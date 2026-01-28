En Directo
Sigue en directo la tercera fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados serán las cinco murgas que actuarán sobre las tablas del Recinto Ferial
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vive este miércoles la tercera fase del concurso de murgas adultas en el Recinto Ferial. Una jornada en la que abrirá la jornada Guachinquietas, y seguida por Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados. Los de Los Realejos defienden el cetro de ganadores tras triunfar en 2025 sobre las tablas del edificio santacrucero.
Durante la primera fase actuaron Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques, siendo esta la única fase en la que cantaron seis murgas. En la segunda fase, durante el pasado martes, Tiralenguas, Tras Con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora. Para el jueves quedan Diablos Locos, Redoblonas, Irónicos, Zeta-Zetas y Diabólicas.
El 'jurado paralelo' de El Día ya ha emitido sus valoraciones y votos tanto de las murgas de la primera fase como las de la segunda. Pincha en el enlace para conocer el veredicto.
Marchilongas comienza su segundo tema, 'Que salga lo que salga'.
Las de Taco, decanas de las murgas femeninas, comienzan su primer tema, 'Cosas de chicas'
'El machismo es el que mata a las mujeres', así se titula su primer tema en concurso.
Marchilongas comienza su presentación como las terceras en actuar en esta fase.
A las tablas del escenario se sube Marchilongas, tercera murga en actuar.
Las de La Salud se despiden del público del Recinto Ferial.
Entra Burlonas a cantar su segundo tema sobre la infancia.
Dirigidas por Adela Peña, Burlonas comienza su primer tema, 'El chat GPT'.
Arranca Burlonas su actuación con su pasacalle.
Burlonas llega al escenario capitalino para ser la segunda murga en actuar en esta tercera fase.
