En Directo
Sigue en directo la 1ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques serán las primeras murgas en subirse al escenario del Recinto Ferial
Tras el Concurso de Murgas Infantiles y el Coreográfico, al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife llegan las murgas adultas con una primera fase en la que estarán Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques. El escenario del Recinto Ferial, inspirado en los ritmos latinos, acogerá cuatro fases entre el lunes y el jueves. Tras estas, se conocerán las ocho murgas que pasan a la gran final.
En la segunda fase actuarán Tiralenguas, Tras con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora. En la tercera Guachinquietas dará inicio a la fase seguida por Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados. Por último, el jueves actuarán Diablos Locos, Redoblonas, Irónicos, Zeta-Zetas y Diabólicas. Ese mismo día se conocerá el veredicto para el sábado.
Cierra Triqui-Traques su actuación y, con ello, termina la 1ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
'Los incomprendidos', así se llama el tema que cierra el concurso de murgas para Triqui-Traques.
Cuando se cumplen 20 años de la actuación de 'La Posesa', Triqui-Traques presenta su primer tema, 'Marionetas de nuestra sociedad'
La Afilarmónica de La Noria comienza con su pasacalle en el Recinto Ferial.
Está llegando a su fin la 1ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Lo cierra Triqui-Traques.
Unen el segundo tema y su despedida las Malcriadas en el Recinto Ferial.
Malcriadas termina el primer tema y ya se prepara par el segundo, 'Los santos'
'La trastienda del paraíso', el primer tema en concurso de Malcriadas.
Arranca Malcriadas con su pasacalle. Quinta murga en actuar en esta fase.
Hace acto de presencia sobre el escenario Malcriadas en el año de su debut. Las penúltimas de la noche.
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
- La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
- El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet