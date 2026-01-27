Una comparsa del Carnaval de Cádiz vuelve a criticar duramente a la chirigota de Tenerife en el COAC: "Se tomaron mi concurso a cachondeo"

La "innovadora" y controvertida chirigota de Tenerife, Los Legías con G, ha vuelto a estar presente en el Teatro Falla dos semanas después de su actuación, que sigue dando mucho de qué hablar en Cádiz. En esta ocasión, ha sido la comparsa Los Pájaros Carpinteros, que ha dedicado la letra de un cuplé a la agrupación canaria que participó en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de la capital gaditana, reavivando la polémica, aunque con humor y algo de sarcasmo, sobre su paso por el certamen.

Una vez más, se reaviva un debate que muchos se empeñan en continuar Carnaval tras Carnaval, cuando otros prefieren cerrarlo para siempre y simplemente, disfrutar de esta tradición en ambas ciudades.

Concurso de Murgas Adultas: primera fase / Televisión Canaria

Esta agrupación actuó en el certamen el pasado viernes 23 de enero, dejando un gran sabor de boca entre el público del Falla, y soltando recados a la agrupación llegada de las islas. Uno de los momentos más comentados de su actuación fue una letra firmada por Antonio Serrano Álvarez, que arrancaba con un tono duro contra la Chirigota de Tenerife: "Muero con la chirigota que llegó de Tenerife. Qué pena que Benavides no hubiera tenido un rifle".

La canción interpretada con el sello propio de la comparsa, combinó sátira, crítica y denuncia, una mezcla habitual en esta modalidad del concurso, donde el humor convive con mensajes duros y cargados de intención. En la misma línea, la agrupación también emocionó al público con otro pasaje de un pasodoble dedicado a las víctimas del accidente de Adamuz, demostrando su capacidad para alternar la ironía con la sensibilidad social.

"Se tomaron con torpeza mi concurso a cachondeo"

El grupo de legionarios romanos procedentes de Tenerife, encabezado por Fran Trillo, líder de una agrupación del concurso de La Canción de la Risa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, logró despertar "los sentimientos más cartagineses" de la comparsa Los Pájaros Carpinteros durante su paso por el COAC. El cuplé que les dedicaron fue un ataque directo y sin concesiones a la agrupación chicharrera y a su participación en el certamen gaditano, que los autores interpretaron como una falta de respeto al concurso.

Los versos no dejaron lugar a dudas sobre el malestar generado, llegando a cantar que "se tomaron con torpeza mi concurso a cachondeo". En un tono provocador y cargado de ironía, la comparsa incluso bromeó con "meterles la cabeza en los dos leones que hay Correos" (edificio de la ciudad) y se preguntan: "¿Qué os hemos hecho, Canarias, y por qué nos atacáis?". El remate llegó con una advertencia final, insinuando que, si vuelven a invitarlos, "llevarían a los de Cádiz" al concurso de murgas como revancha por aquella controvertida participación.

Una crítica cargada de tópicos canarios

El verso final del cuplé fue contundente y polémico, para rematar con fuerza, ya que, si volvíamos a mandar una chirigota canaria, nos hacían una sugerencia: "que no tenga un retraso de más de una hora de diferencia".

Este dardo directo a la actuación tinerfeña reaviva uno de los debates más recurrentes del carnaval español, un choque de estilos y tradiciones que algunos se empeñan en alimentar en lugar de disfrutar desde el respeto y la convivencia.

Porque murgas y chirigotas son dos formas distintas de vivir y entender el Carnaval, una fiesta popular, crítica y profundamente arraigada tanto en Tenerife como en Cádiz. Ambas beben del recuerdo, la sátira y el humor como esencia común, y las diferencias deberían quedarse sobre las tablas del Teatro Falla o del Recinto Ferial. Al final, el Carnaval es celebración, risa y libertad creativa, y eso es lo que realmente importa.