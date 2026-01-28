Qué murgas actúan hoy en la tercera fase del concurso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El concurso de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 está entrando en la recta final. La tercera fase del certamen, que se celebrará este miércoles 28, a partir de las 20:30 horas en el Recinto Ferial, reunirá sobre el escenario a Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados.

Esta velada comenzará con la actuación de la murga infantil Mamelones, quienes obtuvieron el primer premio de Interpretación en el concurso de murgas infantiles celebrado la semana pasada.

Cinco murgas buscan un puesto en la final

Un total de 21 agrupaciones participan este año en el certamen que finalizará este sábado, día 31, con la celebración de la final del concurso. Esta tercera cita con las murgas adultas del Carnaval chicharrero estará protagonizada por las formaciones Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados.

2. Tras Con Tras / Andrés Gutiérrez

El jurado

El jurado de Interpretación lo forman Eduardo Peña González, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y Presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna; Ariann, cantante; Elisa Sonia Albertos Cedrés, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias; Leopoldo Real González, docente en aulas de formación del Servicio de Empleo Estatal (SEPE); Marta Rodríguez, presentadora y redactora de Televisión Canaria; Melanie Henríquez, narradora y actriz de doblaje internacional y locutora.

1. Chaladas / Arturo Jiménez

Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista de la Compañía de Títeres Tragaluz, directora de las escuelas de teatro de Tenerife y teatro aficionado; Carolina Gil Hernández, Clown y artista de Farandulitis Aguda; y Alejandro Gómez González, periodista de Radio Televisión Canaria, completan la nómina de jurados.

El jurado de Presentación, por su parte, está integrado por Cristo Rodríguez Torres, técnico de Confección, Moda y Piel; Vicky Martorell, estilista de vestuario; y Javier Aguilar Afonso, diseñador de moda de la firma Ananas Wear.