Wonder, un viejo conocido que llegó y volvió a ganar el concurso coreográfico del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Wonder se estrena bajo este nombre y logra el primer premio de Interpretación del concurso de Agrupaciones Coreográficas en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Los de Diana Rucabado vienen de ganarlo todo los tres años anteriores, entonces bajo el nombre de LS Tribu.

El segundo premio de Interpretación fue para la compañía La Vica, al igual que el año pasado, mientras que el tercero correspondió a Yu-Funk, en su regreso a concurso tras un año sabático.Completa el apartado de Interpretación Odali, con accésit.

En los galardones de Presentación, el primer premio fue para Crew of Dreams; el segundo, para Wonder; el tercero, para Odali, y el accésit para Crazy Dancer.

María Pisaca

El escenario del Carnaval 2026, ubicado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, acogió este domingo, 25 de enero, desde las 17:00 horas, el concurso de Agrupaciones Coreográficas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, uno de los actos más esperados del programa festivo y que, desde su conversión de festival a certamen competitivo, logra colgar año tras año el cartel de aforo completo.

Las cantinas del Recinto Ferial perdieron dinero con Yeray Piñero como nuevo responsable de los concursos. El coreográfico, con diecinueve formaciones, fue despachado en menos de tres horas, a falta del veredicto del jurado.

1. Ballet Dance / María Pisaca

Bajo la dirección de Yeray Piñero, el certamen comenzó con puntualidad máxima y con un formato novedoso que no dio tiempo a tomar resuello. Salieron los presentadores, Sara Herrera y Samuel Pérez, y a partir de ahí todas las actuaciones vinieron hiladas con un audiovisual grabado previamente que mostraba su entrega, dedicación y cómo se habían preparado para esta edición del Carnaval. El resultado: espectacular y dinámico; un salto cualitativo y cuantitativo, también por el ahorro de tiempo, si cabe, respecto al pasado año.