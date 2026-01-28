Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSigue en directo el Concurso de Murgas AdultasCadáver hallado en el marPrograma Carnaval de TenerifeConciertos TenerifeCaso Mediador
instagramlinkedin

El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Tiralenguas, Tras Con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora actuaron sobre el Recinto Ferial

1. Tiralenguas

1. Tiralenguas / Andrés Gutiérrez

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La segunda fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 terminó el pasado martes en el Recinto Ferial tras la actuación de Tiralenguas, Tras Con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora. Las cinco murgas lanzaron sus temas y la suerte está echada para estar el sábado en la gran final.

El 'jurado paralelo' de El Día ha dado su fallo sobre la actuación de estas agrupaciones.

Tiralenguas

1. Tiralenguas

1. Tiralenguas / Andrés Gutiérrez

Raquel García

Letrista y periodista
Más firmes y compactos que en la edición pasada, con fuerza vocal y letras bien trabajadas. El segundo tema fue claramente superior y el cierre emotivo funcionó. El segundo tema les dió autoridad y el cierre, fue un broche que huele a final.
8

Juanjo Ramos

Periodista
Los magos del norte le prendieron ‘fuego’ al Recinto con dos buenos temas. Crítica cercana en el primero y fino humor, no sin dosis crítica, en el segundo. Una actuación redonda.
8,5

Manoj Daswani

Periodista
Un torbellino directo a la final del sábado. Su primer tema encuentra un binomio perfecto en el cañón de sus voces y la magia de sus solistas. El segundo, muy original y con un final en alto. Una actuación sensacional con denominación de origen: Icod tiene un murgón.
8,5

Pablo Afonso

Presidente Premio Criticón
Comenzaron con “ El Simulacro”, aunque yo diría que de simulacro nada, dieron caña a diestro y siniestro a los políticos. Una actuación de nivel afinados y temas críticos muy buenos. El norte al poder.
9

Víctor de Castro

Periodista
Apoteosis en su presentación. Que bien han sentado los cambios por Icod. Hasta las sanitarias, con alguna murguera camuflada, sonaban afinadas. 'El Mago del Norte' pide preferencia para volver el sábado.
9

Carlos García

Periodista
Rescatar para la entrada al talismán de su triunfo en 2007 (Fabiola Socas) fue clara declaración de intenciones. En su primero recrearon, con nota, un remix de los dos temas de Bambones: simulacro y sanidad. En el segundo, pura esencia de identidad norteña, con contenido, sentimiento y fuerza. El mago echa raíces en la final. Casi sin peros.
8,5

Tras Con Tras

2. Tras Con Tras

2. Tras Con Tras / Andrés Gutiérrez

Raquel García

Letrista y periodista
Pasacalle clásico que engancha. Buen primer tema de letra, lastrado por montaje musical y vocalización deficiente. El segundo prometía originalidad, pero fue de más a menos y volvió a perderse en la interpretación. Letras mejores que la ejecución.
5

Juanjo Ramos

Periodista
El algoritmo no las colocará entre las actuaciones favoritas. El primero pasó sin pena ni gloria, pero es cierto que la temática del segundo es valiente y moderna… sin que llegara a pegar.
5,5

Manoj Daswani

Periodista
Entusiasmo y trabajo encomiable para suplir la falta de componentes. Son una murga aseada, que canta bonito y bien, pero no encuentran la fórmula. Primera letra densa y segunda con un humor que no funcionó. Lejos del éxito.
5,5

Pablo Afonso

Presidente Premio Criticón
Mucha voluntad para agradar, sin convencer. Después de Tiralenguas o haces una buena actuación o te quedas sin opciones. En este caso sin opciones.
3,5

Víctor de Castro

Periodista
Empiezan con fuerza. Su pasacalle nunca falla. Pura letra en el primer tema con toques de humor. Se vienen abajo en las últimas músicas del segundo tema. El algoritmo las aleja de la final.
6

Carlos García

Periodista
Como le ocurrió a quien cantó después de Bambones, Tras con Tras pagó el 'sachazo' de Tiralenguas. Con limitación de componentes, su seña de identidad (pasacalles) queda algo capado. A su tema de la masificación le faltaron varios pasos al frente. Su algoritmo parecía buena propuesta, pero también se quedó a medio camino pese a su giro serio final.
4,5

Mamelucos

3. Mamelucos

3. Mamelucos / Andrés Gutiérrez

Raquel García

Letrista y periodista
Siguen buscando revivir éxitos pasados. Pasacalle y despedida funcionan, pero no sostienen una actuación completa. Primer tema con demasiadas perchas y exceso de contenidos; segundo con buenos arranques pero demasiados altibajos. Cerraron arriba tras un camino irregular.
6

Juanjo Ramos

Periodista
¡Ay, Rudy amigo! ¡Canarias no está contigo! Y dicho eso, se pasaron de densos en un primero que partió de la buena idea del casino. Conectaron más en el segundo. Sí, pero…
7

Manoj Daswani

Periodista
Anodinos. Huérfano de pegada, el primer tema tiene más atrezzo que letra. El segundo empieza bien y luego busca aferrarse al rajazo final para ganarse el pase. No pareció la mejor noche para los de Carlos González. Sin ser un naufragio, sí fue una decepción.
6,5

Pablo Afonso

Presidente Premio Criticón
La murga del Márquez de la Noria, como le llama Pedro Mengíbar, no demostraron, con su primer tema, la calidad que esperábamos, sería genial que las letras, las cuatro, tengan la misma calidad que el grupo. En su segunda interpretación mejoraron lo suficiente como para tener opciones en la final.
7,5

