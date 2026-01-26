El ataque de un carnavalero de Cádiz a la chirigota de Tenerife en el Teatro Falla: "Me voy a callar porque soy cristiano"

El Carnaval de Tenerife es tierra de murgas y no de chirigotas. Por eso, la presencia de una agrupación procedente de Santa Cruz de Tenerife en el Teatro Falla, durante el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC), no pasó desapercibida. La chirigota Los Legías con G dejó a más de uno con la boca abierta, y no precisamente por admiración. Dos semanas después de su actuación en las tablas gaditanas, 'El Yuyu', uno de los carnavaleros y compositores más reconocidos, ha lanzado una dura crítica en directo, avivando la polémica tras la actuación de los santacruceros.

Un grupo de legionarios procedentes de Santa Cruz de Tenerife desembarcó en Cádiz para participar en el COAC 2026, cumpliendo el sueño personal de Fran Trillo, líder de la Canción de la Risa en el Carnaval chicharrero, que siempre había imaginado actuar en el Teatro Falla. Sin embargo, la experiencia estuvo lejos de ser idílica.

Como relató nuestro compañero Humberto Gonar en eldia.es, fue "casi media hora de una actuación agónica", ya que el estilo del grupo se alejaba notablemente de los cánones de la chirigota tradicional. Incluso, se llegó a afirmar que la propuesta mezclaba "dos o tres estilos, porque ni los pasodobles ni los cuplés, ni prácticamente el repertorio, se asemejaban al formato de una chirigota".

'El Yuyu' no bendice a Los Legías

José Guerrero Roldán, 'El Yuyu', es una de las figuras más influyentes y conocidas del Carnaval de Cádiz. Por eso, cuando canta y critica, el Teatro Falla guarda silencio. Esto no es casualidad, porque este carnavalero es doble ganador del COAC y acumula siete segundos premios, además de otras tantas finales, un palmarés que explica la enorme expectación que generó su regreso al concurso el año pasado tras 15 años de ausencia.

Por eso, la temática elegida para esta edición despertó un interés máximo entre el público y la crítica. Para este año, su propuesta fue clara: 'Los que van a coger papas', una chirigota inspirada en el cónclave papal celebrado el pasado año. En escena, un grupo de cardenales bendijo al Falla y al Carnaval, pero no a la chirigota de Santa Cruz de Tenerife, a la que estuvo a punto de excomulgar en uno de los momentos más comentados de la noche.

'El Yuyu' dedicó uno de los pasajes más duros de su actuación a los legionarios de Fran Trillo, una referencia que encajó a la perfección con la temática romana escogida por la agrupación tinerfeña. El cardenal se plantó ante el Falla para leer un 'pasaje' de las escrituras titulado "Carta del apóstol San Pablo a los romanos de Tenerife", con gestos elocuentes que resumían el sentir gaditano, un claro 'vaya tela'.

Los 'Romanos de Tenerife' son excomulgados por los cardenales

Entre risas, recitó: "Queridos hermanos… En aquel tiempo, dijo Jesús, tras observar la actuación de los romanos de Tenerife en Onda Galilea: Queridos romanos, me voy a callar porque soy cristiano". La frase desató una ovación cerrada del público, que celebró la claridad, la ironía y el humor con los que 'El Yuyu' firmó una de las críticas más comentadas del COAC 2026.

El público gaditano conectó de inmediato con la propuesta, que volvió a demostrar por qué 'El Yuyu' es sinónimo de sátira fina, crítica certera y carcajadas en el Teatro Falla, uniendo una vez más Carnaval, ingenio y polémica en una noche para el recuerdo.

El paso de la chirigota Los Legías con G por el COAC no ha dejado indiferente a nadie y será recordado durante mucho tiempo: por unos pocos, para bien, y por la mayoría, para mal, convirtiéndose en una de las actuaciones más polémicas y comentadas del concurso.