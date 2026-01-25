Estas son las puntuaciones del 'jurado paralelo' de El Día para las murgas infantiles de la segunda fase

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de los Ritmos Latinos ya tiene a sus primeros premiados, después de que en la noche de este sábado se entregaran los galardones de las murgas infantiles. El veredicto se leyó al término de la segunda fase del concurso, en la que participaron El Cabito, Guachipanduzy, Ferrusquentitos, Castorcitos, Pita-Pitos, Triqui Traquitos y Sofocados.

La noche anterior, el viernes, fueron nueve las formaciones que intervinieron en el concurso (Raviscuditos, Frikywky's, Bambas, Distraidos, Mamelones, Chinchositos, Carricitos, Redoblones y Disimulados).

El jurado elegido por la organización ya emitió su veredicto, pero en El Día una serie de seguidores del colectivo, murgueros y profesionales de la comunicación han tomado buena nota de cada minuto de actuación y han decidido poner sus propias notas. Estas son las calificaciones del 'Jurado paralelo':

El Cabito

Dirigidos por Joaquín Cordero, se mantienen fieles al estilo de la murga creada por Angelita, ahora con su hija Lourdes Plasencia al frente. Con la letras de la propia murga y diseñados por Lito Díaz, estrenan la segunda fase.

María Lemus Periodista Periodista Un gusto escucharles tan bien. Aunque aún hay pequeños detalles por pulir, la entrega y las ganas compensan desajustes y dejan claro que el trabajo y la ilusión van por buen camino. 4 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil Y llegó El Cabito con su caja de sorpresa, su primer tema buena crítica infantil, seguida de una polca canaria donde el público les acompañaba con aplausos. 6 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera Dulce inicio para la segunda noche de concurso. Se mostraron perfectos en vocalización, aunque con menos ritmo en el primer tema les faltó energía. Las letras sencillas e infantiles. 6 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines Suenan bonito desde su presentación y pasacalle. Son historia de nuestra cantera. Críticos, simpáticos y reividacativos. Su local no se toca. 6 Claudia Morín Periodista Periodista Sonaron bien, con una selección musical más cuidada hubieran dado una buena sorpresa. Eso sí, con la polka nos hicieron pasar un rato muy entretenido. 6,5

Guachipanduzy

Pocas murgas pueden presumir de una directora con las tablas de Lara Coello, acompañada en este caso en el montaje musical por Alberto Déniz, que también es responsable de las letras junto a Naara Hernández.

María Lemus Periodista Periodista El nivel vocal es para nota. Están de aniversario y lo celebran así, si es que hay cosas que después de treinta y cinco años salen solas. Qué bueno cuando se hacen las cosas bien. 8 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil Fuertes en su presentación , comienzan con Las Reglas, y una muy buena critica infantil seguido de Las clases, asignaturas que llegan con sus letras a todo el recinto. 9,5 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera ¡ Qué potencia y qué fuerza ya desde los primeros acordes! Destacan las dos letras, con buen contenido y bien interpretados. Desplegaron más ingenio en el segundo, hasta enganchar con el público. Enhorabuena. 9 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines Canto a su 35 aniversario. Seguimos sus reglas aprendiendo de ellas. Sus profesores nos dan las asignaturas que debemos prender. Sorpresa Guachi. 8 Claudia Morín Periodista Periodista Vaya sorpresón. Vinieron con todo. Bordaron su presentación y levantaron al recinto con su ya clásica despedida. El final del primero recordó a Zeta Zetas y en el segundo, su escuela, nos dieron una buena lección. 8,5

Ferrusquentitos

La murga de Garachico da el salto por primera vez al concurso de la capital, con Nayara Acosta como directora. La dirección musical está a cargo de Aitana y Leonardo Rodríguez, que también es el letrista. El diseño, obra de Raúl Pérez.

María Lemus Periodista Periodista Aún sigo preguntándome por qué no los había escuchado antes. Son pocos pero no les ha faltado absolutamente nada, ganas, foco en lo importante y buenas letras. ¡Cómo suena Garachico!. 6 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil Un tema dedicado a su norte. Orgullo norteño. Buena vocalización. Siguen con Educación canaria. Misma vocalización que facilita que se les entienda todo. Buen estreno en Santa Cruz. 6,5 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera Estreno más que decente en Santa Cruz. El contenido del primer tema, el Norte, es un oasis en el desierto ante tanta repetición en el certamen. Fuerza de sobra, suficiente para avalar que en este concurso son bienvenidos. Gracias 7,5 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines La mareita naranja desde Garachico. Suenan bonito y su pasacalle engancha. Reivindican con sus cuadros de la isla baja. Una clase de historia canaria de la que no dan en la escuela. 7 Claudia Morín Periodista Periodista Se trajeron con ellos todas las quejas de la Isla Baja. No pudieron tener un estreno mejor: afinados, al unísono y muy críticos. Garachico puede estar orgulloso de su cantera. ¡Felicidades! 8

Castorcitos

Daniela Cabrera se estrena al frente de la formación que dirigía su padre. Con un montaje musical de Óscar Gómez, letras de Sebid González y diseño de Josua Sánchez, la murga lagunera cumple 20 ediciones en el Carnaval.

María Lemus Periodista Periodista Luz verde para ellos. Su primero, todo un acierto. No tienen competencia, más que demostrado en sus 20 años. El segundo aún me estoy recuperando, tienen todo lo bueno del carnaval. 7 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil Bonita presentación. Siguen con su primero, Los semáforos, un tema muy original. En su segundo escuela reclaman la falta de compañerismo en las murgas adultas. Felicidades 8,5 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera Magistral el desarrollo del primer tema, un giro de tuerca de asuntos infantiles cantado con originalidad y con un sonido único. Mas común la segunda pero igual de trabajada. Repito: qué bonito canta esta murga siempre 9,5 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines Entrada a su afición. Potentes y Con los colores del semáforo critican. Una clase en la que aprender y termina la afición cantando. Destacados castorcitos. 8,5 Claudia Morín Periodista Periodista Uno de los pasacalles más bonitos del concurso. La idea de la escuela se vio una hora antes, pero aún así demostraron ingenio y un altísimo nivel. Semáforo verde para entrar al Olimpo de las murguitas. 9,5

Pita - Pitos

Óliver Yanes sigue al frente de la murga aunque esta vez con un ayudante de lujo: su hijo Hugo. El equipo de esta veterana murga se mantiene: Julito Afonso como director musical, Gara García como letrista y a los mandos Tere Plasencia como presidenta.

María Lemus Periodista Periodista Oye, qué bien, murga. Demostraron que las cosas bien hechas son con claridad, voz y mucha crítica. Las letras a nivel de murgas adultas. El recinto aún está asimilando lo que acaba de vivir. 8 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil Llegan con una buena vocalización y sonando muy bien. Su mejor momento en el segundo quejándose de lo que pasa este año en el mercado de La Salud. Un momento de aplaudir. 7 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera Clase musical: bien entonada y con contenido interesante y divertido. Curioso el segundo con mucha más crítica. Algunas imprecisiones en la dicción no le restan un ápice de energía. Muy buen trabajo global. 8 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines Enorme trabajo y gran tema sus notas musicales. Los monumentos. Nos muestran muchas realidades y reivindican. 7,5 Claudia Morín Periodista Periodista Se pusieron serios para hablar de la vivienda y para defender su lugar de ensayo. Les faltó explotar, pero conectaron con el público. 7

Triqui Traquitos

Dani Melo y Nisamar Couto cogen las riendas de las letras de esta murga, de cuyo montaje además se encarga el primero de ellos. El grupo, con un diseño de Juliana Serrano, está dirigido por primera vez por Ubay Hernández.

María Lemus Periodista Periodista La vida les ha hecho para disfrutar del Carnaval. Les ha faltado empaste vocal pero la ilusión todo lo puede. Hay veces que vale más subir para hacer murga que cualquier otra cosa. 5 Joel Arias Exdirector de murga infantil Exdirector de murga infantil Llegan estrenando director, Ubay. Está claro que el futuro murguero está garantizado. Se convirtieron en influencer para dar paso al superhéroe, humor de la casa triquis. 5 María Plasencia Periodista y murguera Periodista y murguera Influencers y superhéroes son dos buenas maneras para enganchar con el público, pero se quedaron a medio gas. Salvan los problemas de vocalización con tablas y energía. 6 José Ricardo Suárez Presidente de murgas infantil Tiralegüines Presidente de murgas infantil Tiralegüines Los niños de La Noria muy criticos. Se convierten en superhéroes donde además nombran a sus compañeros para que vuelvan esas murguitas . Su despedida un himno. 6,5 Claudia Morín Periodista Periodista Notable mejoría. Costó entenderlos, pero los niños lo dieron todo. El reencuentro con sus colegas de otras murgas, el momento más emotivo de la actuación. 6,5

Sofocados

Directos desde María Jiménez, siguen dirigidos por Paula Suárez, con letras de la propia murga y Gara Gacía. El director musical es Cristian Mapesi y la diseñadora Sara Castilla.