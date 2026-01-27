Estas son las puntuaciones del 'jurado paralelo' de El Día para las murgas adultas en la primera fase del concurso

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vivió en la noche del lunes uno de los momentos más esperados con el inicio de la primera fase del concurso de murgas adultas, una cita que reunió a seis grupos del carnaval. Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui Traques fueron las encargadas de llenar el Recinto Ferial de música, crítica, humor y temas de actualidad.

Esta es la calificación del 'jurado paralelo' de El Día para Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui Traques.

Chaladas

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista De menos a más. Primer tema con ideas potentes pero algo disperso y algún desajuste de afinación; el segundo, mucho más sólido, directo y más firme. Lo mejor, la fuerza y la ausencia de miedo al abordar temas incómodos. 6 Juanjo Ramos Periodista Periodista Volvieron a tocar la fibra con su primer tema, pero solo por momentos (los trastornos alimentarios o el acoso escolar). En el segundo repitieron fórmula y acabaron en lo más alto. 6,5 Manoj Daswani Periodista Periodista No aprovechan la ventaja de ser las primeras. Dejaron al frío al público, que esperaba su arrolladora versión de 2025. Demasiado lineales. Sin argumentos para destacar. 5,5 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Las actuales ganadoras del premio Criticón comienzan con fuerza con su pasacalle animando al público. Las Señales, tema denuncia social. Su segundo tema, El poder del miedo, temazo para rematar una buena actuación. Está claro que no vienen de Icod de excursión, vienen para competir con las mejores. 8 Víctor de Castro Periodista Periodista Palo tras palo para comenzar el concurso. Estilo Chaladas. Ambos temas de menos a más, llegando a sonar a la murga que enamoró en 2025. La sensación no es mala, pero les pesa el listón del año pasado. 6,5 Carlos García Periodista Periodista Tras sus éxitos de 2024 y 2025 se esperaba algo más de ellas. Sus temas parecían dos buenas perchas, y aunque los interpretaron con fuerza, apenas tuvieron momentos de explosión. Sí acabaron muy arriba su segunda canción. 6,5

Bambones

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Lo suyo no es suerte, es talento y trabajo. Arranque arrollador, con un sermón a Rosa Dávila que hizo temblar al recinto. Sarcasmo, ironía y letra con sello propio, rápidos y numerosos, pero que terminan por entenderse. La murga está más saludable que nunca 9,5 Juanjo Ramos Periodista Periodista Oasis en un desierto de fase. Letra, letra y más letra. El segundo tema (Sanidad) es una auténtica joya que hace de menos a un buen primero. ¿En serio hay dos mejores el sábado? 9,5 Manoj Daswani Periodista Periodista Se marcaron una preliminar prodigiosa con dos temas de los que entran mejor en fase. Rima, musicalidad, fina ironía, crítica murguera. Aprovecharon hasta los minutos fuera de repertorio. Sensacionales. 10 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Manual de instrucciones, tema superado con el segundo espectacular. Una actuación de las que se recordarán mucho tiempo. Una gran murga que tiene que estar en la final para poder seguir disfrutando de su crítica y grandes voces donde oírlos cantar es una delicia. 10 Víctor de Castro Periodista Periodista Da gusto escucharlos. Si mañana estalla todo, Bambones nos habrá preparado. El segundo, una oda a todo lo que está mal en la sanidad canaria. Suelen ser la mejor medicina para levantar al público. Nos vemos el sábado. 9 Carlos García Periodista Periodista Entrada sublime y para enmarcar. Cumplieron con el primero, sobre todo con un buen final. Rescataron un tema fetiche, la sanidad, hace algunas décadas y le dieron unas cuantas vueltas de tuerca, sin vacío alguno en la letra y antes de otro potente cierre. 9

