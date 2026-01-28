Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue en directo la tercera fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados serán las cinco murgas que actuarán sobre las tablas del Recinto Ferial

Tercera fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife / Televisión Canaria

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vive este miércoles la tercera fase del concurso de murgas adultas en el Recinto Ferial. Una jornada en la que abrirá la jornada Guachinquietas, y seguida por Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados. Los de Los Realejos defienden el cetro de ganadores tras triunfar en 2025 sobre las tablas del edificio santacrucero.

Durante la primera fase actuaron Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques, siendo esta la única fase en la que cantaron seis murgas. En la segunda fase, durante el pasado martes, Tiralenguas, Tras Con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora. Para el jueves quedan Diablos Locos, Redoblonas, Irónicos, Zeta-Zetas y Diabólicas.

El 'jurado paralelo' de El Día ya ha emitido sus valoraciones y votos tanto de las murgas de la primera fase como las de la segunda. Pincha en el enlace para conocer el veredicto.

