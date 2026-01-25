Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeAccidentes en TenerifePremios de las murgas infantilesSicarios en CanariasCiudad de la justiciaPrograma Carnaval de Tenerife
instagramlinkedin

Estas son las puntuaciones del 'jurado paralelo' de El Día para las murgas infantiles de la segunda fase

Conoce las notas de El Cabito, Guachipanduzy, Ferrusquentitos, Castorcitos, Pita-Pitos, Triqui Traquitos y Sofocados

Castorcitos se sube a las tablas del Recinto Ferial

Castorcitos se sube a las tablas del Recinto Ferial

María Pisaca

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de los Ritmos Latinos ya tiene a sus primeros premiados, después de que en la noche de este sábado se entregaran los galardones de las murgas infantiles. El veredicto se leyó al término de la segunda fase del concurso, en la que participaron El Cabito, Guachipanduzy, Ferrusquentitos, Castorcitos, Pita-Pitos, Triqui Traquitos y Sofocados.

La noche anterior, el viernes, fueron nueve las formaciones que intervinieron en el concurso (Raviscuditos, Frikywky's, Bambas, Distraidos, Mamelones, Chinchositos, Carricitos, Redoblones y Disimulados).

El jurado elegido por la organización ya emitió su veredicto, pero en El Día una serie de seguidores del colectivo, murgueros y profesionales de la comunicación han tomado buena nota de cada minuto de actuación y han decidido poner sus propias notas. Estas son las calificaciones del 'Jurado paralelo':

El Cabito

Dirigidos por Joaquín Cordero, se mantienen fieles al estilo de la murga creada por Angelita, ahora con su hija Lourdes Plasencia al frente. Con la letras de la propia murga y diseñados por Lito Díaz, estrenan la segunda fase.

María Lemus

Periodista
Un gusto escucharles tan bien. Aunque aún hay pequeños detalles por pulir, la entrega y las ganas compensan desajustes y dejan claro que el trabajo y la ilusión van por buen camino.
4

Joel Arias

Exdirector de murga infantil
Y llegó El Cabito con su caja de sorpresa, su primer tema buena crítica infantil, seguida de una polca canaria donde el público les acompañaba con aplausos.
6

María Plasencia

Periodista y murguera
Dulce inicio para la segunda noche de concurso. Se mostraron perfectos en vocalización, aunque con menos ritmo en el primer tema les faltó energía. Las letras sencillas e infantiles.
6

José Ricardo Suárez

Presidente de murgas infantil Tiralegüines
Suenan bonito desde su presentación y pasacalle. Son historia de nuestra cantera. Críticos, simpáticos y reividacativos. Su local no se toca.
6

Claudia Morín

Periodista
Sonaron bien, con una selección musical más cuidada hubieran dado una buena sorpresa. Eso sí, con la polka nos hicieron pasar un rato muy entretenido.
6,5

Guachipanduzy

Pocas murgas pueden presumir de una directora con las tablas de Lara Coello, acompañada en este caso en el montaje musical por Alberto Déniz, que también es responsable de las letras junto a Naara Hernández.

María Lemus

Periodista
El nivel vocal es para nota. Están de aniversario y lo celebran así, si es que hay cosas que después de treinta y cinco años salen solas. Qué bueno cuando se hacen las cosas bien.
8

Joel Arias

Exdirector de murga infantil
Fuertes en su presentación , comienzan con Las Reglas, y una muy buena critica infantil seguido de Las clases, asignaturas que llegan con sus letras a todo el recinto.
9,5

María Plasencia

Periodista y murguera
¡ Qué potencia y qué fuerza ya desde los primeros acordes! Destacan las dos letras, con buen contenido y bien interpretados. Desplegaron más ingenio en el segundo, hasta enganchar con el público. Enhorabuena.
9

José Ricardo Suárez

Presidente de murgas infantil Tiralegüines
Canto a su 35 aniversario. Seguimos sus reglas aprendiendo de ellas. Sus profesores nos dan las asignaturas que debemos prender. Sorpresa Guachi.
8

Claudia Morín

Periodista
Vaya sorpresón. Vinieron con todo. Bordaron su presentación y levantaron al recinto con su ya clásica despedida. El final del primero recordó a Zeta Zetas y en el segundo, su escuela, nos dieron una buena lección.
8,5

Ferrusquentitos

La murga de Garachico da el salto por primera vez al concurso de la capital, con Nayara Acosta como directora. La dirección musical está a cargo de Aitana y Leonardo Rodríguez, que también es el letrista. El diseño, obra de Raúl Pérez.

