Bambones y Redoblones, lo mejor primera fase de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Bambones sella una épica actuación en una primera fase de murgas adultas para olvidar. Junto a los de El Cardonal, sensacionales, los segundos mejores fueron los teloneros Redoblones, tercer premio en el certamen infantil. Se echó de menos a Bambas, como accésit, dado que hay cuatro fases esta edición.

Triqui-Traques lo intentó, mientras Chaladas pinchó. El resto de las murgas... ensayaron y gracias por venir.

Digna de mención la reinvención del formato de concurso gracias al director artítico con la incorporación de un set entrce el público y Alexis Hernández en su salsa y con Mery Gorostiza como comentarista. Dinamismo, frescura... en especial para la retransmisión. Otro positivo para Yeray.

1. Chaladas / Arturo Jiménez

Redoblones (2017), tercero de Interpretación, abre como telonero

Jose 'El Pirata' marca el compás y... presentación y din, don. Y fiel al estilo del mentor de Redoblones... parón para prepararse y acometer el tema, fuera de concurso y gracias para algunas adultas a las que le podrían caro el pase a final.

Arturo Jiménez

Comienza 'El Rebaño', de Carlos Casanova, una de las joyas de la factoría KK que aspira a premio Critión infantil, que esta edición se fallará el domingo 1 de febrero. La letra combina a partes iguales sabiduría, conocimiento e ingenio de su autor, que advierte de que en los centros hay mucho profesor llegado de fuera de Canarias y eso influye para que los niños pierdan el acento, poco poco. La genialidad del tema, el 'meeee', el balido de la oveja que sirve para enlazar argumentos. Obra y magia de Casanova. O el momento de la oveja negra, que toca corazón cuando hace referencia a cómo se ríen los niños por el grupo de wp, el bullying que denuncian que se vive en los colegios.

Cuando todo parecía que iba a empezar, la voz del off de Emilia González, de Televisión Canaria, anunciaba que se conectaba en ese momento para emitirlo en directo.

Arturo Jiménez

1. Chaladas (2018).

Se inicia el tiempo de concurso. Desde Icod, en el segundo año en concurso después del grato estreno el pasado año, Chaladas, con Marina Toledo al frente.

Presentación con pasacalle y... primer tema. "Señales". Su director musical, Richar Casanova, nuevo con las de Icod. Empiezan a desgranar argumentos, como la cola del Norte. Tal y como presentó el tema Marina, se esperaba al menos tanta ironía como señales... Viene el gato negro entre las supersticiones, para incrustar referencias al "sueldo de mierda" o que acabe la guerra. Una buena idea que escribieron en martes y trece. Primer tema de fase; deja sabor a poco. Giro a las señales de obras... ¿Señales?... uno de los temas estrella de Carlos Casanova con La Traviata. No tiene nada que ver, tampoco en calidad. El tema se lía con argumentos, pierde magia y se sale de vía. No lo cantaron pero la señal maldita sería encontrar un prohibido el paso rumbo a la final: primeras de la primera fase... una señal.

Segundo tema, 'El poder del miedo'. A priori... da miedo; aunque puede ser un tema de miedo.

Letras de Nisa Couto, la murga de Icod parece clavada al escenario, sin la magia del año pasado. El tema parece simple. Eligen un hilo conductor, el miedo, y a partir de ahí enlazan argumento, para rechazar ser la esclava de nadie, o los problemas para conseguir una vivienda, o la educación...

Igual se contagiaron del primer tema y, por superstición, piensan que segundas partes nunca fueron buenas. En 2025 estuvieron en final. Lo mejor, su efecto visual de cómo se abriran la chaqueta y luego sacaban una linterna con el recinto apagado cuando ya el tema se ponía cuesta arriba y quedaba 8 minutos de los treinta de actuación... con el tiempo suficiente para tirarse el intento de levantaplazas de candidatas a reinas XXL. Pues vale.

Gracias por la visita.

Arturo Jiménez

Segundos en tiempo de concurso, Bambones, con Primi Rodríguez al frente. En la torre de control se colocaba fuera de escenario, y vestido de calle, Airam Bazzocchi. Entre los técnicos se aseguraba que los de El Cardonal habían probado sonido y pantallas durante tres horas para presentar su repertorio de fase.

"El dinero le ganó al ingenio; yo no cambio ni por nada ni por nada". Tampoco por un primer premio. Así se presenta Bambones, con el cuchillo en sus letras. Y eso solo presentación. de la final. Perdón. De la primera fase. Qué lujo. Y solo abren boca. La presentación ya vale un rincón en el corazón. La batalla está ganada. Así lo cantan y así se siente en el recinto. Difícil que sus letras fueran mejores...

Comenzaban a desgranar sus argumentos en Manual de instrucciones, con dedicatoria incluida a la presidenta del Cabildo. Primi anuncia que va de recomendaciones sobre qué hacer en caso de alguna de las tragedias como las que se han alertado en el último año.

Los de El Cardonal convierten a Rosa Dávila en la musa de este tema, para recordar los 90 días que prometió que iba a tardar en arreglar la cola del Norte; luego sacan un kit de emergencia que es simplemente es una delicadeza de la factoría de El Cardonal. Bambones siempre que ha encontrado su fuente de inspiración ha triunfado: ocurrió con Zerolo, Ángel Llanos, Willy García y ahora... Dávila.

Sigue a denunciar un muestrario de chanchullos en los que detallan una serie de trapiches... Si el Teide revienta sería la mejor manera de empezar de cero, cantan. Su letra es oro. Parafraseando el título del tema: "Manual de instrucciones... para ser una murga excelente que hace de la letra un espectáculo".

Segundo tema, Lotería Nacional de Sanidad. La pregunta, aunque parezca retórica... ¿Mejor esa canción que la primera?

Bambones se faja y dedica una canción completa a un solo tema; presume de letra frente a batiburrilos varios.

La canción pone música a la experiencia de la lista de espera por el sustituto, del sustituto, del sustituto, del sustituto del médico... Toques de genialidad que recuerdan el contenedor, contenedor, contenedor de Airám Bazzocchi en su primer año como letrista en Bambones.

Sacan su lotería y cantan los niños de San Ildefonso en uno de los momentos delirantes de su repertorio. ¿Lo pueden repetir?

Y cabía otro rajazo en do mayor, cuando se dirigen al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de quien dicen que nunca lo han visto en la Sanidad pública.

Mágicos Bambones. Gracias por existir.

Arturo Jiménez

3. Jocicudas (2024)

Caprichos del sorteo y eso sí es una mala señal. Jocicudas después de Bambones. Eso es empezar desde menos uno.

Con Sonia Núñez en la dirección, segundo año en concurso. Un gesto crítico porque ensayan de prestado en el local de Frikywiky's cuando hay 200 libres, dijeron.

A partir de ahí, empezaron a cantar su pasacalle. Estrenan a Lolo Tavío en la dirección musical; un bambón que sin resuello salió de la fila con los de El Cardonal para dar el tono a la formación que preside Carmen Darias.

Es el pasacalle, pero Jocicudas suena muy bien. El tándem de letristas de Zeta-Zetas, Sebid González y Pablo Chueca, firma su repertorio. Primer tema, "El congreso de los ciudadanos", un tema de corte social en el que narran la situación de quienes viven en un zulo y no tienen dinero para más. Muy buen papel de Jocicudas, que suena bien; lástima suceder a Bambones. El final se desploma en argumentos. Denso. Mucho mejor sus voces que la letra. Otro de sus avales, que tocan la trompeta. No había acabado el primer tema y todavía quedaba el segundo.

En su segundo montaron su museo de Carnaval, que comienza a la belleza de Canarias y defensa de los valores naturales del Archipiélago. Apuestan por la crítica y suena bien. Referencia a los migrantes y menores sin tutela. El tema tiembla... De lo mejor, el papel de las cinco figuras de cera que toman vida en su museo. Se desploma la actuación. Ni con tres locales cuadraron.

Arturo Jiménez

4. Desatadas (2019)

La primera fase prometía... ponerse cuesta arriba. Bambones había roto la previa y pinchazo de Chaladas. A partir de ahí, la cantina prometía hacer caja.

Cuartas de la noche, Desatadas, con Tatiana García en la dirección artística y montaje de Rubén García. A esa hora estaban en familia en el recinto, y también sobre el escenario.

Sonaban bien. Al menos en su pasacalle. Su primer tema, “Exijo mis derechos”. Cubren el expediente con una actuación discreta con una letra de contenido social que abarca desde la vivienda a la educación pasando para pedir la cadena perpetua por malos tratos. Y se reviran para plantar a los okupas, porque son unos caraduras. "Tenemos derechos, viva la libertad". Lo bueno, habían finalizado el primer tema; lo peor, quedaba otro.

Segundo tema, en un intento de humor. Nombran a Bemúdez, Bolorino, Gonar y a Rudy Ruymán... que primero estaban comiendo perritos calientes para luego abrir Desatadas su peluquería. El mejor sitio que encontraron para una declaración de amor entre Patricia Hernández y Bermúdez. Cervera es el siguiente en la peluquería... a cero se quedaron con la letra. Lo mejor, cuando corean Tenerife, Tenerife. Siguen con Gonar... el momento estrella cuando dicen "me cago en la madre que te parió", por sus críticas a las murgas y luego Bolorino que no tiene un pelo de tonto. Se torna el tema en letra buena cuando hacen un guiño a un cliente que va a la peluquería, aunque por su enfermedad no tiene pelo.

Tiene mérito estar cuatro meses ensayando estas letras.

Arturo Jiménez

5. Malcriadas (2025)

Presentación y rítmico pasacalle para estrenarse en el Carnaval. A las órdenes de Cris Morales, acometen el primer tema, "La trastienda del paraíso", que no suena tan mal. Desgranan las dudas que surgen sobre su repertorio y prometen fajarse a destapar todos los tapujos en medio de tanta mediocridad.

La letra es una redacción que incorpora un par de palabras gruesas que reemplazan por la rima y... mano al cielo. "La salud es un derecho pero a Clavijo no le importa"; y de ahí el hilo conductor se embarca en una patera y de nuevo rajazo a los 'miserables' de los políticos. Eso sí, con frases bonitas: "se llenan los bolsillos con sudor ajeno".

Se busca hilo conductor.

Segundo tema. 'Los santos'... a los que encomendarse. Arrancan con efectos. Escenario apagado y ellas cantan como si fueran las velas de una iglesia...Ni un milagro las pasa en su estreno. Cantan a san Roque, y a sun Cucufato o santa Rita... Para la próxima... velitas a santa Cecilia, que no evitará actuar la próxima semana en el concurso de murgas del Norte de Tenerife. Aleluya, acabaron.

Arturo Jiménez

6. Triqui-Traques (1968)

Tensión en el recinto ferial. Triqui-Traques era la última esperanza para salvar una primera fase llamada a desterrar de la memoria si no fuera por la épica actuación de Bambones.

A las órdenes de Emilio López Foronda, arrancan con sentimiento en su dedicación de la presentación para dar a uno de los himnos, su pasacalle.

Desgranaron su repertorio. Primer tema, 'La marioneta'. Una selección musical de andar por casa. Homenaje a la murga tradicional con voces que parecen temblar cuando denuncian que en "Canarias estamos puteados", y como si fuera un todo, cantan a la migración. Triqui promete... seguir la nota predominante de la noche. Siguen con educación, porque deben ser marionetas los que enseñan... O el bullyin. La Palma y las promesas incumplidas. La sanidad. Los autónomos. Entra todo, menos la magia en la actuación. "Hay que salir a la calle a pedir soluciones reales"... o hacer buenas canciones en los locales. Encajaron una doble retahíla al final de la primera canción y el público, el que quedaba, estaba tan sediento de algo bueno después de Bambones que casi le hace una ola.

Su segundo, Los Incomprendidos... Y para todo... "cola harás". Y ese fue el argumento incluso con otra retahíla, el camino más corto que ha encontrado este año Triquis para lograr el aplauso del público. Y siguieron con injusticias en la que cargan hasta contra los jueces por la situación de los okupas que someten a los vecinos del barrio de El Toscal. "Cambien ya las leyes que eso no se puede permitir". Y se tiran de cabeza al levantaplaza: "¡todos somos la casas de El Toscal!". Al unísonos. Afinado en proclamas que coreaba el público. Triqui pone corazón. Lo intenta. Acaban incomprendidos.

Lo mejor de Triquis, su pasacalle y anoche, en especial, su despedida.

El jurado del certamen

El jurado del apartado de Interpretación está integrado por Eduardo Peña González, titulado en Percusión por el Conservatorio Profesional de Música de Tenerife y presidente de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna; Ariann, cantante y violonchelista profesional y creadora de contenido; Elisa Sonia Albertos Cedrés, músico profesional y docente de la Escuela de Música Moderna de Canarias; y Alejandro Gómez, periodista de Radio Televisión Canaria. Completan el tribunal Melanie Henríquez, actriz de doblaje y locutora; Martha Sofía Quiñones, actriz y guionista; Marta Rodríguez, presentadora de Televisión Canaria; Carolina Gil Hernández, clown; y Leopoldo Real González, docente del SEPE.

En el apartado de Presentación, ejercerán como jurado Cristo Rodríguez Torres, técnico de Confección y Moda; Vicky Martorell, estilista de vestuario; y Javier Aguilar, diseñador de moda de la firma Ananas Wear.