Víctor de Castro

Periodista
La apuesta en Las Vegas sale bien, pero no para relajarse. Suenan como un cañón, pero se pierden en sus letras. Siguen con su batalla 'rudyliana' pero les cuesta conectar con la gente.
7

Carlos García

Periodista
Les honra, y mucho, que respeten su fantasía, aunque su entrada no fuera esta vez tan sugerente como de costumbre. De inicio se metieron en un particular casino, propuesta arriesgada por su profundo contenido. Tan trabajado e hilvanado como en ocasiones sobrado de carga para digerirlo. Y eso puede pegarles. Segundo tema más directo y potente, con algunos momentos de chispa y conexión, pero sin llegar a dar un golpe encima de la mesa.
7

Chinchosos

4. Chinchosos

4. Chinchosos / Andrés Gutiérrez

Raquel García

Letrista y periodista
Nostalgia potente en el pasacalle y mejora en actitud, pero exceso de contenidos y desorden en ambos temas. Percusión irregular y dificultad para que el mensaje llegara con claridad. Avance respecto a otros años, pero lejos de consolidarse.
4

Juanjo Ramos

Periodista
“Quince años esperando una final” cantaban. Serán 16. Se les hizo larga la actuación. Y a nosotros. Me perdí con los influencers. Ellos tampoco encuentran el camino. Una pena
4

Manoj Daswani

Periodista
Una noche aciaga desde el momento de entrar -sin que les cuadrase el vídeo previsto- hasta la despedida. Serios problemas para defender sus temas a concurso. Habrá que seguir esperando para que el nivel de la murga se aproxime a lo que algún día significó su ilustre nombre.
3

Pablo Afonso

Presidente Premio Criticón
Lo intentaron pero están aún lejos de sonar y convencer al público. Lo mejor su pasacalle y despedida. El concurso es muy exigente y si no se hace una buena interpretación con buenas letras, imposible de tener opciones para estar en una final.
4

Víctor de Castro

Periodista
Su pasacalle y su despedida son CARNAVAL. En mayúsculas. Parecía que iba a mejor que otros años... pero se queda en espejismo. Ojalá destacaran como las flechas de su disfraz.
3,5

Carlos García

Periodista
La presencia de El Flaco no ha podido frenar ni la caída de su pasacalles, casi la única seña identidad que les queda. Sus dos temas, la parada de guaguas y el influencer, quisieron ser perchas que acabaron convirtiéndose en simples excusas donde metieron las más variadas temáticas. Por momentos quisieron criticar y hacer humor... pero no lo lograron.
3,5

La Sonora

5. La Sonora

5. La Sonora / Andrés Gutiérrez

Raquel García

Letrista y periodista
Frescura, actitud y conexión constante con el público. Lenguaje no verbal impecable, afinación que basta y un tono positivo que se agradece. Primer tema original e irónico; segundo emotivo y soñado. Lo peor no poder repetirlo. Sorprendentes de principio a fin.
8,5

Juanjo Ramos

Periodista
Me ganaron con la defensa del comercio local en su primer tema. Luego acabaron muy “en primera persona” en el segundo para presentar su seria candidatura a repetir en final.
7,5

Manoj Daswani

Periodista
Mucho mérito cantar ante un auditorío semivacío y además hacerlo tan bien. Carlos Estévanez es un plus. La idea de los abonos, muy buena y con gotas de calidad. Tiran de sentimiento al cierre del primer tema, actualizado a última hora. Actuación que tiene mucho valor y que apela a temas nuevos, frescos y que entraron muy bien a última hora de la noche. ¿Pasarán?
7

Pablo Afonso

Presidente Premio Criticón
Una reivindicación a los pequeños comercios perjudicados por las obras y ya con el público enganchados otra vez con el concurso, siguen con una magnífica interpretación. Terminan con un tema lacrimoso. De los mejores de la noche.
8

Víctor de Castro

Periodista
Ese disfraz me trae recuerdos de cierta ganadora de 2020. Se segundo tema era 'El sueño', al igual que su fase. Conectaron de principio a fin con el público. Si también lo consiguieron con el jurado...
8.5

Carlos García

Periodista
Notable broche a la fase. Una buena propuesta inicial, los bonos, con momentos brillantes (homenaje a pequeños emprendedores), y otros algo populistas. Su segundo, un tema soñado, conectó por completo... gracias a recursos de hace décadas (rajazo a la prensa) y otros no novedosos. Demasiados regalos, pero mucha carga emocional final... y boletos para estar en final.
7

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
  2. Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
  3. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  4. La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
  5. La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
  6. Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
  7. La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
  8. El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet

Qué murgas actúan hoy en la tercera fase del concurso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Qué murgas actúan hoy en la tercera fase del concurso del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

El 'jurado paralelo' de El Día puntúa la segunda fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Nueva crítica de una comparsa del Carnaval de Cádiz a la chirigota de Tenerife en el COAC: "Se tomaron mi concurso a cachondeo"

La Sonora y Tiralenguas sacan el pasaje para la final de murgas del Santa Cruz de Tenerife

La Sonora y Tiralenguas sacan el pasaje para la final de murgas del Santa Cruz de Tenerife

Sigue en directo la 2ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: Mamelucas sale al escenario del Recinto Ferial

Sigue en directo la 2ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: Mamelucas sale al escenario del Recinto Ferial

Bambones trae las risas al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con la Lotería Nacional para denunciar el mal estado de la sanidad canaria

Bambones trae las risas al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con la Lotería Nacional para denunciar el mal estado de la sanidad canaria

Estas son las puntuaciones del 'jurado paralelo' de El Día para las murgas adultas en la primera fase del concurso

Estas son las puntuaciones del 'jurado paralelo' de El Día para las murgas adultas en la primera fase del concurso

Aceptar la crítica

Aceptar la crítica
Tracking Pixel Contents