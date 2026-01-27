Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSigue en directo el Concurso de Murgas AdultasCadáver hallado en el marMejoras para los centros de día de CanariasAdiós a una leyenda del CD Tenerife FemeninoPrograma Carnaval de Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Sigue en directo la 2ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: Mamelucas sale al escenario del Recinto Ferial

Tiralenguas, Tras con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora serán los protagonistas de la segunda noche murguera de camino a la gran final

2ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife / Televisión Canaria

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El escenario del Recinto Ferial vuelve a encender los focos para recibir a la 2ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Sobre las tablas estarán, por este orden, Tiralenguas, Tras con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora. Una segunda fase que pasa a ser de cinco murgas, por las seis que se subieron a cantar el pasado lunes.

Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques fueron los primeros en abrir fuego el primer día. Para el miércoles, escucharemos a Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados. Cierran las fases el próximo jueves Diablos Locos, Redoblonas, Irónicos, Zeta-Zetas y Diabólicas.

Noticias relacionadas

Si quieres saber como fue la 1ª Fase de las Murgas adultas, te dejamos por aquí la crónica de nuestro compañero Humberto Gonar y la votación del 'jurado paralelo' de EL DÍA a cada una de las murgas que participaron. Ahora sí, comenzamos con la 2ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
  2. Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
  3. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  4. La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
  5. La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
  6. Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
  7. La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
  8. El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet

Fase de trámite de Mamelucos con sobrecarga de batiburrillo en el concurso de murgas del Santa Cruz de Tenerife

Fase de trámite de Mamelucos con sobrecarga de batiburrillo en el concurso de murgas del Santa Cruz de Tenerife

Sigue en directo la 2ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: Mamelucas sale al escenario del Recinto Ferial

Sigue en directo la 2ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: Mamelucas sale al escenario del Recinto Ferial

Bambones trae las risas al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con la Lotería Nacional para denunciar el mal estado de la sanidad canaria

Bambones trae las risas al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con la Lotería Nacional para denunciar el mal estado de la sanidad canaria

Estas son las puntuaciones del 'jurado paralelo' de El Día para las murgas adultas en la primera fase del concurso

Estas son las puntuaciones del 'jurado paralelo' de El Día para las murgas adultas en la primera fase del concurso

Aceptar la crítica

Aceptar la crítica

Rosela, que nació hace 17 días escuchando Bambones, la 'componente' más joven de Chaladas en el concurso del Carnaval de Tenerife

Una comparsa del Carnaval de Cádiz vuelve a criticar duramente a la chirigota de Tenerife en el COAC: "Se tomaron mi concurso a cachondeo"

Bambones y Redoblones, lo mejor primera fase de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Tracking Pixel Contents