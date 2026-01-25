Comienza el concurso de murgas adultas del Carnaval: el año de las mujeres y el Norte

Atrás quedan las polémicas crónicas del Jorobado de las murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que escribía en un período local hace quince años cuestionando la participación de las murgas feminas en el concurso. Las ‘niñas’ no solo vinieron para quedarse, porque tomaron el mando en la cantera, donde son las reinas, y van in crecendo.

De las veintiuna formaciones que se sucederán desde hoy y hasta el jueves en las cuatro fases previas, diez son mujeres, y serían mayoría si se descontara a aquellos colectivos que ‘presta’ el Norte. De ahí que no sería descabellado que Santa Cruz de Tenerife viva la primera final con tres colectivos de mujeres entre los ocho mejores.

Una primera fase cargada de nombres

De las cuatro fases, la más numerosa la noche de este lunes, con seis participantes, y también con más féminas. Abren Chaladas, de Icod y ganadoras del Norte en 2024 que vienen al compás de Richar Casanova –de lo mejor que ha pasado por Mamelucos junto a Carlos Mas–, y ya es una garantía. Siguen Bambones –murga, murga, queremos murga, que dirían los recordados Rebeldes–, para seguir con Jocicudas, que cotizan al alza con LoloTavío; Desatadas, apuntaladas por Rubén García; la novel Malcriadas, de la realejera Cris Mora Alonso –tienen disfraz y significa que salen–, para cerrar con Triqui-Traques, y el carismático Emilio López Foronda. Pasión.

Segunda fase y cambios internos

Cuatro murgas femeninas en la primera fase frente a una en la segunda de este martes, Tras ConTras, que suma enteros con el tándem de Tati Rodríguez y Cristo Casas. Con treinta y un años de historia, y parece que fue ayer, cantan entre Tiralenguas, que abre la previa y estrena director, Osel Martín, y Mamelucos, de Carlos González, para seguir con Chinchosos, que intentan reiventarse con montaje de Jose González ‘El Flaco’, para cerrar La Sonota, con opciones siempre de llegar a final.

Tiralenguas pidió abrir las ventanas para que entrara aire fresco y salió su fundador y director desde hacía casi 35 años; ahora hace falta que no se trillen con las bisagras. Cuentan con el mago de voz, Xerach Casanova, exmamels.¡La cantidad de gente buena que ha perdido la Casa del Miedo!.

El miércoles toma protagonismo

Seis murgas en la primera fase del lunes, y cinco en las tres restantes. El miércoles, abre Guachinquietas. Su directora,Raquel Coello, enamora. Tercer año de participación en concurso y vienen hacer pleno con el tercer pase, y si se puede rascar cartón con el estilo de Naara Hernández y la poesía en las voces de Javier Suárez Plata.

Potente arranque de la tercera fase con unas Burlonas en segundo lugar. Las de Adela vienen heridas en el honor. Después de instalarse siete años consecutivos en final, se quedaron fuera en 2025; y eso no es para burlarse. Y como si fuera un tres en raya al inicio de esta previa, Marchilongas, tercera murga femenina de la noche con el reto de romper el maleficio de estar fuera de la final desde 2007. Se les resiste la fórmula mágica, y tienen a Jeila Jerez, que vale oro; a Julio Alexis Fernández, en el montaje, a las componentes de la murga femenina decana, lo cual merece no solo un respeto sino admiración, en especial por doña Tere Reyes, su incombustible presidenta.

De Taco a Los Realejos. Llegan en cuarto puesto de la tercera fase los vigenets campeones: Trapaseros. Dulcifica su imagen, Adrián García ‘Galano’, que con su sencillez enamora. En la sala de máquinas, genios: Yeray ‘El Farra’ –que quiere acunar a su próxima hija, Jimena, con el cartón del primero–, y el ‘matrimonio’ Javier Lemus –que dio la vuelta al revés al concurso conZeta-Zetas y el año pasado conTrapaseros– y una de las cabezas mejores amuebladas del Norte murguero: el todopoderoso Ragüel Chávez. Sasonado todo por David Padilla, el alumno aventajado de la llamada marca blanca de Bambones.

Cierran, Avispados. Escindidos hace dos años de La Sonora, se sumaron a Ni Pico, la gran ausente de esta edición, e intentan volar solo con el mismo director, Miguel Díaz. Su reto, no quedarse en el disfraz de Jonay Martín Regalado y clavar el aguijón.

Jueves, última palabra

Cuarta y última fase. El jueves. Arranca con otra cuestión de honor, Diablos Locos, que se quedaron fuera de final después de 28 años. Al tándem Masi Carvajal y Víctor Asensio, renocado por Tomy Carvajal y Acaymo Correa, suman a Santi Martel, que en el pasado militó en la época de oro de Zeta-Zetas, con los que se encontrará en la pasarela, pues actúan los cuartos de la noche.

Antes, en segundo lugar, el estreno de Redoblonas, proyecto de Félix Padilla y Sary Martín que se hace grande tras el cierre de Charlatanas, que desembarcan en la murga grande con apariencia de oropeles de Redoblones, que también aporta a sus niñas grandes. La sorpresa, y se espera mucho, las letras de los Cornucas, aquellos triquis que inventaron la veinteañera Posesa, tema para la historia.

Segundos, los Irónicos. de Los Realejos. Con el encanto de de Yared García y la música de Samuel Fumero.Suenan a CD. Vienen de un tercero y quieren más en su apuesta ‘made in Canarias’.

Zeta vive una refundación en el equipo letras –Pablo Chueca y Sebid González–. Sigue en las voces Richar Casanova y su director Ángel Cabrera. Intentarán no quedarse fuera de final. Cierran unas irreconocidas Diabólicas; frescas y comerciales. Nueva directora, Sara Febles con apoyo de su otro yo murguero, Romén Soriano.

Comienza el espectáculo.