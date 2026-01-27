Bambones trae las risas al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con la Lotería Nacional para denunciar el mal estado de la sanidad canaria

El pasado lunes arranco sobre el escenario del Recinto Ferial el Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. En ámbito carnavalero, este es uno de los eventos marcados en el calendario, tanto las fases como la final. En la segunda posición de la 1ª Fase actuó una de las murgas más longevas y premiadas del concursos. Llegados desde El Cardonal, los Bambones dieron el do de pecho y se postularon como firmes candidatos a la final del sábado.

Los de Primi Rodríguez, curtido ya en mil batallas, dedicaron su segundo tema a denunciar la situación de la sanidad en Canarias. Para ello, como marca de la casa, se centraron en la letra y poner los puntos sobre las íes en cada uno de los problemas. Con todo esto, y una Recinto Ferial entregado, hubo momento para el humor, pero siempre sin grandes parafernalias.

2. Bambones / Arturo Jiménez

La murga versionó el sorteo de la Lotería Nacional, sacando sus dos niños cantores en versión tinerfeña. "Los niños cantores, más grandes que el Teide, no es San Ildefonso, aquí les traje al Colegio Echeyde" fue la manera de presentar a los dos menores que cogerían el protagonismo momentáneo de la actuación. Así, comenzó el sorteo para salir de la lista de espera sanitaria.

"Milnovecientoooooos ochenta y sieeete". "Le operamos deeeel juaneteee". "Cuatro mil quinientoooos quince". "Le vendamoooos el esguiiince". Las risas abarcaban todo un Recinto Ferial abarrotado por la afición de Bambones y que se diluyó del lugar tras la actuación de su murga.

El momento álgido del sorteo llego en el siguiente número. Cuando uno de los niños cantores iba a llevar el sorteo al siguiente nivel... acudió la murga para ser políticamente correcta, aunque esto no sirva de precedente: "Ochenta mil doscientoooos veinticiiiinco". "Por el cuuuu...". Y Bambones al rescate: "Una colooooonoscooopia".

Un toque de humor para una actuación que ha sido valorada de manera muy positiva por el público. Los de El Cardonal son los vigentes subcampeones del concurso del año pasado y llegan a este 2026 con la intención de asaltar el trono de Trapaseros y que se han intercambiado desde el pasado 2023.