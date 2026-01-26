Sigue en directo la 1ª Fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arturo Jiménez

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

Tras el Concurso de Murgas Infantiles y el Coreográfico, al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife llegan las murgas adultas con una primera fase en la que estarán Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui-Traques. El escenario del Recinto Ferial, inspirado en los ritmos latinos, acogerá cuatro fases entre el lunes y el jueves. Tras estas, se conocerán las ocho murgas que pasan a la gran final.

En la segunda fase actuarán Tiralenguas, Tras con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora. En la tercera Guachinquietas dará inicio a la fase seguida por Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados. Por último, el jueves actuarán Diablos Locos, Redoblonas, Irónicos, Zeta-Zetas y Diabólicas. Ese mismo día se conocerá el veredicto para el sábado.

