El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La segunda fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 terminó el pasado martes en el Recinto Ferial tras la actuación de Tiralenguas, Tras Con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora. Las cinco murgas lanzaron sus temas y la suerte está echada para estar el sábado en la gran final.

El 'jurado paralelo' de El Día ha dado su fallo sobre la actuación de estas agrupaciones.

Tiralenguas

1. Tiralenguas / Andrés Gutiérrez

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Más firmes y compactos que en la edición pasada, con fuerza vocal y letras bien trabajadas. El segundo tema fue claramente superior y el cierre emotivo funcionó. El segundo tema les dió autoridad y el cierre, fue un broche que huele a final. 8 Juanjo Ramos Periodista Periodista Los magos del norte le prendieron ‘fuego’ al Recinto con dos buenos temas. Crítica cercana en el primero y fino humor, no sin dosis crítica, en el segundo. Una actuación redonda. 8,5 Manoj Daswani Periodista Periodista Un torbellino directo a la final del sábado. Su primer tema encuentra un binomio perfecto en el cañón de sus voces y la magia de sus solistas. El segundo, muy original y con un final en alto. Una actuación sensacional con denominación de origen: Icod tiene un murgón. 8,5 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Comenzaron con “ El Simulacro”, aunque yo diría que de simulacro nada, dieron caña a diestro y siniestro a los políticos. Una actuación de nivel afinados y temas críticos muy buenos. El norte al poder. 9 Víctor de Castro Periodista Periodista Apoteosis en su presentación. Que bien han sentado los cambios por Icod. Hasta las sanitarias, con alguna murguera camuflada, sonaban afinadas. 'El Mago del Norte' pide preferencia para volver el sábado. 9 Carlos García Periodista Periodista Rescatar para la entrada al talismán de su triunfo en 2007 (Fabiola Socas) fue clara declaración de intenciones. En su primero recrearon, con nota, un remix de los dos temas de Bambones: simulacro y sanidad. En el segundo, pura esencia de identidad norteña, con contenido, sentimiento y fuerza. El mago echa raíces en la final. Casi sin peros. 8,5

Tras Con Tras

2. Tras Con Tras / Andrés Gutiérrez

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Pasacalle clásico que engancha. Buen primer tema de letra, lastrado por montaje musical y vocalización deficiente. El segundo prometía originalidad, pero fue de más a menos y volvió a perderse en la interpretación. Letras mejores que la ejecución. 5 Juanjo Ramos Periodista Periodista El algoritmo no las colocará entre las actuaciones favoritas. El primero pasó sin pena ni gloria, pero es cierto que la temática del segundo es valiente y moderna… sin que llegara a pegar. 5,5 Manoj Daswani Periodista Periodista Entusiasmo y trabajo encomiable para suplir la falta de componentes. Son una murga aseada, que canta bonito y bien, pero no encuentran la fórmula. Primera letra densa y segunda con un humor que no funcionó. Lejos del éxito. 5,5 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Mucha voluntad para agradar, sin convencer. Después de Tiralenguas o haces una buena actuación o te quedas sin opciones. En este caso sin opciones. 3,5 Víctor de Castro Periodista Periodista Empiezan con fuerza. Su pasacalle nunca falla. Pura letra en el primer tema con toques de humor. Se vienen abajo en las últimas músicas del segundo tema. El algoritmo las aleja de la final. 6 Carlos García Periodista Periodista Como le ocurrió a quien cantó después de Bambones, Tras con Tras pagó el 'sachazo' de Tiralenguas. Con limitación de componentes, su seña de identidad (pasacalles) queda algo capado. A su tema de la masificación le faltaron varios pasos al frente. Su algoritmo parecía buena propuesta, pero también se quedó a medio camino pese a su giro serio final. 4,5

Mamelucos

3. Mamelucos / Andrés Gutiérrez

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Siguen buscando revivir éxitos pasados. Pasacalle y despedida funcionan, pero no sostienen una actuación completa. Primer tema con demasiadas perchas y exceso de contenidos; segundo con buenos arranques pero demasiados altibajos. Cerraron arriba tras un camino irregular. 6 Juanjo Ramos Periodista Periodista ¡Ay, Rudy amigo! ¡Canarias no está contigo! Y dicho eso, se pasaron de densos en un primero que partió de la buena idea del casino. Conectaron más en el segundo. Sí, pero… 7 Manoj Daswani Periodista Periodista Anodinos. Huérfano de pegada, el primer tema tiene más atrezzo que letra. El segundo empieza bien y luego busca aferrarse al rajazo final para ganarse el pase. No pareció la mejor noche para los de Carlos González. Sin ser un naufragio, sí fue una decepción. 6,5 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón La murga del Márquez de la Noria, como le llama Pedro Mengíbar, no demostraron, con su primer tema, la calidad que esperábamos, sería genial que las letras, las cuatro, tengan la misma calidad que el grupo. En su segunda interpretación mejoraron lo suficiente como para tener opciones en la final. 7,5 Víctor de Castro Periodista Periodista La apuesta en Las Vegas sale bien, pero no para relajarse. Suenan como un cañón, pero se pierden en sus letras. Siguen con su batalla 'rudyliana' pero les cuesta conectar con la gente. 7 Carlos García Periodista Periodista Les honra, y mucho, que respeten su fantasía, aunque su entrada no fuera esta vez tan sugerente como de costumbre. De inicio se metieron en un particular casino, propuesta arriesgada por su profundo contenido. Tan trabajado e hilvanado como en ocasiones sobrado de carga para digerirlo. Y eso puede pegarles. Segundo tema más directo y potente, con algunos momentos de chispa y conexión, pero sin llegar a dar un golpe encima de la mesa. 7

Chinchosos

4. Chinchosos / Andrés Gutiérrez

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Nostalgia potente en el pasacalle y mejora en actitud, pero exceso de contenidos y desorden en ambos temas. Percusión irregular y dificultad para que el mensaje llegara con claridad. Avance respecto a otros años, pero lejos de consolidarse. 4 Juanjo Ramos Periodista Periodista “Quince años esperando una final” cantaban. Serán 16. Se les hizo larga la actuación. Y a nosotros. Me perdí con los influencers. Ellos tampoco encuentran el camino. Una pena 4 Manoj Daswani Periodista Periodista Una noche aciaga desde el momento de entrar -sin que les cuadrase el vídeo previsto- hasta la despedida. Serios problemas para defender sus temas a concurso. Habrá que seguir esperando para que el nivel de la murga se aproxime a lo que algún día significó su ilustre nombre. 3 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Lo intentaron pero están aún lejos de sonar y convencer al público. Lo mejor su pasacalle y despedida. El concurso es muy exigente y si no se hace una buena interpretación con buenas letras, imposible de tener opciones para estar en una final. 4 Víctor de Castro Periodista Periodista Su pasacalle y su despedida son CARNAVAL. En mayúsculas. Parecía que iba a mejor que otros años... pero se queda en espejismo. Ojalá destacaran como las flechas de su disfraz. 3,5 Carlos García Periodista Periodista La presencia de El Flaco no ha podido frenar ni la caída de su pasacalles, casi la única seña identidad que les queda. Sus dos temas, la parada de guaguas y el influencer, quisieron ser perchas que acabaron convirtiéndose en simples excusas donde metieron las más variadas temáticas. Por momentos quisieron criticar y hacer humor... pero no lo lograron. 3,5

La Sonora

5. La Sonora / Andrés Gutiérrez