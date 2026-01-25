Mamelones repite en lo más alto del Concurso de Murgas Infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

La Casa del Miedo tiene nuevo premio. La murga infantil Mamelones volvió a alzarse con el 1º premio de Interpretación tras lograrlo el pasado 2025 y sube a lo más alto del nuevo podio situado en el escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

La 'murguita', presidida por Manolo Peña, enamoró en la primera fase del concurso y continúa con su idilio con la victoria. Castorcitos, en su veinte aniversario, se lleva el segundo premio de Interpretación. Redoblones, al más puro estilo de 'El Pirata', se lleva el tercer premio mientras que Bambas rasca un Accésit de Interpretación como bienvenida tras siete años fuera del concurso.

4. Castorcitos / María Pisaca

Premio de Presentación

En cuanto a la modalidad de Presentación, el primer premio viaja hasta María Jiménez. Sofocados, la última murga en actuar en este Concurso de Murgas Infantiles, logró el máximo galardón en esta categoría con un disfraz diseñado por Sara Castilla. 24 años han tenido que pasar para, nuevamente, ser reconocidos con este premio.

Castorcitos firmó un doblete con el segundo premio de Presentación, con un disfraz diseñado por Josua Sánchez. El tercero se fue para Distraídos, refrendando el buen hacer de Tana Rodríguez y como regalo en el día de su cumpleaños. Los Bambas se sumaron a Castorcitos y lograron doble cartón tras designar el jurado el Accésit de Presentación para la cantera de Bambones.

7. Sofocados / María Pisaca

Otros premios

Lenguas Largas, una de las murgas ausentes este año en el concurso, entregó el premio Espíritu Murguero a Pita-Pitos. Por su parte, Chinchositos premió a Triqui-Traquitos como Mejor Percusión Infantil.

Sofocados entregó el Premio Compinche, que se otorga a la murga más infantil, a los Bambas. Por último, El Cabito concedió su galardón Angelita González, premio otorgado para quien ayuda de forma altruista, a María Australia.