María Lemus

Periodista
Aún sigo preguntándome por qué no los había escuchado antes. Son pocos pero no les ha faltado absolutamente nada, ganas, foco en lo importante y buenas letras. ¡Cómo suena Garachico!.
6

Joel Arias

Exdirector de murga infantil
Un tema dedicado a su norte. Orgullo norteño. Buena vocalización. Siguen con Educación canaria. Misma vocalización que facilita que se les entienda todo. Buen estreno en Santa Cruz.
6,5

María Plasencia

Periodista y murguera
Estreno más que decente en Santa Cruz. El contenido del primer tema, el Norte, es un oasis en el desierto ante tanta repetición en el certamen. Fuerza de sobra, suficiente para avalar que en este concurso son bienvenidos. Gracias
7,5

José Ricardo Suárez

Presidente de murgas infantil Tiralegüines
La mareita naranja desde Garachico. Suenan bonito y su pasacalle engancha. Reivindican con sus cuadros de la isla baja. Una clase de historia canaria de la que no dan en la escuela.
7

Claudia Morín

Periodista
Se trajeron con ellos todas las quejas de la Isla Baja. No pudieron tener un estreno mejor: afinados, al unísono y muy críticos. Garachico puede estar orgulloso de su cantera. ¡Felicidades!
8

Castorcitos

Daniela Cabrera se estrena al frente de la formación que dirigía su padre. Con un montaje musical de Óscar Gómez, letras de Sebid González y diseño de Josua Sánchez, la murga lagunera cumple 20 ediciones en el Carnaval.

María Lemus

Periodista
Luz verde para ellos. Su primero, todo un acierto. No tienen competencia, más que demostrado en sus 20 años. El segundo aún me estoy recuperando, tienen todo lo bueno del carnaval.
7

Joel Arias

Exdirector de murga infantil
Bonita presentación. Siguen con su primero, Los semáforos, un tema muy original. En su segundo escuela reclaman la falta de compañerismo en las murgas adultas. Felicidades
8,5

María Plasencia

Periodista y murguera
Magistral el desarrollo del primer tema, un giro de tuerca de asuntos infantiles cantado con originalidad y con un sonido único. Mas común la segunda pero igual de trabajada. Repito: qué bonito canta esta murga siempre
9,5

José Ricardo Suárez

Presidente de murgas infantil Tiralegüines
Entrada a su afición. Potentes y Con los colores del semáforo critican. Una clase en la que aprender y termina la afición cantando. Destacados castorcitos.
8,5

Claudia Morín

Periodista
Uno de los pasacalles más bonitos del concurso. La idea de la escuela se vio una hora antes, pero aún así demostraron ingenio y un altísimo nivel. Semáforo verde para entrar al Olimpo de las murguitas.
9,5

Pita - Pitos

Óliver Yanes sigue al frente de la murga aunque esta vez con un ayudante de lujo: su hijo Hugo. El equipo de esta veterana murga se mantiene: Julito Afonso como director musical, Gara García como letrista y a los mandos Tere Plasencia como presidenta.

María Lemus

Periodista
Oye, qué bien, murga. Demostraron que las cosas bien hechas son con claridad, voz y mucha crítica. Las letras a nivel de murgas adultas. El recinto aún está asimilando lo que acaba de vivir.
8

Joel Arias

Exdirector de murga infantil
Llegan con una buena vocalización y sonando muy bien. Su mejor momento en el segundo quejándose de lo que pasa este año en el mercado de La Salud. Un momento de aplaudir.
7

María Plasencia

Periodista y murguera
Clase musical: bien entonada y con contenido interesante y divertido. Curioso el segundo con mucha más crítica. Algunas imprecisiones en la dicción no le restan un ápice de energía. Muy buen trabajo global.
8

José Ricardo Suárez

Presidente de murgas infantil Tiralegüines
Enorme trabajo y gran tema sus notas musicales. Los monumentos. Nos muestran muchas realidades y reivindican.
7,5

Claudia Morín

Periodista
Se pusieron serios para hablar de la vivienda y para defender su lugar de ensayo. Les faltó explotar, pero conectaron con el público.
7

Triqui Traquitos

Dani Melo y Nisamar Couto cogen las riendas de las letras de esta murga, de cuyo montaje además se encarga el primero de ellos. El grupo, con un diseño de Juliana Serrano, está dirigido por primera vez por Ubay Hernández.

