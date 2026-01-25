Wonder, un viejo conocido que llegó y volvió a ganar el concurso coreográfico del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
Diana Rucabado suma cuatro primeros de Interpretación; los tres anteriores con LS Tribu; completan el podium La Vica, igual que el año pasado; seguido de Yu-Funk y Odali, que logró tercero de disfraz.
Pablo Gutiérrez
Wonder se estrena bajo este nombre y logra el primer premio de Interpretación del concurso de Agrupaciones Coreográficas en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Los de Diana Rucabado vienen de ganarlo todo los tres años anteriores, entonces bajo el nombre de LS Tribu.
El segundo premio de Interpretación fue para la compañía La Vica, al igual que el año pasado, mientras que el tercero correspondió a Yu-Funk, en su regreso a concurso tras un año sabático.Completa el apartado de Interpretación Odali, con accésit.
En los galardones de Presentación, el primer premio fue para Crew of Dreams; el segundo, para Wonder; el tercero, para Odali, y el accésit para Crazy Dancer.
El escenario del Carnaval 2026, ubicado en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, acogió este domingo, 25 de enero, desde las 17:00 horas, el concurso de Agrupaciones Coreográficas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, uno de los actos más esperados del programa festivo y que, desde su conversión de festival a certamen competitivo, logra colgar año tras año el cartel de aforo completo.
Las cantinas del Recinto Ferial perdieron dinero con Yeray Piñero como nuevo responsable de los concursos. El coreográfico, con diecinueve formaciones, fue despachado en menos de tres horas, a falta del veredicto del jurado.
Bajo la dirección de Yeray Piñero, el certamen comenzó con puntualidad máxima y con un formato novedoso que no dio tiempo a tomar resuello. Salieron los presentadores, Sara Herrera y Samuel Pérez, y a partir de ahí todas las actuaciones vinieron hiladas con un audiovisual grabado previamente que mostraba su entrega, dedicación y cómo se habían preparado para esta edición del Carnaval. El resultado: espectacular y dinámico; un salto cualitativo y cuantitativo, también por el ahorro de tiempo, si cabe, respecto al pasado año.
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Un avión con destino Londres se desvía a Tenerife Sur y obliga a paralizar vuelos en el aeropuerto tinerfeño
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
- La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción