que Trapaseros se ha propuesto superar el espectacular concurso de 2025, que le llevó a conquistar por segunda vez el primer premio de Interpretación del concurso de murgas adultas del carnaval santacrucero.
La murga de Los Realejos logró lo que nadie ha conseguido en la tercera fase: revivir a los dinosaurios. Dos de ellos aparecieron en las tablas del Recinto Ferial, un tiranosaurio rex y un triceraptor. Todo ello como parte de su presentación en el concurso capitalino.
Una entrada en escena que levantó al público de sus asientos y que, pese a ser de atrezzo, daban el pego por el movimiento y la calidad del disfraz.
