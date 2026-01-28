El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
Tiralenguas, Tras Con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora actuaron sobre el Recinto Ferial
La segunda fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 terminó el pasado martes en el Recinto Ferial tras la actuación de Tiralenguas, Tras Con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora. Las cinco murgas lanzaron sus temas y la suerte está echada para estar el sábado en la gran final.
El 'jurado paralelo' de El Día ha dado su fallo sobre la actuación de estas agrupaciones.
Tiralenguas
Tras Con Tras
Mamelucos
Chinchosos
La Sonora
