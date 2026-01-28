Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados buscan su pase a final en la tercera fase de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La tercera fase del Concurso de Murgas Adultas toma protagonismo esta tarde, a partir de las 20:30 horas, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, con una sesión que combina nombres consolidados, propuestas emergentes y una de las murgas llamadas a pelear por todo. La noche podrá seguirse en directo a través de Radio Televisión Canaria y la plataforma Canarias Play.

Como telonera abrirá el espectáculo la murga infantil Mamelones, ganadora del concurso de la cantera por segundo año consecutivo, un reconocimiento que vuelve a poner en valor el relevo generacional del Carnaval antes de dar paso al tiempo de concurso adulto.

Cinco murgas en busca del pase a la final

Ya en competición, serán cinco las murgas que se subirán al escenario de los Ritmos Latinos: Guachinquietas, Burlonas, MarchilongasTrapaseros y Avispados, en una fase decisiva para despejar el camino hacia la final del certamen.

1. Guachinquietas | Desde el Barrio de la Salud

La primera murga en concurso de la noche llega desde el Mercado del Barrio de la Salud. Guachinquietas comparece con 92 componentes y lucirá la fantasía “En un carnaval real, su payasísima majestad”, diseño de Ángel Díaz.

Bajo la dirección de Raquel Coello, interpretarán los temas “Estén atentos que ya llegan, con ustedes las barrenderas” y “La Kimberly”, con letras de Alberto Díez y Naara Hernández y dirección musical de Javi Plata. Abrirán la fase con una propuesta que mezcla sátira, personaje y crítica social.

2. Burlonas | 15 años escribiendo Carnaval

También desde el Mercado de la Salud, Burlonas celebra sus 15 años de trayectoria con 92 componentes sobre el escenario. Lucirán la fantasía “Escribiendo carnaval desde hace 15 años”, diseño de Tanausú Rodríguez.

Dirigidas por Adela Peña, interpretarán “Quién me lo iba a decir, la letra del ChatGPT” y “Esta canción está hecha para ellos”, con letras de David García y dirección musical de la propia Adela Peña, apostando por la actualidad y el humor autorreferencial.

3. Marchilongas | Identidad y mensaje desde Taco

La tercera murga de la noche ensaya en Taco y contará con 47 componentes. Marchilongas lucirá la fantasía “Sembrando alegría, cosechando ilusión y floreciendo en Carnaval”, diseño de Josua Sánchez.

Bajo la dirección de Keila Jerez, interpretarán “Cosas de chicas” y “Que salga lo que salga”, con letras de la propia murga y dirección musical de Julio Alexis Hernández Calzadilla, en una propuesta que reivindica identidad y mensaje.

4. Trapaseros | El peso de los favoritos

Desde Los Realejos llega una de las murgas más esperadas de la fase. Trapaseros comparece con 101 componentes y la fantasía “En el Trapaseros Park, vienes normal y sales animal”, diseño de Nareme Melián.

Dirigidos por Adrián García, interpretarán “Un tema limitado” y “La fábrica de papel”, con letras de la propia murga y dirección musical de David Padilla. Una actuación clave para confirmar su condición de aspirantes a todo.

5. Avispados | Frescura para cerrar la fase

Cierra la tercera fase la murga Avispados, que ensaya en Ofra y cuenta con 46 componentes. Lucirán la fantasía “Es mi primer año y estoy medio rayado, pero bueno… ¿y a ti qué avispa te ha picado?”, diseño de Jonay Regalado.

Bajo la dirección de Miguel Díaz, interpretarán “Me lo pienso” y “El del gas (el butanero)”, con letras de Fran Baraja y la propia murga y dirección musical de Miguel Díaz, con el objetivo de cerrar la noche dejando buenas sensaciones.