Jocicudas

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Correctas, con buena coordinación de movimientos. El mensaje se perdió por exceso de pesimismo y acumulación de temas, lo que dificultó la comprensión, especialmente en el segundo. Faltó emoción y conexión, pese al esfuerzo y la entrega tras un año duro. 4,5 Juanjo Ramos Periodista Periodista Dadas las dificultades que han tenido para ensayar, defendieron su actuación para bajarse a gusto del escenario y seguir trabajando con la promesa de volver en 2027 y tal. 5 Manoj Daswani Periodista Periodista Con algunos problemas de inteligibilidad, no enganchan con sus temas. Pusieron trabajo y dedicación para salir adelante: cantar fue su premio. 4 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Comienzan criticando por no tener un local de ensayo, No parece que el problema del local le haya afectado. Cantaron afinadas y con buenas voces en sus dos temas. Buena actuación a pesar de sus problemas. Esperemos que el próximo año esté todo solucionado y veamos a una murga a pleno rendimiento. 6 Víctor de Castro Periodista Periodista Los temas se hicieron muy largos. ¿Duro 30 minutos solo? Repuntan con el tema migratorio, pero se quedan cortas. Su premio es estar y no desentonar tras un año tan complicado. 4 Carlos García Periodista Periodista A sus meses previos complicados se les unió cantar tras Bambones, un hándicap en todos los sentidos. Sin ser malas interpretaciones, a sus dos temas (congreso ciudadano y museo) les faltó gancho, sobre todo al segundo. 4,5

Desatadas

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Más intención que resultado. Primer tema serio y muy directo, sin aportar novedad. El segundo, con intención de humor, se quedó hablado y sin sello propio. El cierre sobre el cáncer generó aplauso más por respeto que por letra. 4,5 Juanjo Ramos Periodista Periodista Valió la pena esperar 27 minutos para escuchar ese bonito final del segundo tema. Antes, un intento de humor que no fraguó. Y un potaje en el primero de derecho en derecho. 5 Manoj Daswani Periodista Periodista Tras un primer tema donde cayeron en el tedio, el segundo buscó salir de la monotonía con su peluquería. Sin gancho, no encontraron la receta para lucir. Alguna estrofa se quedó sin actualizar. Si querían dar la sorpresa, se quedaron en el intento. 4 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Con el primer tema bajo un poco la intensidad de la fase. Con el siguiente y con alguna chispa de humor parecía que iban a mejorar pero no ocurrió, difícil lo tienen para pasar a la final. A seguir intentándolo y el próximo año a darlo todo. 5 Víctor de Castro Periodista Periodista Mejores las letras que la ejecución. Intentan jugar con el humor en el segundo tema y se quedan en eso, en intento. "Nos vemos en el Carnaval" decían para cerrar. Y nosotros encantados. 4,5 Carlos García Periodista Periodista Mantuvieron la tendencia a la baja tras Bambones. Hipotecadas por su bajo número de componentes, y por dos temáticas en las que les costó aportar. Salvaron su actuación (que defendieron como pudieron) con un final cargado de sentimiento. 3

Malcriadas

Raquel García Letrista y periodista Letrista y periodista Primer año sin encontrar aún un estilo propio. Primer tema muy reconocible y genérico, encadenando críticas sin personalidad. El segundo, musicalmente monótono. Queda camino por recorrer para definir identidad. Amén. 3 Juanjo Ramos Periodista Periodista Era su estreno y solo por eso hay que felicitarlas. Pero si la crítica del primero no llegó en exceso, el intento de humor del segundo naufragó entre bostezos del ya reducido público. 5 Manoj Daswani Periodista Periodista Rozan el aprobado en el debut. El primer tema, de más a menos. El segundo, una original apuesta por salir de lo convencional. Algo falló, pues las dos canciones se hicieron demasiado largas. 4,5 Pablo Afonso Presidente Premio Criticón Presidente Premio Criticón Comienzan su andadura por el difícil camino de meterse en el grupo de las mejores murgas. Actuación floja y con el público ya sin ganas de aplaudir, tampoco había motivo para ello.. Con trabajo seguro que se consiguen los retos, pero ahora no están para pasar a una final. 4 Víctor de Castro Periodista Periodista Un primer año correcto, intentando cosas distintas con sus santos y sus palmas. Les ayudó la inercia de la fase Les queda otra presencia en concurso... en el Norte. 5 Carlos García Periodista Periodista En su estreno no pudieron escapar de la tendencia previa. Inseguras y algo atropelladas en un primero que se perdió, destacó su propuesta del segundo (temática y visual)... aunque no su ejecución. Pueden tener recorrido. 3

Triqui Traques