Estas son las puntuaciones del 'jurado paralelo' de El Día para las murgas adultas en la primera fase del concurso
Conoce las puntuaciones de Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui Traques
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vivió en la noche del lunes uno de los momentos más esperados con el inicio de la primera fase del concurso de murgas adultas, una cita que reunió a seis grupos del carnaval. Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui Traques fueron las encargadas de llenar el Recinto Ferial de música, crítica, humor y temas de actualidad.
Esta es la calificación del 'jurado paralelo' de El Día para Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui Traques.
Chaladas
Bambones
Jocicudas
Desatadas
Malcriadas
Triqui Traques
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
- La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
- El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet