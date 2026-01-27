Fase de trámite de Mamelucos con sobrecarga de batiburrillo en el concurso de murgas del Santa Cruz de Tenerife

El Concurso de Murgas Adultas de Santa Cruz de Tenerife celebra este martes su segunda fase, tras una primera fase en la que Bambones bajó el cielo a la tierra, en una apertura de certamen para olvidar.

Sobre el escenario del recinto ferial, Castorcitos, segundo de Interpreteación en el certamen infantil y por tanto telonera.

Y a partir de ahí, Tiralenguas, Tras-Con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora en busca del salvoconduto para la final de este sábado.

2. Tras Con Tras / Andrés Gutiérrez

Castorcitos (2006), telonera

Bajo la dirección de Daniella Cabrera, hija del responsable artístico y fundador de la murga Ángel Cabrera, inauguraron la segunda de las cuatro fases a las 20:30 horas. Pasacalle y... "Ahora soy yo quien no va a clase", tema para amenizar la conexión a la Televisión Canaria que retransmite en directo la cita. Su actuación, mucho mejor en el concurso, cuando se alzaron con uno de los premios que reconoce la calidad del repertorio. "No somos etiquetas sino niños y ya está", sentenciaron en una de sus estrofas mientras pedían respeto y también educación. Y acaban pidiendo salvar la cantera y cuidar las tradiciones.

Andrés Gutiérrez

1. Tiralenguas

Abre el tiempo de concurso la murga Tiralenguas, llegada desde Icod de los Vinos. Con 87 componentes sobre el escenario, lucirán la fantasía “35 carnavales han tejido el camino: hoy, en los recuerdos de mi memoria, Tiralenguas se llena de colores para continuar su historia”, diseñada por Toño y Diego y confeccionada por Kyril Pérez. Bajo la dirección de Osel Martín, que se estrena en sustitución de su director fundador José Antonio Vera, interpretarán los temas “Los simulacros” y “El Mago del Norte”, con letras de Jerobam Abreu y Rubén Pitu, director de Nietos de Sarymánchez de Las Palmas de Gran Canaria, y dirección musical de Xerach Casanova, el mago de voz que dejó escapar Mamelucos.

Abren con una presentación cantada a tantas voces como años cumplen en el Carnaval: 35. Juegan a hacer un recorrido por los disfraces que han vivido durantre tres décadas y media... Rescataron la presentación que hicieron en el pasado la propia Fabiola Socas que volvió a subir. Siempre a tu vera. ¿Vera?, no, Osel Martín, el nuevo director en sustitución precisamente de José Antonio Vera su director y fundador. Bonito detalle de sacar cada uno de los disfraz que han vestido durante su andadura, la mayoría durante su etapa en el Norte hasta que en 2024 decidieron cerrar la etapa en el certamen comarcal que fundaron para participar en la capital de la crítica y el pasacalle.

Primer tema, 'El simulacro', que recuerda al que interpretaron la víspera Bambones. Mucho mejor en voces en su arranque. Parecen enchufados y comienzan a desgranar simulacros. "No te creas nada; todo mentira, una fantasmada". Se les entiende, y ya tiene mérito después de lo visto en día anterior. "Simulacro de anormal, Rudy Ruymán", y así una relación de ejemplo, como simulacro de glorieta, la del Padre Anchieta. Obligada referencia al simulacro de la erupción del volcán que se desarrolló en el Norte. Hasta ese momento, un período cantado sin chispa, ni ironía. Incluyen una retahíla y ponen al público a cien. Y se lanzan a tocar el corazón prestando el micrófono a la voz de un palmero para denunciar la situación de olvido que viven las familias de la Isla Bonita. "El Gobierno canario es un mercenario". Y también cedieron la voz al personal sanitario. ¿No hizo esto Bambones en la final de hace dos años cuando subió entre otros a Luis Mariano y Maribel Oñate? Igual suben también a los de El Cardonal. O a Vera. Simulacro de Bambones.

Siguen con "¿Qué hago aquí?", en el que cantan como si fueran agricultores, con azada incluido. "Soy el mago ignorante, depende porque tengo tierras en Icod". Por momento hacen un movimiento al estilo Triquikonas, con canción cantada. Ponen música a las virtudes de vivir en el Norte.Tiralenguas se debate entre magos o malos, cantan. La respuesta el jueves cuando se sepa si el jurado los pasa a final. También recuerdan los trucos que dan "remedios naturales" para la salud. Parece la cara b del tema. Y se tiran a la piscina al defender el Carnaval de posibles denuncias; es cultura, dicen. El tema, una canción desesperada en busca de que no se repita la edad del año pasado cuando de las cuatro murgas del Norte ellos fueron los únicos que no pasaron. Hasta ahora, los segundos mejores de los siete que se han sucedido desde la primera fase. Enanora su final en la declaración: "no importa de donde venga, un concurso sin barrera". Muy emocionante ver a Sito, director de Trapaseros de pura cepa, entrevistado por Alexis Hernández cuando tenía pantalones cortos. Bonito reencuentro de Tiralenguas con Trapaseros.

Andrés Gutiérrez

De Tiralenguas, en Icod, a Tras Con Tras, en La Salud. Llegan Tras con Tras, con 48 componentes. Lucirán la fantasía “Sobre ruedas llegamos y el carnaval nos lo gozamos”, diseñada por la propia murga. Dirigidos por Tati Rodríguez, interpretarán los temas “Canarias, sálvese quien pueda” y “El algoritmo”, con letras de Tati Rodríguez y Cristo Casas y dirección musical de Cristo Casas. Celebran el treinta y un aniversario y el año pasado se quedaron a las puertas de la final.

Tras con Tras suena como una bomba. Arrancan con una presentación que reivindican ser la voz del pueblo y rajazo por la situación en la que desarrollan sus ensayos con un mercado en obras. Aún así, aseguran que no las van a callar. Estas Tras suenan mágicas. Y no han cantado su himno, el pasacalle que debería ser un fijo en el temario de EduCarnaval.

Primer tema, "Canarias, sálvese quien pueda" para desgranar cómo un isleño se siente ajeno en su tierra por la masificación que provocan los turistas. Rajazo cuando dicen que a ver quién se atreve a cortar el agua a un spa o un campo de golf. Muchas felicidades. Así, sí. El año pasado se quedaron en las puertas de final y tienen encanto. Siguen con los alquileres y los problemas que afrontan los jóvenes. El tema se viene arriba cuando empieza visitar Taganana, Chimbesque, el Teide... y con unas rimas exquisitas, con rajazo el do mayor al proyecto de playa para Las Teresitas. De las mejores letras junto a Bambone; va en su contra que las tienen que interpretar.

Quedaba el segundo tema y demostrar por qué estilo se decantan de la mano del tándem Cristo Casas y Tati Rodríguez. Dedicar una letra al algoritmo es de premio... en la TLP. Original, sin duda. Buscan la excelencia al cantar a las proteínas. El tema se desploma y con ellas las opciones de pase a final. Lástima que cantó el segundo tema.

Andrés Gutiérrez

3. Mamelucos

La tercera murga de la noche llega desde la calle La Noria, ensayando en la Casa del Miedo. Mamelucos contará con 89 componentes y presentará la fantasía “Soy el Faraón Tutanramón”, diseño de Javier Torres y Lito Díaz. Bajo la dirección de Carlos González, interpretarán “Hagan sus apuestas” y “Perdonar no es lo mismo que pedir perdón”, con dirección musical de Adrián Montesdeoca.

Ecuador de la segunda fase. La espera siempre eterna por los de la Casa del Miedo la amenizaron de forma sensacional los presentadores de la velada, Alexis Hernández, la revelación de la termporada Mery Gorostiza y la sabiduría de Pedro Mengíbar, presidente del Aula de Cultura del Carnaval de Tenerife.

Y llegaron los Mamelucos convertidos en "Tután Ramón". La presentación, sello de Adrián Montesdeoca, director musical, le devuelve la espectacularidad que ha caracterizado a los de la Casa del Miedo con el esplendor de la voz de Míriam Cruz, cantante esperancera vinculada al folclore.

Llega el primer tema, con el que Mamels se va al Casino de Las Vegas. Al frente, Carlos González 'Mamelón', por segundo año en la dirección. Referencia al motivo del Carnaval de Las Palmas para con el dinero que se juegan recordar los problemas para pagar uniformes, la luz o el agua. Un tema muy bien armado. Comercial y con contenido de carga de profundidad. Al más puro estilo socarrón. Entre los golpazos... dicen que Bermúdez y Tarife prometieron un gran árbol de Navidad y plantaron un un pinito, para quitarle la careta a Caraballero. Se sacan un as de la manga en este primer tema que aborda tantos asuntos como números tiene un bingo.

El segundo... "No es lo mismo perdonar que pedir perdonar", y bajo esa máxima cantan, se atropellan miles de argumentos por los que hay que pedir perdón, para temblar las voces en la referencia al ombliguismo. Siguen hablando de protocolos, las colas en la calles, el cierre de negocio... Batiburrillo que parece una lluvia de asuntos sin empaquetar y sin tiempo para asimilar. Disparan una y otra vez. Y llegan también su canto a la Sanidad, y los okupas, y la vivienda, el fracaso escolar y todo eso en menos de 30 segundos.

Cierran rectificando: "Ay Rudy, amigo, perdón por lo sucedido"... E intentan hacer murga con el público "ay Rudy, amigo, Canarias no está contigo".

Fase de trámite de Mamelucos con temas batiburrillos.

La cuarta murga de la noche llega desde Ofra. Chinchosos, con 48 componentes, lucirá la fantasía “Influencer canario de los de verdad, y ojo, no te voy a demandar. ¿Por qué? Porque soy un profesional”, diseño de José Roberto Alvite. Dirigidos por Lolo García, interpretarán “La chinchoparada” e “Influencer canario”, con letras de Javi y Aito y estrenan en la dirección musical de José Antonio “El Flaco”, más conocido por su vínculo como 'alma mater' de los recordados Singuagnos. Monta la propuesta musical de El Flaco José Osmundo.

5. La Sonora

Cierra la fase la murga La Sonora, que ensaya en Añaza y cuenta con 50 componentes. Presentará la fantasía “El tiempo solo vale si se vive cantando”, diseño de Yanira y Cristian Santana. Dirigidos por Carlos Estébanez, interpretarán “Aquí y ahora llegan los Bonos de La Sonora” y “Un tema soñado”, con letras de Nino Bello, en el pasado de Tiralenguas, y Óscar Gómez, que también asume la dirección musical.

El jurado de Interpretación y Presentación

El jurado del apartado de Interpretación está integrado por Eduardo Peña González, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna; Ariann, cantante y violonchelista profesional y creadora de contenido; Elisa Sonia Albertos Cedrés, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias; Alejandro Gómez, periodista de Radio Televisión Canaria; Melanie Henríquez, actriz de doblaje y locutora; Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista; Marta Rodríguez, presentadora de Televisión Canaria; Carolina Gil Hernández, clown; y Leopoldo Real González, docente del SEPE.

En el apartado de Presentación ejercerán como jurado Cristo Rodríguez Torres, técnico de Confección y Moda; Vicky Martorell, estilista de vestuario; y Javier Aguilar, diseñador de moda de la firma Ananas Wear.

Este miércoles, tercera fase

Cabe recordar que este miércoles se celebrará la tercera fase del Concurso de Murgas Adultas, y que aún quedará una última jornada el jueves. En esas fases participarán las murgas Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados. El Carnaval continúa y la batalla murguera sigue más viva que nunca.