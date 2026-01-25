El fallo del 'jurado paralelo' de El Día en el Concurso de Murgas Infantiles: Bambas y Triqui-Traquitos, fuera de los premios

Mamelones se coronó como la mejor agrupación en la categoría de Interpretación del Concurso de Murgas Infantiles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Los de la Casa del Miedo, revalidaron el premio de 2025 y fue el vencedor tanto para el jurado oficial como para el jurado paralelo de El Día.

Las coincidencias entre el fallo de los jurados terminan ahí, pues habría cambios en las otras tres posiciones de honor en dicho apartado. Distraídos y Guachipanduzy se alzarían con el segundo y el Accésit de Interpretación en detrimento de Triqui-Traquitos y Bambas.

Las canteras de los Triqui-Traques y los Bambones se quedarín fuera de los premios. Por su parte, Castorcitos pasaría a la tercera posición, dejando su puesto a Distraídos. Los de Ofra, con Javi Plata, Tana Rodríguez y Airam Bazzocchi a sus espaldas, lograron un 9 de media entre los cinco jurados de El Día, 0,28 puntos más que lo otorgado por el jurado oficial.

Bambas dejaría su lugar a Guachipanduzy en el Accésit de Interpretación. Los de La Salud, una de las murguitas más históricas del concurso, se fueron de vacío del certámen, pero el jurado paralelo les otorgó 8,6 puntos, empatados con Castorcitos. Ascendería tres puestos en comparación con la votación oficial, donde los 'Guachis' terminaron en séptima posición detrás de los cuatro premiados, Distraídos y Pita-Pitos.