Noticias relacionadas y más

María Lemus

Periodista
La vida les ha hecho para disfrutar del Carnaval. Les ha faltado empaste vocal pero la ilusión todo lo puede. Hay veces que vale más subir para hacer murga que cualquier otra cosa.
5

Joel Arias

Exdirector de murga infantil
Llegan estrenando director, Ubay. Está claro que el futuro murguero está garantizado. Se convirtieron en influencer para dar paso al superhéroe, humor de la casa triquis.
5

María Plasencia

Periodista y murguera
Influencers y superhéroes son dos buenas maneras para enganchar con el público, pero se quedaron a medio gas. Salvan los problemas de vocalización con tablas y energía.
6

José Ricardo Suárez

Presidente de murgas infantil Tiralegüines
Los niños de La Noria muy criticos. Se convierten en superhéroes donde además nombran a sus compañeros para que vuelvan esas murguitas . Su despedida un himno.
6,5

Claudia Morín

Periodista
Notable mejoría. Costó entenderlos, pero los niños lo dieron todo. El reencuentro con sus colegas de otras murgas, el momento más emotivo de la actuación.
6,5

Sofocados

Directos desde María Jiménez, siguen dirigidos por Paula Suárez, con letras de la propia murga y Gara Gacía. El director musical es Cristian Mapesi y la diseñadora Sara Castilla.

María Lemus

Periodista
Muy críticos y con temas recurrentes como la importancia de lo nuestro. Un viaje muy agradable a pesar de la vocalización. Carisma e ilusión y una afición que los respalda.
5

Joel Arias

Exdirector de murga infantil
Actuación de su directora para enmarcar. Llegan con su agencia de viajes con buenas voces y buena vocalización. Siguen con la IA interpretando con muchas ganas. Enhorabuena.
6,5

María Plasencia

Periodista y murguera
Planteamiento que prometía hasta que se apresuraron. Llegaron y se entendieron gracias a un montaje musical sencillos. Muy, muy divertidos para terminar una actuación de la que sentirses orgulloso.
7

José Ricardo Suárez

Presidente de murgas infantil Tiralegüines
Bonita entrada. Su agencia de viajes nos deja conocer otros lugares. Mejor nuestra inteligencia que la artificial. Despedida murga es amistad.
7,5

Claudia Morín

Periodista
Bajo el paraguas de Mary Poppins nos llevaron a un viaje muy divertido. Vocalmente sobresalientes, salvo alguna estrofa del segundo tema. Yo lo tengo claro: me quedo con la inteligencia de Sofocados.
9

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
  2. Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
  3. Un avión con destino Londres se desvía a Tenerife Sur y obliga a paralizar vuelos en el aeropuerto tinerfeño
  4. Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
  5. La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
  6. La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
  7. Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
  8. La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción

Wonder, un viejo conocido que llegó y volvió a ganar el concurso coreográfico del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Wonder, un viejo conocido que llegó y volvió a ganar el concurso coreográfico del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La Vica 'rompe' el concurso coreográfico con una actuación para la historia del Carnaval

La Vica 'rompe' el concurso coreográfico con una actuación para la historia del Carnaval

El fallo del 'jurado paralelo' de El Día en el Concurso de Murgas Infantiles: Bambas y Triqui-Traquitos, fuera de los premios

El fallo del 'jurado paralelo' de El Día en el Concurso de Murgas Infantiles: Bambas y Triqui-Traquitos, fuera de los premios

Bambas se rinde a su barrio: así fue el emotivo reencuentro con su fundadora tras ganar varios premios en el concurso

Bambas vuelve a desfilar para homenajear a su fundadora

Estas son las puntuaciones del 'jurado paralelo' de El Día para las murgas infantiles de la segunda fase

Estas son las puntuaciones del 'jurado paralelo' de El Día para las murgas infantiles de la segunda fase

Comienza el concurso de murgas adultas del Carnaval: el año de las mujeres y el Norte

Comienza el concurso de murgas adultas del Carnaval: el año de las mujeres y el Norte

Mamelones repite en lo más alto del Concurso de Murgas Infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Mamelones repite en lo más alto del Concurso de Murgas Infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
Tracking Pixel Contents