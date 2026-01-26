Nueva Línea ameniza el sábado la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El grupo tinerfeño Nueva Línea será el encargado de poner ritmo y animación durante la deliberación del jurado en la Final de Murgas Adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, que se celebrará este sábado 31 de enero, a partir de las 20:00 horas, en el Recinto Ferial.

El anuncio fue realizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Fiestas, que confirma así la presencia de uno de los fenómenos musicales del momento en Canarias en la gran cita murguera del Carnaval. La actuación tendrá lugar en uno de los momentos más esperados de la noche, mientras el jurado decide el fallo del concurso, ofreciendo al público un espectáculo musical que hará más amena la espera.

La orquesta de moda

Nueva Línea vive actualmente un momento de enorme popularidad, especialmente en redes sociales como TikTok, donde sus actuaciones acumulan millones de visualizaciones. Su ascenso ha sido vertiginoso tras la viralización de su versión del tema Noche de Copas, que ha superado los 40 millones de reproducciones, situándose entre las canciones más escuchadas del país en los últimos meses.

Comienza la semana de las murgas

La Final de Murgas Adultas es uno de los actos más multitudinarios y seguidos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En esta edición competirán las ocho murgas mejor puntuadas tras las cuatro fases celebradas entre el 26 y el 29 de enero. Las entradas para asistir al evento se agotaron apenas hora y media después de salir a la venta, reflejo del enorme interés que despierta este concurso.

Durante la deliberación del jurado, el público podrá disfrutar de una selección del exitoso repertorio de Nueva Línea, en una noche que combinará crítica, humor y música en el escenario del Recinto Ferial.

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, dedicado este año a los Ritmos Latinos, continuará desarrollándose hasta el próximo 22 de febrero, con una amplia programación de actos para todos los públicos.

Nueva Línea, un clásico del Carnaval

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “Nueva Línea es ya un clásico del Carnaval chicharrero, en el que lleva años participando”, y subrayó que “es un orgullo que estén en boca de todos gracias a su profesionalidad y perseverancia”. Además, recordó que el público no solo podrá disfrutar de su música en la final de murgas, sino también durante el Carnaval de calle.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, señaló que “la final de murgas será una noche para disfrutar no solo por la calidad de las murgas finalistas, sino también gracias a Nueva Línea, que hará mucho más llevadera la espera hasta conocer a los ganadores”.