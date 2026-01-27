Sigue en directo la 2ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: Mamelucas sale al escenario del Recinto Ferial

El escenario del Recinto Ferial vuelve a encender los focos para recibir a la 2ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Sobre las tablas estarán, por este orden, Tiralenguas, Tras con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora. Una segunda fase que pasa a ser de cinco murgas, por las seis que se subieron a cantar el pasado lunes.

Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques fueron los primeros en abrir fuego el primer día. Para el miércoles, escucharemos a Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados. Cierran las fases el próximo jueves Diablos Locos, Redoblonas, Irónicos, Zeta-Zetas y Diabólicas.

Si quieres saber como fue la 1ª Fase de las Murgas adultas, te dejamos por aquí la crónica de nuestro compañero Humberto Gonar y la votación del 'jurado paralelo' de EL DÍA a cada una de las murgas que participaron. Ahora sí, comenzamos con la 2ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Los de Lolo García continúan su camino en el Recinto Ferial y van a por el segundo tema, 'Influencer canario'.

Chinchosos presenta su primer tema, 'La parada'.

Chinchosos arranca con su presentación y su pasacalle.

Se sube al escenario del Recinto Chinchosos.

Se despide Mamelucos del Recinto Ferial.

'Perdonar no es lo mismo que pedir perdón'. Así se llama el segundo tema que ya canta Mamelucos en el Recinto Ferial.

Empieza Mamelucos con su primer tema a concurso: 'El casino de Las Vegas'

Arranca Mamelucos con Carlos 'Mamelón' al frente.

La Casa del Miedo aparece en el Recinto Ferial. Mamelucos se sube al escenario y será la tercera murga en actuar.